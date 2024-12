「憧れの異世界。」長崎・ハウステンボスにて、クリスマスイベント「European Holy Christmas(ヨーロピアン・ホーリー・クリスマス)」を開催。

場内のレストランでもクリスマスならではのメニューが提供されています。

今回は、タワーシティにある「ロード・レーヴ」で提供されている長崎和牛のビーフシチューと温野菜 栗原ねぎのディップ添えを紹介していきます。

ハウステンボス/ロード・レーヴ「European Holy Christmas」長崎和牛のビーフシチューと温野菜 栗原ねぎのディップ添え

提供期間:2024年11月6日(水)〜2025年1月6日(月)

提供店舗:ハウステンボス/ロード・レーヴ(タワーシティ)

画像提供:ハウステンボス

ハウステンボスにて、本場ヨーロッパのクリスマスの世界を体験できる「European Holy Christmas(ヨーロピアン・ホーリー・クリスマス」を開催。

敷地面積152万平方メートルを誇るヨーロッパの街が、シャンパンゴールドの輝きに美しく彩られるシーズンがやってきます。

タワーシティにあるステーキ&ハンバーグのレストラン「ロード・レーウ」では、

「長崎和牛のビーフシチューと温野菜 栗原ねぎのディップ添え」を提供。

クリスマスをイメージした長崎和牛のビーフシチュー。

ほろほろになるまでじっくり煮こまれたビーフシチューは、深いコクが感じられる濃厚でホッと温まる味わい。

バゲットをつけて食べてもおいしい!

小皿に添えられた季節の温野菜は、

栗原ねぎが入ったクリームチーズにディップしていただきます。

ハウステンボスのオリジナル赤ワインと一緒にいただくのもおすすめです☆

(赤ワインは別売りです)

ほろほろお肉と濃厚な味わいを楽しめるご馳走メニュー。

ハウステンボス/ロード・レーヴ「European Holy Christmas」長崎和牛のビーフシチューと温野菜 栗原ねぎのディップ添えの紹介でした。

