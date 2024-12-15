■シングル「Bloody Liar」



2025年1月15日 CDリリースCD予約：https://BLUEENCOUNT.lnk.to/Bloody_Liar_CD2025年1月13日 配信開始【期間生産限定盤(CD+BD)】SECL-3171-72 ￥1,800(税抜￥1,636)・アニメ絵柄ワイドキャップステッカー・＜20th anniversary tour 2024-2025「to B.E. continued」＞アフターパーティ応募ハガキ▼CD01. Bloody Liar02. 新曲03. Bloody Liar (TV size)▼BD特典映像※ジャケット写真・カップリング楽曲・特典映像の詳細は後日発表●法人別購入者特典・Amazon：メガジャケ・楽天：缶バッチ・セブンネット：ピック・TSUTAYA RECORDS(一部店舗除く)/ TSUTAYAオンラインショッピング：L版生写真■TVアニメ『ババンババンバンバンパイア』オープニングテーマ▼TV放送・テレビ朝日系全国24局ネット“IMAnimation”枠2025年1月11日より毎週土曜 夜11時30分〜・BS朝日2025年1月12日より毎週日曜 深夜1時00分〜・CSテレ朝チャンネル12025年1月19日より毎週日曜 夜9時30分〜▼配信・Netflixにて独占配信2025年1月12日より毎週日曜〜▼STAFF原作：奥嶋ひろまさ『ババンババンバンバンパイア』(秋田書店「別冊少年チャンピオン」連載)監督・脚本：川崎逸朗助監督：球野たかひろキャラクターデザイン・総作画監督：番由紀子サブキャラクターデザイン：南方麻奈美総作画監督：増田俊介、清丸 悟プロップデザイン：池森絵美、増田俊介、田村亮太色彩設計：吉村智恵美術監修：加藤 浩(ととにゃん)美術監督：坂上裕文(ととにゃん)美術設定：加藤 浩(ととにゃん) 浅見由一(ととにゃん)撮影監督：小池里恵子(Assez Finaud Fabric.)編集：平木大輔(Assez Finaud Fabric.)2Dデザイン：池内 翔3DCGディレクター：海瀬 大特効：石原智美音楽：市川 淳(Julydex)音響効果：小山恭正音響制作：ビットグルーヴプロモーションアニメーション制作：GAINAオープニング主題歌：BLUE ENCOUNT「Bloody Liar」▼CAST森 蘭丸：浪川大輔立野李仁：小林裕介篠塚 葵：風間万裕子篠塚 健(フランケン)：八代 拓坂本梅太郎：小西克幸山羽カオル：関根明良森長可：中村悠一・公式HP：https://bababa-anime.com・公式X(twitter)：@bababa_anime