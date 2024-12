「憧れの異世界。」長崎・ハウステンボスにて、クリスマスイベント「European Holy Christmas(ヨーロピアン・ホーリー・クリスマス)」を開催。

場内のレストランでもクリスマスならではのメニューが提供されています。

今回は、タワーシティにある「魚壱」で提供されている和洋膳を紹介していきます。

ハウステンボス/魚壱「European Holy Christmas」和洋膳

価格:3,300円

提供期間:2024年11月6日(水)〜2025年1月6日(月・祝)

提供店舗:ハウステンボス/魚壱(タワーシティ)

ハウステンボスにて、本場ヨーロッパのクリスマスの世界を体験できる「European Holy Christmas(ヨーロピアン・ホーリー・クリスマス」を開催。

敷地面積152万平方メートルを誇るヨーロッパの街が、シャンパンゴールドの輝きに美しく彩られるシーズンがやってきます。

ハウステンボス/タワーシティにある海鮮市場「魚壱」でもイベントメニューを提供しています。

海鮮丼や寿司、刺身に天ぷらなど、長崎ならではの新鮮な魚介を使った料理をカジュアルに楽しめる和食レストラン「魚壱」

クリスマスイベント「European Holy Christmas(ヨーロピアン・ホーリー・クリスマス)」期間中は、和洋膳を提供中。

甘酒を使用した和風チーズフォンデュです。

具材には旬のカキを始め、

海鮮や彩り豊かな野菜などを

和風仕立てでいただくことができます。

チーズフォンチュのソースは甘酒仕立てでほんのり甘さを感じる味わいに。

抹茶を入れて味変も楽しめます。

いろんな具材を少しずついろいろいただける豪華なお膳!

和のチーズフォンデュをぜひ楽しんでくださいね!

ハウステンボス/魚壱「European Holy Christmas」和洋膳の紹介でした。

