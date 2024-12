東京ディズニーリゾート・パートナーホテル「浦安ブライトンホテル東京ベイ」では、2024年9月2日より1階レストラン「カシュカシュ」にて「ネオ・ビストロ・ビュッフェ」を開催中。

「伝統のローストビーフ」やあつあつオーブン料理の「黒豚&ビーフハンバーグ トリュフ香るチーズフォンデュ」との相性もよいシャンパーニュ「パイパー・エドシック ブリュット」も期間限定で提供されています。

浦安ブライトンホテル東京ベイ「カシュカシュ」ネオ・ビストロ・ビュッフェ

開催期間:2024年12月2日〜2025年2月28日 ※12/21-12/25、12/26-12/31、1/1-1/5の期間は特別メニューとなり、内容・価格が異なります

大人:6,800円

7〜12歳:4,300円

4〜6歳:2,800円

3歳以下:無料

※ソフトドリンクバー付き

東京ディズニーリゾート・パートナーホテルの「浦安ブライトンホテル東京ベイ」

ホテル1階に店舗を構えるレストラン「カシュカシュ」では、2024年12月2日より冬のメニューの「ネオ・ビストロ・ビュッフェ」を開催中!

肉の旨味が凝縮されたあつあつオーブン料理の「黒豚&ビーフハンバーグ トリュフ香るチーズフォンデュ」に音と香りが楽しめる鉄板焼メニュー「ポークカツレツ マルサラ風味のクリームソース」、海の幸が楽しめる「鮪と魚介のサルピコン」など盛りだくさん。

「苺ショコラカスタードパイ」や「苺タルト」など煌めく冬スイーツや、一度食べたら人に言いたくなる「伝統のローストビーフ」も好きなだけいただくことができます。

Meat Dish

定番人気のメニュー「伝統のローストビーフ」

和風ソース、グレイビーソースに加え、期間限定で九条葱と柚子のソースが登場します。

九条葱の風味と柚子の香りがよく合い、食べるソースのようにいただくことができます。

目の前で一枚一枚手切りで提供してくれるライブ感が嬉しいメニュー。

付け合わせに「カシュカシュ風じゃがバター」を乗せるのがおすすめ。

長崎発祥の品種のじゃがいも「グラウンドペチカ」を使用していて、さつまいものような甘みが特徴です。

「黒豚とビーフのオーブンハンバーグ トリュフ香るチーズフォンデュ」は、オープンで仕上げる熱々メニュー。

ベルが鳴ると焼き上がりの合図です。

黒豚とビーフの合い挽き肉を使用したジューシーなハンバーグと、とろりと溶けたチーズの相性は抜群!

トリュフの香りがホリデーシーズン気分を盛り上げます。

「ポークカツレツ マルサラ風味のクリームソース」は平日限定のメニュー。

音と香りが楽しめる鉄板焼メニューで、カリッと仕上げたカツレツにコク深い味わいのソースをたっぷり絡めていただくのがおすすめです。

お肉料理と一緒にいただきたいのが「オニオンスープ」

たっぷりのたまねぎをコトコト煮こみ、素材の味わいを存分に楽しめるスープです。

クルトンとチーズを入れて、オニオングラタンスープ風にいただくのがおすすめ!

Seafood

「白身魚のチーズパン粉焼 春菊のソース」は旬を迎えた春菊と淡泊な白身魚の組み合わせを楽しめるメニュー。

「鮪と魚介のサルピコン」はイカやエビなど様々な魚介をさっぱりといただけるマリネです。

Vegetables

「ビーツとリンゴのパンナコッタ」はまるでスウィーツのような味わい!

「野菜のクリュディテ サラミ添え」は大ぶりなニンジンやロマネスコ、カリフラワーの食感が楽しめます。

Pasta/Pizza

パスタは、「サルシッチャと白菜のクリームソースパスタ」と「帆立貝のトマトソースパスタ」の2種類。

どちらも目の前で麺を茹でて仕上げてくれます。

Sweets

彩り豊かなデザートコーナーには1口サイズでいただけるデザートがいっぱい!

「苺ショコラカスタードパイ」はガナッシュ、チョコレートソース、チョコのクランブルと3つのチョコレートが楽しめるイチオシのスウィーツ。

こんがりとした焼き目がおいしい「紅玉りんごのグラタン」や、

「苺タルト」「ガトーショコラ」「苺ミルクレープ」「フランボワピスターシュ」など豊富な種類の中からお好みのメニューを好きなだけいただくことができます。

おすすめドリンク パイパー・エドシック ブリュット

価格:グラス 2,200円/ボトル 15,000円

期間限定で、「パイパー・エドシック ブリュット」を提供中。

口当たりが良く、バランスのとれたフルーティな味わいが特長の、エレガントで魅惑的なシャンパーニュです。

洋ナシやリンゴの果実のアロマを持ち、アーモンドや新鮮なヘーゼルナッツ、スモーキーさやトーストのニュアンスもあります。

キラキラと立ち上る泡はまるでクリスマスのイルミネーションのよう!

華やかな気持ちにさせてくれるシャンパーニュです。

シャンパーニュ「パイパー・エドシック ブリュット」と一緒に乾杯!

浦安ブライトンホテル東京ベイ「カシュカシュ」ネオ・ビストロ・ビュッフェの紹介でした。

