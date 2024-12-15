WEST.¡¢10Ç¯7¤«·î¤Ö¤êÂçºå¾¾ÃÝºÂ¤Ç¡È¤é¤·¤µÁ´³«¡É¥¹¥Æ¡¼¥¸ 10Ç¯ÌÜ¤Ï¡Ö7¿Í¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤ÈºÆÇ§¼±¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÇ¯¡×¡Ú¥²¥Í¥×¥í¡¦°Ï¤ß¼èºà¥ì¥Ý¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/12/15¡Û12·î15Æü¡¢Âçºå¤Î¾¾ÃÝºÂ¤Ë¤Æ¡ÖWEST.10th Anniversary Âçºå¾¾ÃÝºÂ¸ø±é¡×¤¬³«Ëë¤·¡¢WEST.¤¬½Ð±é¡£½éÆü¾å±é¤ËÀè¶î¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¥²¥Í¥×¥í¤È°Ï¤ß¼èºà¤ÎÌÏÍÍ¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛWEST.¡¢Ç°´êÉñÂæ¤Ë¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯
2014Ç¯4·î23Æü¡Ö¤¨¤¨¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤ÇCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢º£Ç¯10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿WEST.¡£¼þÇ¯¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤Ù¤¯¡¢8·î¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤ò¤Ï¤¸¤á¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Ãæ¡¢10¼þÇ¯¤ÎÙÜÈø¤ò¾þ¤ë¸ø±é¤È¤·¤Æ¡¢Í´ÑµÒ¸ø±é¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤Ê¤Ë¤ï¤È¤â¤¢¤ì¡¢¤Û¤ó¤Þ¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡× ¡Ê2014Ç¯4·î26Æü¡Á5·î6Æü¡Ë°ÊÍè¡¢10Ç¯7¤«·î¤Ö¤ê¤ËWEST.¤¬Âçºå¾¾ÃÝºÂ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¸ø±é¤Ç¤Ï¾Ð¤¤¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈµÍ¤á¹þ¤ó¤ÀWEST.¤é¤·¤µËþºÜ¤Î¤ª¼Çµï¡¢Âç¿Í¤Î¿§µ¤°î¤ì¤ë¥À¥ó¥¹¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤«¤éÌ¥ÎÏ¤¬ºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤µ¤ì¤¿SHOW TIME¡¢¥È¡¼¥¯¤ÈÍÍ¡¹¤Ê´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¯¡£¥²¥Í¥×¥í¤Ç¤Ï¡¢¤ª¼Çµï¡¢²Î¤ÈÂ¿ºÌ¤Ê´é¤òÈäÏª¡£¤ª¼Çµï¤Ç¤Ï¡¢Âçºå¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¶È³¦¥È¥Ã¥×¤ËÌö¤ê½Ð¤¿¤¢¤ë·úÀß²ñ¼Ò¤ÎÈëÌ©¤òÃµ¤ë¤¿¤á¡¢ÆÃÌ¿¶ÈÌ³¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿2¤Ä¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë·úÀß²ñ¼Ò¤Î¥¯¥»¤Î¶¯¤¤¼Ò°÷¤¿¤Á¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÄ·Ìö¤¹¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢°Æ¤ÎÄê¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤Ï¤º¤â¤Ê¤¯¡¢Êª¸ì¤Ï¤¢¤é¤ÌÊý¸þ¤Ø¡Ä¡£WEST.¤é¤·¤µËþºÜ¤Î7¿Í¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¥³¥á¥Ç¥£¤ÏËÁÆ¬¤«¤éÇú¾Ð¤Ë¼¡¤°Çú¾Ð¡£°ìÊý¡¢³Ú¶ÊÈäÏª¤¹¤ëSHOW¡¡TIME¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¼ñ¸þ¤ò¤¬¤é¤ê¤ÈÊÑ¤¨¤Æ²Ú¤ä¤«¤Ê¥»¥Ã¥È¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë³Ú¶Ê¤¬»ý¤ÄÌ¥ÏÇÅª¤ÊÀ¤³¦¤ØÍ¶¤Ã¤¿¤«¤È»×¤¦¤È¡¢¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥é¥¤¥ÖÉ÷¤ä¡¢¼ê»ý¤Á¥«¥á¥é¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¤¬»£±Æ¤·¹ç¤Ã¤¿¤ê¤ÈÍÍ¡¹¤ÊÊýË¡¤ÇÉñÂæ¤òºÌ¤Ã¤¿¡£ÉñÂæ¤ÏÀ¸¤â¤Î¥¢¥É¥ê¥Ö¤Ê¤É¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ëWEST.¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ëè¸ø±é²ó¤´¤È¤Ë°ã¤Ã¤¿³Ú¤·¤ßÊý¤¬½ÐÍè¤½¤¦¤À¡£
°Ï¤ß¼èºà¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¸ø±é¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¥³¥á¥ó¥È¡£Ãæ´Ö½ßÂÀ¤Ï¡¢¡ÖWEST.¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Í´ÑµÒ¤Ç¤Ï10Ç¯¤¿¤Ã¤Æ¤Î¾¾ÃÝºÂ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤«¤é¤Û¤Ü½é¤á¤Æ¤ª¼Çµï¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È°ì½ï¤Ë±éµ»¤¬½ÐÍè¤¿¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¿´¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÉñÂæ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë²¸ÊÖ¤·½ÐÍè¤¿¤é¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Æ£°æÎ®À±¤Ï¡¢¡Öº£Ç¯¤Ï¥Ä¥¢¡¼¤â2²ó¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢10¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤Î¥é¥¹¥È¤Ç¾¾ÃÝºÂ¸ø±é¤¬½ÐÍè¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â¤ª¼Çµï¤Ç¡¢½¼¼Â´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¡£茺ÅÄ¿òÍµ¤Ï¡Ö¾¾ÃÝºÂ¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ë²û¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¾ìÆâ¤Î¤Á¤ç¤¦¤Á¤ó¤È¤«3³¬ÀÊ¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë¶á¤«¤Ã¤¿¤Ã¤±¡©¤È¤«¡Ä¤¹¤´¤¯²û¤«¤·¤¤¡£ËÍ¤Ï13ºÐ¤Î»þ¤Ë½é¤á¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Î¤¬¾¾ÃÝºÂ¤Ç¤·¤¿¡£º£35ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸ø±éÃæ¤ËÃÂÀ¸Æü¤â·Þ¤¨¤Þ¤¹¤·¡¢³Ú¤·¤ß¤¬°ìÇÕ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¶»¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤¿¡£
¾®ÂíË¾¤Ï¡Ö茺¤Á¤ã¤ó¤Ï13ºÐ¤Î»þ¡©ËÍ¤Ï12ºÐ¤Î»þ¤Ç¤¹¡ª½é¤á¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡ª¿ÍÀ¸½é¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¤³¤³¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¾ì½ê¤Ç¤¹¤Í¡£¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï7¿Í¤À¤±¤Ç7¿Í¤Ç´°·ë¤¹¤ëÊª¸ì¤Ç¤¹¡£»×¤¦Â¸Ê¬¡¢ËÍ¤¿¤Á¤¬ÆÏ¤±¤ëÊ¿ÏÂ¤Ê»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡£¿À»³ÃÒÍÎ¤Ï¡Ö¾¾ÃÝºÂ¤ÏËÍ¤¿¤Á7¿Í¤ÎÀÄ½Õ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£7¿Í¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ7¿Í¤Ç10¼þÇ¯¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤³¤ì¤¿¤Î¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´¶³´¿¼¤¤¤Ç¤¹¡£º£²ó¡¢¾¾ÃÝºÂ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤«¤é¤â¤ªµ¢¤ê¡¢¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¡¢°é¤Æ¤ÆÄº¤¤¤Æ¾ì½ê¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¸ì¤ê¡¢½Å²¬Âçµ£¤Ï¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ10Ç¯¤¿¤Ã¤Æ¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢»þÂå¤Ë½Ð¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤¿¾¾ÃÝºÂ¤Ë7¿Í¤ÇÎ©¤Æ¤¿¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤Î7¿Í¤ÇËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¸ø±é¤Ï10¼þÇ¯¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¶Í»³¾È»Ë¤Ï¡ÖËÍ¤È茺ÅÄ¤Ï¡¢¸ø³«¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤â¾¾ÃÝºÂ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¤º¤Ã¤È¾¾ÃÝºÂ¤Ë°é¤Æ¤ÆÄº¤¤¤Æ¡¢º£²óWEST.¤È¤·¤Æ¤â»×¤¤Æþ¤ì¤Î¤¢¤ëÉñÂæ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È²ó¸Ü¡£¡ÖµîÇ¯¡Ø¥¥ã¥á¥í¥Ã¥È¡Ù¤ÎÉñÂæ¤Ç¾¾ÃÝºÂ¤ËÎ©¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î»þ¤Ï°ì¿Í¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡£¾¾ÃÝºÂ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤«¤é¡È7¿Í¤Ç¤Î¸ø±é¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¤Í¡É¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤ÆÄº¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤äÁ´¹ñ¤Î±Ç²è´ÛÀ¸Ãæ·Ñ¤Î¤ªµÒÍÍ¤È¶¦¤Ë¤³¤Î¸ø±é¤òÁö¤êÀÚ¤ê¤¿¤¤¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¾¾ÃÝºÂ¤Î»×¤¤½Ð¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¶Í»³¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥â¡¼¥¯¤ÎÆ÷¤¤¤È¤«¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¤³¤ì¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦Æ÷¤¤¤ä¤Ê¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¡Ö¤ï¤«¤ë¡¢¤ï¤«¤ë¡£¤½¤¦¤ä¤Ê¡¼¡×¤È¸ý¡¹¤ËÏÃ¤¹¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¡£¤Þ¤¿¡¢¾®Âí¤Ï¡Ö¤â¤¦´û¤Ë²û¤«¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤¿¤é¡¢¤â¤Ã¤Èµ¤»ý¤Á¤¬¡Ø¤¦¤ï¡¼¤Ã¡Ù¤È¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È¤ªµÒÍÍ¤ÎÁ°¤Ç10Ç¯7¥õ·î¤Ö¤ê¤ËÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä½é²ó¤Ë»×¤¤¤ò¤Ï¤»¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
º£Ç¯10Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢¤É¤¦¤¤¤¦Ç¯¤À¤Ã¤¿¤«¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¡£Æ£°æ¤Ï¡Ö7¿Í¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¡¢¤ÈºÆÇ§¼±¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÇ¯¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¡¢¾®Âí¤Ï¡Ö¤ªµÒÍÍ¤È¤â²á¤´¤¹¤³¤È¤¬½ÐÍè¤¿1Ç¯¡£Ã£À®´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡¢¿À»³¤Ï¡Öº£Ç¯¤Ï10¼þÇ¯¤Ç¡¢¡È½¼¡É¼þÇ¯¤Ë¤·¤è¤¦¡¢¤ÈÌÜÉ¸Î©¤Æ¤¿¤è¤Í¡£¤è¤½¼¼þÇ¯¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤½¤ì¤¾¤ì²óÅú¡£
10Ç¯Á°¤Ëº£¤ÎWEST.¤Î¤³¤Î¾õ¶·¤ÏÁÛÁü¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿Ãæ´Ö¤Ï¡ÖÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤Í¡£ËÍ¤È¤«¶Í»³¤È¤«茺ÅÄ¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Þ¤Ç10Ç¯´Ö¾¾ÃÝºÂ¤Ë½ÐÂ³¤±¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤½¤³¤«¤é¤Þ¤¿10Ç¯¤Ç¤¹¤«¤é¡Ä10Ç¯Î©¤Ã¤¿¤Î¤ÏÀ¨¤¤¤Ê¡£ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤¢¤ì¡¢¤É¤³¤Ç¤¢¤ì¥Ù¥¹¥È¤Ê¤â¤Î¤ò¸«¤»¤ë¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï»ý¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
°ìÊý¡¢¶Í»³¤Ï¡Ö°Õ¼±Åª¤Ë¤Ï¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î¤³¤í¤Ï¸Ä¤Ç¤â´èÄ¥¤é¤Ê¤¢¤«¤ó¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤Ê¤ó¤«¥¶¥ï¥¶¥ï¤·¤Ê¤¬¤éµ¤»ý¤Á¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¤Ï¿®Íê¤¹¤ëÃç´Ö¤¬¤¤¤ë¤«¤é¼ºÇÔ¤·¤Æ¤â½õ¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡£°Â¿´¤·¤ÆÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ø¤Î¿®Íê¤ò¤ß¤»¤ë¤È¡¢¾®Âí¤«¤é¡Ö¥¹¥Ù¤Ã¤Æ¤â½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤ó¤Ê¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
º£²ó¤Ï¡¢12·î24Æü¡¢25Æü¤Î4¸ø±é¤òÁ´¹ñ233´Û¤Ç¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¤ò¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸«¤É¤³¤í¤òÊ¹¤«¤ì¡¢¡Ö¤¤¤ä¡¼¡¢²¶¤â¸«¤Ë¹Ô¤¯¤ó¤Ç¡ª¡×¤È¤¤¤¦½Å²¬¤Ë¡¢¡Ö¤ªÁ°½Ð¤ë¤«¤é¡ª¡×¤ÈÌ¡ºÍ¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ò»Ï¤á¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¡£茺ÅÄ¤Ï¡Ö±Ç²è´Û¤Ç¤ß¤ë¤ó¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢¾¾ÃÝºÂ¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤È°ã¤¦ÌÜÀþ¤Ç¡¢¥¢¥Ã¥×¤Ç¸«¤Æ¡¢ºÙ¤«¤¤¼Çµï¤äºÙ¤«¤¤¥Ü¥±¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡ª¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò¤µ¤±¤Æ¤â¤¦¾¯¤·¡¢¤È¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ò¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö¥Í¥¿¥Ð¥ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤È¤Í¡Ä³«»Ï25Ê¬¤¯¤é¤¤¤Î¤È¤³¤í¡©¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë½Å²¬¤¬ÂåÉ½¤·¤Æ¡¢¡Ö10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢ºÇ¸å¤Ë¾¾ÃÝºÂ¤Ç¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¸ø±é¤ò¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ªWEST.ºÇ¹â¤Ç¤¹¡ªº£¸å¤È¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛWEST.¡¢Ç°´êÉñÂæ¤Ë¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯
¢¡WEST.¡¢Âçºå¾¾ÃÝºÂ¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯
2014Ç¯4·î23Æü¡Ö¤¨¤¨¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤ÇCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢º£Ç¯10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿WEST.¡£¼þÇ¯¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤Ù¤¯¡¢8·î¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤ò¤Ï¤¸¤á¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Ãæ¡¢10¼þÇ¯¤ÎÙÜÈø¤ò¾þ¤ë¸ø±é¤È¤·¤Æ¡¢Í´ÑµÒ¸ø±é¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤Ê¤Ë¤ï¤È¤â¤¢¤ì¡¢¤Û¤ó¤Þ¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡× ¡Ê2014Ç¯4·î26Æü¡Á5·î6Æü¡Ë°ÊÍè¡¢10Ç¯7¤«·î¤Ö¤ê¤ËWEST.¤¬Âçºå¾¾ÃÝºÂ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢°Æ¤ÎÄê¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤Ï¤º¤â¤Ê¤¯¡¢Êª¸ì¤Ï¤¢¤é¤ÌÊý¸þ¤Ø¡Ä¡£WEST.¤é¤·¤µËþºÜ¤Î7¿Í¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¥³¥á¥Ç¥£¤ÏËÁÆ¬¤«¤éÇú¾Ð¤Ë¼¡¤°Çú¾Ð¡£°ìÊý¡¢³Ú¶ÊÈäÏª¤¹¤ëSHOW¡¡TIME¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¼ñ¸þ¤ò¤¬¤é¤ê¤ÈÊÑ¤¨¤Æ²Ú¤ä¤«¤Ê¥»¥Ã¥È¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë³Ú¶Ê¤¬»ý¤ÄÌ¥ÏÇÅª¤ÊÀ¤³¦¤ØÍ¶¤Ã¤¿¤«¤È»×¤¦¤È¡¢¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥é¥¤¥ÖÉ÷¤ä¡¢¼ê»ý¤Á¥«¥á¥é¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¤¬»£±Æ¤·¹ç¤Ã¤¿¤ê¤ÈÍÍ¡¹¤ÊÊýË¡¤ÇÉñÂæ¤òºÌ¤Ã¤¿¡£ÉñÂæ¤ÏÀ¸¤â¤Î¥¢¥É¥ê¥Ö¤Ê¤É¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ëWEST.¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ëè¸ø±é²ó¤´¤È¤Ë°ã¤Ã¤¿³Ú¤·¤ßÊý¤¬½ÐÍè¤½¤¦¤À¡£
¢¡WEST.¡¢°Ï¤ß¼èºà¤Ç¸ø±é¤Ø¤Î»×¤¤¸ì¤ë
°Ï¤ß¼èºà¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¸ø±é¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¥³¥á¥ó¥È¡£Ãæ´Ö½ßÂÀ¤Ï¡¢¡ÖWEST.¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Í´ÑµÒ¤Ç¤Ï10Ç¯¤¿¤Ã¤Æ¤Î¾¾ÃÝºÂ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤«¤é¤Û¤Ü½é¤á¤Æ¤ª¼Çµï¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È°ì½ï¤Ë±éµ»¤¬½ÐÍè¤¿¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¿´¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÉñÂæ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë²¸ÊÖ¤·½ÐÍè¤¿¤é¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Æ£°æÎ®À±¤Ï¡¢¡Öº£Ç¯¤Ï¥Ä¥¢¡¼¤â2²ó¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢10¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤Î¥é¥¹¥È¤Ç¾¾ÃÝºÂ¸ø±é¤¬½ÐÍè¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â¤ª¼Çµï¤Ç¡¢½¼¼Â´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¡£茺ÅÄ¿òÍµ¤Ï¡Ö¾¾ÃÝºÂ¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ë²û¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¾ìÆâ¤Î¤Á¤ç¤¦¤Á¤ó¤È¤«3³¬ÀÊ¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë¶á¤«¤Ã¤¿¤Ã¤±¡©¤È¤«¡Ä¤¹¤´¤¯²û¤«¤·¤¤¡£ËÍ¤Ï13ºÐ¤Î»þ¤Ë½é¤á¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Î¤¬¾¾ÃÝºÂ¤Ç¤·¤¿¡£º£35ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸ø±éÃæ¤ËÃÂÀ¸Æü¤â·Þ¤¨¤Þ¤¹¤·¡¢³Ú¤·¤ß¤¬°ìÇÕ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¶»¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤¿¡£
¾®ÂíË¾¤Ï¡Ö茺¤Á¤ã¤ó¤Ï13ºÐ¤Î»þ¡©ËÍ¤Ï12ºÐ¤Î»þ¤Ç¤¹¡ª½é¤á¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡ª¿ÍÀ¸½é¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¤³¤³¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¾ì½ê¤Ç¤¹¤Í¡£¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï7¿Í¤À¤±¤Ç7¿Í¤Ç´°·ë¤¹¤ëÊª¸ì¤Ç¤¹¡£»×¤¦Â¸Ê¬¡¢ËÍ¤¿¤Á¤¬ÆÏ¤±¤ëÊ¿ÏÂ¤Ê»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡£¿À»³ÃÒÍÎ¤Ï¡Ö¾¾ÃÝºÂ¤ÏËÍ¤¿¤Á7¿Í¤ÎÀÄ½Õ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£7¿Í¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ7¿Í¤Ç10¼þÇ¯¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤³¤ì¤¿¤Î¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´¶³´¿¼¤¤¤Ç¤¹¡£º£²ó¡¢¾¾ÃÝºÂ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤«¤é¤â¤ªµ¢¤ê¡¢¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¡¢°é¤Æ¤ÆÄº¤¤¤Æ¾ì½ê¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¸ì¤ê¡¢½Å²¬Âçµ£¤Ï¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ10Ç¯¤¿¤Ã¤Æ¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢»þÂå¤Ë½Ð¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤¿¾¾ÃÝºÂ¤Ë7¿Í¤ÇÎ©¤Æ¤¿¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤Î7¿Í¤ÇËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¸ø±é¤Ï10¼þÇ¯¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¶Í»³¾È»Ë¤Ï¡ÖËÍ¤È茺ÅÄ¤Ï¡¢¸ø³«¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤â¾¾ÃÝºÂ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¤º¤Ã¤È¾¾ÃÝºÂ¤Ë°é¤Æ¤ÆÄº¤¤¤Æ¡¢º£²óWEST.¤È¤·¤Æ¤â»×¤¤Æþ¤ì¤Î¤¢¤ëÉñÂæ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È²ó¸Ü¡£¡ÖµîÇ¯¡Ø¥¥ã¥á¥í¥Ã¥È¡Ù¤ÎÉñÂæ¤Ç¾¾ÃÝºÂ¤ËÎ©¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î»þ¤Ï°ì¿Í¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡£¾¾ÃÝºÂ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤«¤é¡È7¿Í¤Ç¤Î¸ø±é¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¤Í¡É¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤ÆÄº¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤äÁ´¹ñ¤Î±Ç²è´ÛÀ¸Ãæ·Ñ¤Î¤ªµÒÍÍ¤È¶¦¤Ë¤³¤Î¸ø±é¤òÁö¤êÀÚ¤ê¤¿¤¤¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¾¾ÃÝºÂ¤Î»×¤¤½Ð¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¶Í»³¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥â¡¼¥¯¤ÎÆ÷¤¤¤È¤«¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¤³¤ì¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦Æ÷¤¤¤ä¤Ê¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¡Ö¤ï¤«¤ë¡¢¤ï¤«¤ë¡£¤½¤¦¤ä¤Ê¡¼¡×¤È¸ý¡¹¤ËÏÃ¤¹¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¡£¤Þ¤¿¡¢¾®Âí¤Ï¡Ö¤â¤¦´û¤Ë²û¤«¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤¿¤é¡¢¤â¤Ã¤Èµ¤»ý¤Á¤¬¡Ø¤¦¤ï¡¼¤Ã¡Ù¤È¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È¤ªµÒÍÍ¤ÎÁ°¤Ç10Ç¯7¥õ·î¤Ö¤ê¤ËÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä½é²ó¤Ë»×¤¤¤ò¤Ï¤»¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¢¡WEST.¡¢10Ç¯ÌÜ¤Ï¡Ö7¿Í¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¡¢¤ÈºÆÇ§¼±¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÇ¯¡×
º£Ç¯10Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢¤É¤¦¤¤¤¦Ç¯¤À¤Ã¤¿¤«¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¡£Æ£°æ¤Ï¡Ö7¿Í¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¡¢¤ÈºÆÇ§¼±¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÇ¯¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¡¢¾®Âí¤Ï¡Ö¤ªµÒÍÍ¤È¤â²á¤´¤¹¤³¤È¤¬½ÐÍè¤¿1Ç¯¡£Ã£À®´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡¢¿À»³¤Ï¡Öº£Ç¯¤Ï10¼þÇ¯¤Ç¡¢¡È½¼¡É¼þÇ¯¤Ë¤·¤è¤¦¡¢¤ÈÌÜÉ¸Î©¤Æ¤¿¤è¤Í¡£¤è¤½¼¼þÇ¯¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤½¤ì¤¾¤ì²óÅú¡£
10Ç¯Á°¤Ëº£¤ÎWEST.¤Î¤³¤Î¾õ¶·¤ÏÁÛÁü¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿Ãæ´Ö¤Ï¡ÖÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤Í¡£ËÍ¤È¤«¶Í»³¤È¤«茺ÅÄ¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Þ¤Ç10Ç¯´Ö¾¾ÃÝºÂ¤Ë½ÐÂ³¤±¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤½¤³¤«¤é¤Þ¤¿10Ç¯¤Ç¤¹¤«¤é¡Ä10Ç¯Î©¤Ã¤¿¤Î¤ÏÀ¨¤¤¤Ê¡£ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤¢¤ì¡¢¤É¤³¤Ç¤¢¤ì¥Ù¥¹¥È¤Ê¤â¤Î¤ò¸«¤»¤ë¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï»ý¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
°ìÊý¡¢¶Í»³¤Ï¡Ö°Õ¼±Åª¤Ë¤Ï¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î¤³¤í¤Ï¸Ä¤Ç¤â´èÄ¥¤é¤Ê¤¢¤«¤ó¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤Ê¤ó¤«¥¶¥ï¥¶¥ï¤·¤Ê¤¬¤éµ¤»ý¤Á¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¤Ï¿®Íê¤¹¤ëÃç´Ö¤¬¤¤¤ë¤«¤é¼ºÇÔ¤·¤Æ¤â½õ¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡£°Â¿´¤·¤ÆÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ø¤Î¿®Íê¤ò¤ß¤»¤ë¤È¡¢¾®Âí¤«¤é¡Ö¥¹¥Ù¤Ã¤Æ¤â½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤ó¤Ê¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
º£²ó¤Ï¡¢12·î24Æü¡¢25Æü¤Î4¸ø±é¤òÁ´¹ñ233´Û¤Ç¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¤ò¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸«¤É¤³¤í¤òÊ¹¤«¤ì¡¢¡Ö¤¤¤ä¡¼¡¢²¶¤â¸«¤Ë¹Ô¤¯¤ó¤Ç¡ª¡×¤È¤¤¤¦½Å²¬¤Ë¡¢¡Ö¤ªÁ°½Ð¤ë¤«¤é¡ª¡×¤ÈÌ¡ºÍ¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ò»Ï¤á¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¡£茺ÅÄ¤Ï¡Ö±Ç²è´Û¤Ç¤ß¤ë¤ó¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢¾¾ÃÝºÂ¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤È°ã¤¦ÌÜÀþ¤Ç¡¢¥¢¥Ã¥×¤Ç¸«¤Æ¡¢ºÙ¤«¤¤¼Çµï¤äºÙ¤«¤¤¥Ü¥±¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡ª¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò¤µ¤±¤Æ¤â¤¦¾¯¤·¡¢¤È¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ò¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö¥Í¥¿¥Ð¥ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤È¤Í¡Ä³«»Ï25Ê¬¤¯¤é¤¤¤Î¤È¤³¤í¡©¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë½Å²¬¤¬ÂåÉ½¤·¤Æ¡¢¡Ö10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢ºÇ¸å¤Ë¾¾ÃÝºÂ¤Ç¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¸ø±é¤ò¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ªWEST.ºÇ¹â¤Ç¤¹¡ªº£¸å¤È¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û