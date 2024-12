サードウェーブは、エクストラクションシューターゲーム『SYNDUALITY Echo of Ada』の推奨ゲーミングPC「GALLERIA(ガレリア)」を2024年12月13日に発売した。全国のコンピューターショップ「ドスパラ」各店舗、および「ドスパラ」通販サイトにて販売する。実際のゲームで動作検証を行い、推奨動作環境の基準項目をクリアしており、『SYNDUALITY Echo of Ada』推奨ゲーミングPCの認定を受けたモデル。購入特典には「東京ゲームショウ2024」にて発表された「エイダ」のコラボイラストを使用した、ゲーム内でGALLERIAコラボSP衣装が獲得できる先行入手コードに加え、クリアポスター・壁紙・ステッカーが付属する。

さらに、合計50台限定で『SYNDUALITY Echo of Ada デラックスエディション』のSTEAMダウンロード版を同梱したバンドルモデルも用意。また、一部ドスパラ店頭では試遊イベントも実施する。試遊した人には、ステッカーをプレゼント(数量限定)する。「エイダ」コラボイラストのオリジナル壁紙キャラクターステッカーA4クリアポスターメイガス衣装の先行入手コード【デスクトップPC】GALLERIA UA9C-R48S SYNDUALITY Echo of Ada推奨ゲーミングPC:574,979円(Intel Core Ultra 9 285K / GeForce RTX 4080 SUPER / 64GB / 2TB Gen4 SSD)GALLERIA XA7C-R47TS SYNDUALITY Echo of Ada推奨ゲーミングPC:324,980円(Intel Core i7-14700F /GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16GB / 32GB / 1TB Gen4 SSD)GALLERIA RM7C-R46T SYNDUALITY Echo of Ada推奨ゲーミングPC:212,980円(Intel Core i7-14700F / GeForce RTX 4060Ti 8GB / 16GB / 500GB Gen4 SSD)【ノートPC】GALLERIA ZL9C-R47-6B SYNDUALITY Echo of Ada推奨ゲーミングPC:302,980円(Intel Core i9-14900HX / GeForce RTX 4070 Laptop GPU / 32GB / 1TB Gen4 SSD)