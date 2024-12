現在デビュー30周年記念ツアー<GLAY 30th Anniversary ARENA TOUR 2024-2025 “Back To The Pops” Presented by GLAY EXPO>を実施中のGLAY。そのライブ会場にて『GLAY 30th Anniversary抽選会』と題して、17th Album「Back To The Pops」購入者対象の抽選会を行なっており、当たりが出れば実際にメンバーの使用している楽器を直接弾くことが出来る、GLAY史上初の試みが行われている。

GLAY 30th Anniversary抽選会

17th Album「Back To The Pops」を会場でご購入のお客様は1枚につき1回「GLAY 30th Anniversary抽選会」にご参加いただけます。

ご参加のお客様はルーレットを回していただき、該当の賞に参加することができます。



【対象商品】

Back To The Pops(CD+DVD) 品番:PCCN000000063

Back To The Pops(CD Only) 品番:PCCN000000064



TERU賞:TERU使用ギター(K.YAIRI YD-88BK)を弾けます。

TAKURO賞:TAKURO使用ギター (JOURNEYMAN TKR-03-GK c.1997)を弾けます。

HISASHI賞:HISASHI使用ギター(Tokai Talbo evoke)を弾けます。

JIRO賞:JIRO使用ベース(TopDog JRO-01 JB Type "初号機")を弾けます。



※抽選会はグッズ販売時間に準じて開催予定です。

※イベントは当選されたご本人のみご参加いただけます。

※当選後そのまま楽器演奏会に参加していただきます。(日程・時間の変更は不可となります)

※楽器を弾く時にご希望のお客様は、ご自身のカメラ・スマートフォンなどで写真or動画撮影可能です。

※撮影はスタッフが行います。



・注意事項

※天候や状況によって開催時間変更の可能性がございますので、あらかじめご了承ください。

※楽器は肩にかけた状態で、5秒程鳴らすことができますが、それ以外の行為は禁止とさせていただきます。

※撮影はスタッフが行いますが、シャッターは一回のみとなります。

※写真・動画の撮り直しには原則ご対応不可とさせていただきます。

※ベルトのバックルやブレスレットなど楽器に傷がつく可能性のある服装・アクセサリーはご遠慮ください。

※商品及び各種特典は無くなり次第の終了となります。あらかじめご了承ください。

※各会場のツアーグッズ売り場内では、G-DIRECT限定商品を販売しております。グッズ売場内でご購入されたCD・Blu-ray&DVDは上記特典の対象外となりますのでご注意ください。

<GLAY 30th Anniversary ARENA TOUR 2024-2025“Back To The Pops”Presented by GLAY EXPO>

11/8(金)大阪城ホール17:30/18:30

11/9(土)大阪城ホール15:00/16:00

11/16(土)長野ビッグハット16:00/17:00

11/23(土・祝)北海道・北海きたえーる16:00/17:00

11/24(日)北海道・北海きたえーる15:00/16:00

12/7(土)東京・有明アリーナ16:00/17:00

12/8(日)東京・有明アリーナ15:00/16:00

12/14(土)Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場) ホールA16:00/17:00

12/15(日)Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場) ホールA15:00/16:00

12/21(土)広島サンプラザホール16:00/17:00

12/22(日)広島サンプラザホール15:00/16:00

2025/1/3(金)マリンメッセ福岡 A館16:00/17:00

2025/1/4(土)マリンメッセ福岡 A館15:00/16:00

2025/1/18(土)神奈川・横浜アリーナ16:00/17:00

2025/1/19(日)神奈川・横浜アリーナ15:00/16:00

そして年明け2025年福岡公演より、JIROの代名詞と言える、通称“初号機”(TopDog JRO-01 JB Type )が展示会場に登場することが本日発表となった。長年数々のライブなどでも使い続けてきた“初号機”。ファンにとっては「JIROと言えばこのベース」といった1本であり、その実物が展示され、また弾ける可能性があるというのは、驚きである。是非この機会に、数々の伝説を共にした“初号機”に触れ、そしてJIROサウンドを実際に鳴らしてみて欲しい。