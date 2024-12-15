¡Ú°²²°¥Ü¡¼¥È¡¦£Ç·¥¢¥µ¥Ò¥Ó¡¼¥ë£Ã¡Û³ë¸¶ÂçÍÛ £¶¹æÄú¤ÇÆ»ÃæµÕÅ¾£±Ãå¡Ö£²Ï¢ÂÐÎ¨44¡ó¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡Ä¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹°²²°¤Î£Ç·¡ÖÂè£²£°²ó¥¢¥µ¥Ò¥Ó¡¼¥ë¥«¥Ã¥×¡×¤Ï£±£µÆü¡¢Í½Áª£²ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡³ë¸¶ÂçÍÛ¡Ê£´£±¡áÆÁÅç¡Ë¤Ï£²ÆüÌÜ£¸£Ò¡¢Âç³°£¶¥³¡¼¥¹¤«¤é¸ÞÊ¬¤Î£Ó¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢£±£Í¤Þ¤¯¤êº¹¤·¡£¥Ð¥Ã¥¯¤Ç£³Äú¤Î¼ó°ÌÁè¤¤¤Ë²Ã¤ï¤ê¡¢£²£ÍÀè¥Þ¥¤¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç¸åÂ³¤ò¿¶¤êÀÚ¤Ã¤Æ¡¢ÇòÀ±¤ò¤â¤®¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡½éÆü£µ¡¢£´Ãå¤«¤é¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡Ö°ÂÄêÈÄ¤¬ÉÕ¤¯¾õ¶·¤Ç¡¢Ä´À°¤Ï¤³¤ÎÊÕ¤ê¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤È¤³¤í¡£¥Ú¥é¤Î¥Ù¡¼¥¹¤ÏÊÑ¤¨¤Æ¤Þ¤»¤ó¡£¥¥ã¥Ó¤ê¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¤·¤Ã¤¯¤ê¤Ï¤¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È»Å¾å¤²ÅÓ¾å¤À¡£
¡¡¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤à£²£±¹æµ¡¤Ï¡¢Ãæ·ø¾å°Ì¤«¤é¾å°Ì¥ì¥Ù¥ë¤ÎÁÇÀ¡£¡Ö·è¤·¤Æ°¤¯¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÆÍ½Ð¤·¤¿¿¤Ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢»È¤¤¤³¤Ê¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡££²Ï¢ÂÐÎ¨¡Ê£´£´¡ó¡Ë¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤â¤¦¾¯¤·¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡×¤È¾åÀÑ¤ß¤ÎÍ¾ÃÏ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶á¶·¤Ï£³ÀáÏ¢Â³¤ÇÍ½ÁªÆÍÇË¤È¡¢¥ê¥º¥à¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÇòÀ±¤Ç´¬¤ÊÖ¤·¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£µ¡ÁÇÀ¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ°ìµ¤¤Ë²ÃÂ®¤¹¤ë¡£