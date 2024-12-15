¡Ö°ì½ï¤Ë¥É¥é¥¤¥Ö¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤ÍÌ¾¿Í¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 1°Ì¡ÖSnow Man¡×¡¢¤Ç¤Ï2°Ì¤Ï¡©
¥Ñ¡¼¥¯24³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï8·î29Æü¡Á9·î8Æü¤Î´Ö¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¸þ¤±²ñ°÷À©¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥¿¥¤¥à¥º¥¯¥é¥Ö¡×²ñ°÷5224¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö¥¯¥ë¥Þ¤ÈÍÌ¾¿Í¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¡×¤ò¼Â»Ü¡£º£²ó¤Ï¡¢¥¢¥ó¥±¡¼¥È·ë²Ì¤ÎÃæ¤«¤é¡Ö°ì½ï¤Ë¥É¥é¥¤¥Ö¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤ÍÌ¾¿Í¡×¤ò¥é¥ó¥¥ó¥°·Á¼°¤Ç¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú9°Ì¤Þ¤Ç¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
2°Ì¤Ï¡¢2014Ç¯¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº³«»Ï°ÊÍè¡¢8²óÏ¢Â³¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖÍò¡×¤Ç¤·¤¿¡£
1999Ç¯¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¡ØA¡¦RA¡¦SHI¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢10Ç¯¸å¤Î2009Ç¯¤Ë¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù½é½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Íò¡£°Ê¹ß¡¢¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ä¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡¢¥É¥é¥Þ¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤Ç³èÌö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2020Ç¯12·î31Æü¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤òºÇ¸å¤Ë¡¢2024Ç¯¸½ºß¤Ï³èÆ°¤òµÙ»ßÃæ¡£Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é³èÆ°ºÆ³«¤òÂÔ¤ÁË¾¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï¡ÖSnow Man¡×¤Ç¤·¤¿¡£
´äËÜ¾È¤µ¤ó¡¢¿¼ß·Ã¤ºÈ¤µ¤ó¡¢¥é¥¦¡¼¥ë¤µ¤ó¡¢ÅÏÊÕæÆÂÀ¤µ¤ó¡¢¸þ°æ¹¯Æó¤µ¤ó¡¢°¤ÉôÎ¼Ê¿¤µ¤ó¡¢ÌÜ¹õÏ¡¤µ¤ó¡¢µÜ´ÜÎÃÂÀ¤µ¤ó¡¢º´µ×´ÖÂç²ð¤µ¤ó¤Î9¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡£¥¸¥ã¥Ë¡¼´îÂ¿Àî¤µ¤ó¤¬ºÇ¸å¤Ë¼ê³Ý¤±¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤Î1¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢2020Ç¯¤ËSixTONES¤ÈÆ±»þ¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ØD.D./Imitation Rain¡Ù¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë½é½µ¥ß¥ê¥ª¥ó¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2024Ç¯¤Ë¤â4ËçÌÜ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØRAYS¡Ù¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Û¤«¡¢5Âç¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢º£¸å¤â¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¹¡£
¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§ÀÆÆ£ ÍºÆó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¿·³ã½Ð¿È¡¢ÀÅ²¬ºß½»¤Î¸µ¥×¥í¥É¥é¥Þ¡¼¡£¥é¥¤¥¿¡¼¼¹É®Îò¤ÏÌó8Ç¯¡£¼ñÌ£¤ÏÆÉ½ñ¤È¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤Èfiat500¤Ç¥É¥é¥¤¥Ö¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¤³¤È¡£ºÇ¶á¤ÏeSports¤Î»î¹ç´ÑÀï¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¥á¥¤¥óMC¤òÃ´Åö¤¹¤ëPodcastÈÖÁÈ¡Ö¤À¤¤¤¿¤¤Æó¾öÈ¾¡Ã¥Û¥ó¥È¤ÏÌÌÇò¤¤½»¤Þ¤¤¤ÎÏÃ¡×¤òSpotify¤äApplePodcast¤ÇÇÛ¿®Ãæ¡ª
(Ê¸:ÀÆÆ£ ÍºÆó)
¡Ú9°Ì¤Þ¤Ç¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
Âè2°Ì¡§Íò¡Ê21É¼¡Ë
2°Ì¤Ï¡¢2014Ç¯¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº³«»Ï°ÊÍè¡¢8²óÏ¢Â³¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖÍò¡×¤Ç¤·¤¿¡£
2020Ç¯12·î31Æü¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤òºÇ¸å¤Ë¡¢2024Ç¯¸½ºß¤Ï³èÆ°¤òµÙ»ßÃæ¡£Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é³èÆ°ºÆ³«¤òÂÔ¤ÁË¾¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âè1°Ì¡§Snow Man¡Ê45É¼¡Ë
1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï¡ÖSnow Man¡×¤Ç¤·¤¿¡£
´äËÜ¾È¤µ¤ó¡¢¿¼ß·Ã¤ºÈ¤µ¤ó¡¢¥é¥¦¡¼¥ë¤µ¤ó¡¢ÅÏÊÕæÆÂÀ¤µ¤ó¡¢¸þ°æ¹¯Æó¤µ¤ó¡¢°¤ÉôÎ¼Ê¿¤µ¤ó¡¢ÌÜ¹õÏ¡¤µ¤ó¡¢µÜ´ÜÎÃÂÀ¤µ¤ó¡¢º´µ×´ÖÂç²ð¤µ¤ó¤Î9¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡£¥¸¥ã¥Ë¡¼´îÂ¿Àî¤µ¤ó¤¬ºÇ¸å¤Ë¼ê³Ý¤±¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤Î1¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢2020Ç¯¤ËSixTONES¤ÈÆ±»þ¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ØD.D./Imitation Rain¡Ù¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë½é½µ¥ß¥ê¥ª¥ó¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2024Ç¯¤Ë¤â4ËçÌÜ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØRAYS¡Ù¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Û¤«¡¢5Âç¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢º£¸å¤â¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¹¡£
¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§ÀÆÆ£ ÍºÆó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¿·³ã½Ð¿È¡¢ÀÅ²¬ºß½»¤Î¸µ¥×¥í¥É¥é¥Þ¡¼¡£¥é¥¤¥¿¡¼¼¹É®Îò¤ÏÌó8Ç¯¡£¼ñÌ£¤ÏÆÉ½ñ¤È¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤Èfiat500¤Ç¥É¥é¥¤¥Ö¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¤³¤È¡£ºÇ¶á¤ÏeSports¤Î»î¹ç´ÑÀï¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¥á¥¤¥óMC¤òÃ´Åö¤¹¤ëPodcastÈÖÁÈ¡Ö¤À¤¤¤¿¤¤Æó¾öÈ¾¡Ã¥Û¥ó¥È¤ÏÌÌÇò¤¤½»¤Þ¤¤¤ÎÏÃ¡×¤òSpotify¤äApplePodcast¤ÇÇÛ¿®Ãæ¡ª
(Ê¸:ÀÆÆ£ ÍºÆó)