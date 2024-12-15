BLUE ENCOUNTが2025年1月15日、シングル「Bloody Liar」をリリースすることが発表となった。これに先駆けて1月13日には先行配信がスタートする。

◆BLUE ENCOUNT 画像 / 動画

9月にCDリリースされた「gifted」、11月リリースの「chang[e]」に続く3作品連続リリースのラストを飾る楽曲は「Bloody Liar」だ。同楽曲は2025年1月11日からテレビ朝日系全国24局ネット“IMAnimation”枠にて放送開始となるテレビアニメ『ババンババンバンバンパイア』のオープニングテーマに起用されることも決定している。

楽曲「Bloody Liar」は、儚い恋の成就を想うミドルロックバラード。儚くも美しく紡がれた英語詞が、アニメの世界観も丁寧に描き出す彼らの才能をまた新たに感じさせる仕上がり。同アニメ第二弾PVでは楽曲の一部も先行公開中だ。

BLUE ENCOUNTは、2025年2月5日に約5年ぶりのフルアルバム『Alliance of Quintetto』をリリースするほか、2025年2月8日に東京ガーデンシアターで20周年ツアー ＜20th anniversary tour 2024-2025 「to B.E. continued」＞のファイナルを開催する。



■シングル「Bloody Liar」

2025年1月15日 CDリリース
CD予約：https://BLUEENCOUNT.lnk.to/Bloody_Liar_CD
2025年1月13日 配信開始
【期間生産限定盤(CD+BD)】
SECL-3171-72 ￥1,800(税抜￥1,636)
・アニメ絵柄ワイドキャップステッカー
・＜20th anniversary tour 2024-2025「to B.E. continued」＞アフターパーティ応募ハガキ
▼CD
01. Bloody Liar
02. 新曲
03. Bloody Liar (TV size)
▼BD
特典映像
※ジャケット写真・カップリング楽曲・特典映像の詳細は後日発表
●法人別購入者特典
・Amazon：メガジャケ
・楽天：缶バッチ
・セブンネット：ピック
・TSUTAYA RECORDS(一部店舗除く)/ TSUTAYAオンラインショッピング：L版生写真




■TVアニメ『ババンババンバンバンパイア』オープニングテーマ
▼TV放送
・テレビ朝日系全国24局ネット“IMAnimation”枠
　2025年1月11日より毎週土曜 夜11時30分〜
・BS朝日
　2025年1月12日より毎週日曜 深夜1時00分〜
・CSテレ朝チャンネル1
　2025年1月19日より毎週日曜 夜9時30分〜
▼配信
・Netflixにて独占配信
　2025年1月12日より毎週日曜〜
▼STAFF
原作：奥嶋ひろまさ『ババンババンバンバンパイア』(秋田書店「別冊少年チャンピオン」連載)
監督・脚本：川崎逸朗
助監督：球野たかひろ
キャラクターデザイン・総作画監督：番由紀子
サブキャラクターデザイン：南方麻奈美
総作画監督：増田俊介、清丸 悟
プロップデザイン：池森絵美、増田俊介、田村亮太
色彩設計：吉村智恵
美術監修：加藤 浩(ととにゃん)
美術監督：坂上裕文(ととにゃん)
美術設定：加藤 浩(ととにゃん)　浅見由一(ととにゃん)
撮影監督：小池里恵子(Assez Finaud Fabric.)
編集：平木大輔(Assez Finaud Fabric.)
2Dデザイン：池内 翔
3DCGディレクター：海瀬 大
特効：石原智美
音楽：市川 淳(Julydex)
音響効果：小山恭正
音響制作：ビットグルーヴプロモーション
アニメーション制作：GAINA
オープニング主題歌：BLUE ENCOUNT「Bloody Liar」
▼CAST
森 蘭丸：浪川大輔
立野李仁：小林裕介
篠塚 葵：風間万裕子
篠塚 健(フランケン)：八代 拓
坂本梅太郎：小西克幸
山羽カオル：関根明良
森長可：中村悠一
・公式HP：https://bababa-anime.com
・公式X(twitter)：@bababa_anime

■5thアルバム『Alliance of Quintetto』

2025年2月5日 発売
予約リンク：https://BLUEENCOUNT.lnk.to/5th_AL_CD
【初回限定盤】SECL-3173~74 ￥5,300(税込)
【通常盤】SECL-3175 ￥3,500(税込)
●法人別 購入特典
・Amazon.co.jp：メガジャケ
・楽天ブックス：アクリルキーホルダー
・セブンネットショッピング：トート型エコバック
・TOWER RECORDS：スマホサイズステッカー
・TSUTAYA RECORDS(一部店舗除く)/ TSUTAYAオンラインショッピング：スクエア缶バッジ
・応援店：A5クリアファイル

■＜20th anniversary ONEMAN TOUR＞

11月01日(金)　神奈川・KT Zepp Yokohama
open18:00 / start19:00
（問）クリエイティブマン 03-3499-6669
11月03日(日)　新潟・新潟LOTS
open17:00 / start18:00
（問）キョードー北陸 025-245-5100
11月16日(土)　香川・高松festhalle
open17:00 / start18:00
（問）DUKE 087-822-2520
11月17日(日)　広島・BLUE LIVE 広島
open17:00 / start18:00
（問）YUMEBANCHI(広島) 082-249-3571
11月22日(金)　愛知・Zepp Nagoya
open18:00 / start19:00
（問）サンデーフォークプロモーション 052-320-9100
11月29日(金)　福岡・Zepp Fukuoka
open18:00 / start19:00
（問）キョードー西日本 0570-09-2424
11月30日(土)　大阪・なんばHatch
open17:00 / start18:00
（問）キョードーインフォメーション 0570-200-888
12月07日(土)　宮城・SENDAI GIGS
open17:00 / start18:00
（問）キョードー東北 022-217-7788
12月14日(土)　北海道・サッポロファクトリーホール
open17:00 / start18:00
（問）マウントアライブ 050-3504-8700
▼2025年
02月08日(土)　東京・ガーデンシアター
open17:00 / start18:00
●チケット
￥6,900 (税込/1D代別)
・スタンディング(整理番号あり)：11/3、11/16、11/17、12/14
・1Fスタンディング(整理番号あり)／2F指定席：11/1、11/22、11/29、11/30、12/7

関連リンク

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