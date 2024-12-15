ドスパラ、最大10万円分のドスパラポイントを還元する『冬の大感謝祭』
サードウェーブは、パソコン専門店ドスパラにて『冬の大感謝祭』を2024年12月13日から開始した。全国のドスパラ店舗、および通販サイトにて実施する。
『冬の大感謝祭』では、期間中、合計金額1,000円以上の購入＆エントリーしたドスパラ会員から抽選で合計3,000名に、最大10万円分のドスパラポイントを還元。新品パソコンやパーツの購入のほか、中古商品購入や修理などでの支払いも含まれる。エントリーは1回で、期間中の購入金額が自動で加算される。
また、対象のパソコン購入時に使用可能な最大100,000円OFFのクーポンも配布中だ。期間ごとに第1弾と第2弾に分かれており、それぞれ対象のPCが異なる。
『冬の大感謝祭』の開催期間は、通販が2024年12月13日11時から2025年1月10日10時59分まで、店舗が2024年12月13日開店から2025年1月9日閉店まで。
【還元ポイント】
税込合計100,000円以上の購入（10名）：100,000ドスパラポイント
税込合計70,000円以上の購入（30名）：50,000ドスパラポイント
税込合計50,000円以上の購入（90名）：25,000ドスパラポイント
税込合計30,000円以上の購入（150名）：15,000ドスパラポイント
税込合計10,000円以上の購入（300名）：5,000ドスパラポイント
税込合計1,000円以上の購入（2420名）：500ドスパラポイント
『冬の大感謝祭』では、期間中、合計金額1,000円以上の購入＆エントリーしたドスパラ会員から抽選で合計3,000名に、最大10万円分のドスパラポイントを還元。新品パソコンやパーツの購入のほか、中古商品購入や修理などでの支払いも含まれる。エントリーは1回で、期間中の購入金額が自動で加算される。
『冬の大感謝祭』の開催期間は、通販が2024年12月13日11時から2025年1月10日10時59分まで、店舗が2024年12月13日開店から2025年1月9日閉店まで。
【還元ポイント】
税込合計100,000円以上の購入（10名）：100,000ドスパラポイント
税込合計70,000円以上の購入（30名）：50,000ドスパラポイント
税込合計50,000円以上の購入（90名）：25,000ドスパラポイント
税込合計30,000円以上の購入（150名）：15,000ドスパラポイント
税込合計10,000円以上の購入（300名）：5,000ドスパラポイント
税込合計1,000円以上の購入（2420名）：500ドスパラポイント