「憧れの異世界。」長崎・ハウステンボスにて、クリスマスイベント「European Holy Christmas(ヨーロピアン・ホーリー・クリスマス)」を開催。

場内のレストランでもクリスマスならではのメニューが提供されています。

今回は、タワーシティにある「ピノキオ」で提供されている海鮮のアヒージョパスタ (フォカッチャ付き)を紹介していきます。

ハウステンボス/ピノキオ「European Holy Christmas」海鮮のアヒージョパスタ (フォカッチャ付き)

価格:3,500円

提供期間:2024年11月6日(水)〜2025年1月6日(月・祝)

提供店舗:ハウステンボス/ピノキオ(タワーシティ)

ハウステンボスにて、本場ヨーロッパのクリスマスの世界を体験できる「European Holy Christmas(ヨーロピアン・ホーリー・クリスマス」を開催。

敷地面積152万平方メートルを誇るヨーロッパの街が、シャンパンゴールドの輝きに美しく彩られるシーズンがやってきます。

ハウステンボス/タワーシティにあるレストラン「ピノキオ」でもイベントメニューを提供しています。

「ピノキオ」は、ハウステンボスの開業以来、常に人気を集め続けるイタリアンレストラン。

クリスマスイベント「European Holy Christmas(ヨーロピアン・ホーリー・クリスマス)」期間中は、海鮮のアヒージョパスタ (フォカッチャ付き)を提供しています。

熱々のお鍋で提供されるアヒージョパスタは、その名の通り、アヒージョとパスタを一度に楽しめるメニュー。

エビやホタテ、白身魚などの海の幸にくわえ、マッシュルームやエリンギ、しめじ、トマトなどの具材もたっぷり!

アヒージョの下にはスパゲッティが隠れています。

フォカッチャも一緒に提供されるので、

オイルをたっぷり染み込ませていただくのがおすすめです☆

魚介の旨みが溶け出したオリーブオイルがおいしい!

ハウステンボス/ピノキオ「European Holy Christmas」海鮮のアヒージョパスタ (フォカッチャ付き)の紹介でした。

