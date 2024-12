デビュー15周年の節目に再始動を発表した4人組グループ・2NE1が、13日から15日の3日間にわたって東京・有明アリーナで約10年ぶりの来日公演『2024 2NE1 CONCERT [WELCOME BACK] IN JAPAN』を開催した。同ツアーは、10月4日から6日に行われたソウル公演を皮切りに、マニラ、ジャカルタ、神戸、香港、東京、シンガポール、バンコク、クアラルンプール、台北、ホーチミン、マカオの計12都市25公演にわたるアジアツアー。11月29日に初日を迎えた兵庫・神戸ワールド記念ホール公演と東京公演で全6公演を日本で開催した。

オープニング映像に続き「COME BACK HOME」のイントロが流れると、会場は一気に熱気に包まれ、「I AM THE BEST」「FIRE」「GO AWAY」など大ヒット曲を立て続けに披露。約2時間に及ぶ豪華なセットリストと圧巻の歌唱力で、観客を魅了した。メンバーは「久しぶりの日本のステージで皆さんに会えてうれしかったです!」「永遠に2NE1の側を守ってください!」と感謝の気持ちを伝えた。また、2NE1とファッションブランド「HYSTERIC GLAMOUR」のスペシャルコラボデザインによるベストアルバム『WELCOME BACK』が25日にリリースされることも決定。ライブでも披露された「I AM THE BEST」「FIRE」「GO AWAY」など、代表曲を中心に全15曲が日本語バージョンで収録されている。