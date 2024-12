「憧れの異世界。」長崎・ハウステンボスにて、クリスマスイベント「European Holy Christmas(ヨーロピアン・ホーリー・クリスマス)」を開催。

場内のレストランでもクリスマスならではのメニューが提供されています。

今回は、アートガーデンにある「アートガーデンカフェ」で提供されているメニューを紹介していきます。

ハウステンボス/アートガーデンカフェ「European Holy Christmas」メニュー

提供期間:2024年11月6日(水)〜12月25日(水)

提供店舗:ハウステンボス/アートガーデンカフェ(アートガーデン)

画像提供:ハウステンボス

ハウステンボスにて、本場ヨーロッパのクリスマスの世界を体験できる「European Holy Christmas(ヨーロピアン・ホーリー・クリスマス」を開催。

敷地面積152万平方メートルを誇るヨーロッパの街が、シャンパンゴールドの輝きに美しく彩られるシーズンがやってきます。

ハウステンボス/アートガーフェンにある「アートガーデンカフェ」でもイベントメニューを提供しています。

日中はカフェ、夜はバーとして楽しめる「ウォーターガーデンカフェ」

音楽とライトアップで彩る噴水「ウォーターガーデン」を間近で見ることができます。

イルミネーションと音楽噴水ショーが圧巻のウォーターエンターテインメントエリア!ハウステンボス『ウォーターガーデン』 イルミネーションと音楽噴水ショーが圧巻のウォーターエンターテインメントエリア!ハウステンボス『ウォーターガーデン』 続きを見る

イチゴのスイートキャンドル

価格:1500円

提供時間:16:00まで

苺とロールケーキでクリスマスキャンドルを表現したスイーツ。

シェアしていただくのもおすすめです。

メリークリスマスキティ

価格:1000円

提供時間:BARタイム

赤ワインとジンジャーエールでつくる飲みやすいカクテル。

深紅の彩りがクリスマスムードを盛り上げます。

噴水ショー「ウォーターマジック」を見ながら楽しみたいクリスマスメニュー。

ハウステンボス/アートガーデンカフェ「European Holy Christmas」メニューの紹介でした。

本場ヨーロッパのクリスマスを体験!ハウステンボス「European Holy Christmas」まとめ 本場ヨーロッパのクリスマスを体験!ハウステンボス「European Holy Christmas」まとめ 続きを見る

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 【実食レポ】キャンドルモチーフ!ハウステンボス/アートガーデンカフェ「European Holy Christmas」メニュー appeared first on Dtimes.