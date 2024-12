Mrs. GREEN APPLEが2023年12月から2024年3月まで開催したライブツアー<Mrs. GREEN APPLE 2023-2024 FC TOUR “The White Lounge”>を映画化した『Mrs. GREEN APPLE // The White Lounge ㏌ CINEMA』を展開中だ。同映画のトークイベント&舞台挨拶が12月13日、韓国・CGV龍山アイパークモールにて実施された。ミセスとして初の韓国イベントに、現地ファンと心を通わせた同イベントのオフィシャルレポートをお届けしたい。

■『Mrs. GREEN APPLE // The White Lounge in CINEMA』

韓国公開日:2024年12月11日(水)〜2週間予定

公開劇場:CGV龍山アイパークモールほか韓国各地にて上映中

Starring:Mrs. GREEN APPLE(大森元貴 若井滉斗 藤澤涼架)

Planner and General Producer:大森元貴

Director:井上和行

General Director:ウォーリー木下

General Creative Director:大田高彰

CGV Website:https://www.cgv.co.kr/

CGV ICECON X:@CGV_FanSupport

CGV ICECON Instagram:@cgv_icecon

Official Website:https://thewhitelounge-movie.jp/

Official X:@twl_movie

Official TikTok:@twl_movie

■Blu-ray / DVD『The White Lounge in CINEMA』

2024年12月27日(金)発売

予約リンク:https://lnk.to/TWLinCinema

【初回限定BOX (Blu-ray + GOODS)】

UPXH-29069 \14,300(tax in)

【初回限定BOX (2DVD + GOODS)】

UPBH-29101 \13,750(tax in)

▼GOODS

・ミニショルダーバッグ inspired by "The White Lounge"

・ハットキーホルダー inspired by "The White Lounge"

・カップ & ソーサー inspired by "Coffee"

・ピンズ & 宝石箱 inspired by "ニュー・マイ・ノーマル"

※LPサイズ スクエアフォトブック(44P)

※TV型フォトフレーム&フォトカードセット(10枚)







▲初回限定BOX ▲初回限定BOX



▲通常盤 ▲通常盤

【通常盤 (Blu-ray)】

UPXH-20142 \6,380(tax in)

【通常盤 (2DVD)】

UPBH-20328/9 \5,830(tax in)

▼収録内容

Opening

#1 マスカレイド

The White Lounge

#2 水と影

Folktale

#3 手紙(過去との会話)

君を知らない

ダンスホール

#4 反射

ツキマシテハ

#5 愛という種

Coffee

ニュー・マイ・ノーマル

PARTY

#6 青さのカケラ

春愁

Just a Friend

Attitude

#7 虚構と虚無

Feeling

ケセラセラ

Soranji

#8 僕の⼀部

The White Lounge -reprise-

#9 終わりの始まり

フロリジナル

●特典映像

・Documentary -- Episode 6 “The White Lounge”

・初日公開記念舞台挨拶/大ヒット御礼舞台挨拶

・特報30秒 / 予告30秒 / 予告60秒









●チェーン別オリジナル特典

・UNIVERSAL MUSIC STORE:アクリルキーホルダー(ライブ写真使用)

・Amazon.co.jp:トートバッグ(ロゴ使用)

・HMV全店(オンライン含む/一部店舗除く) :コットンミニサコッシュ(ロゴ使用)

・セブンネットショッピング:布ポーチ(ロゴ使用)

・TOWER RECORDS全店(オンライン含む/一部店舗除く) :オリジナルトランプ(ライブ写真使用)

・TSUTAYA RECORDS(一部店舗除く)/TSUTAYAオンラインショッピング:ポストカード(2025年カレンダー仕様) (ライブ写真使用)

・楽天ブックス:スマホショルダー(ロゴ使用)

・応援店:オリジナルステッカー(ライブ写真使用)

■ライブBlu-ray / DVD『ゼンジン未到とヴェルトラウム〜銘銘編〜』

2025年2月26日(水)発売

予約リンク:https://lnk.to/ZMTW_EC

【初回限定BOX (Blu-ray + GOODS)】

UPXH-29071 \19,800 (tax in)

【初回限定BOX (2DVD + GOODS)】

UPBH-29102 \19,250 (tax in)

◯LPサイズ スクエアフォトブック(44P)

◯フォトフレーム&フォトカードセット(10枚)

◯GOODS

・MIXトートバッグ

・トラベルポーチセット

・ガジェットケース & 2チャーム(ミニラバーLight Stick & Rocket)

・クリアカード(SNS風 / 10種)

・フレークステッカー(10種 / 30枚入り)

・シュシュ





【通常盤 (Blu-ray)】

UPXH-20144 \6,600 (tax in)

【通常盤 (2DVD)】

UPBH-20330/1 \6,050 (tax in)



▼収録内容

Mrs. GREEN APPLEがインディーズ時代より前からライヴハウス規模でおこなってきたツアーとしてこれまでに6度開催された<ゼンジン未到>シリーズ。その記念すべき10周年となる2024年夏、4日間で約15万人を動員した日本のバンド史上最年少でのスタジアムツアーより、横浜公演最終日のライヴ(約140分)を映像商品化。また、ここでしか見ることのできない83分に及ぶライヴのドキュメンタリー映像、撮り下ろしインタビューを収録。



opening

・CHEERS

・VIP

・ANTENNA

・ロマンチシズム

・ツキマシテハ

・CONFLICT

・青と夏

・ライラック

・橙

・点描の唄

・Blizzard

・インフェルノ

・私は最強

・Loneliness

・アポロドロス

・L.P

・ナハトムジーク

・コロンブス

・Magic

・Dear

encore

・familie

・lovin’

・ダンスホール

・愛情と矛先

double encore

・我逢人

・ケセラセラ



●特典映像

Documentary -- Episode 7 “ゼンジン未到とヴェルトラウム〜銘銘編〜”







●チェーン別オリジナル特典

・UNIVERSAL MUSIC STORE:ミニブランケット(ロゴ使用)

・Amazon.co.jp:スマホポーチ(ロゴ使用)

・HMV全店(オンライン含む / 一部店舗除く):ビニールポーチ(ロゴ使用)

・セブンネットショッピング:マフラータオル(ロゴ使用)

・TOWER RECORDS全店(オンライン含む / 一部店舗除く):フォトカードケース(ロゴ使用)

・TSUTAYA RECORDS(一部店舗除く):B3ポスター(25年カレンダー仕様 / ライブ写真使用)

楽天ブックス:スマホショルダー(ロゴ使用)

応援店:ステッカー(ライブ写真使用)

■<Mrs. GREEN APPLE18祭(フェス)>

2024年12月25日(水) 22:00〜23:1 ※予定

NHKプラス (同時 / 見逃し1週間)で配信

ワールドプレミアム・NHKオンデマンドでも視聴可能



■デビュー10周年企画

▼MGA MAGICAL 10 YEARS LOGO

10周年を記念して制作された新たなロゴを発表





▼MGA MAGICAL 10 YEARS CONCEPT PHOTO

10周年を記念して制作された新たなCONCEPT PHOTOを発表





▼MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY BEST ALBUM

デビュー10周年を記念したベストアルバム『10』を2025年7月8日(火)にリリース



▼MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE

2025年7月26日(土)、27日(日)に神奈川県横浜市・山下ふ頭でミセス史上最大規模となる2日間10万⼈動員予定のライブを開催



▼MGA MAGICAL 10 YEARS LANDMARK

全国の商業施設とコラボレーションが決定。春、東急不動産の「オモカド」、「ハラカド」や「UNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKU」などとのコラボカフェやポップアップストアで原宿をジャック。夏には、「MIYASHITA PARK」、「ららぽーと」等の三井不動産の大型商業施設、および、丸井の商業施設「マルイ」「モディ」と全国での周年イベント大規模展開が決定



▼MGA MAGICAL 10 YEARS EXHIBITION

秋から全国でMrs. GREEN APPLEの展覧会を開催。デビュー10周年を振り返ることができる、楽曲制作やクリエイティブにまつわること、過去のコンサートの衣装や、さまざまなアイテムを展示していく予定



▼MGA MAGICAL 10 YEARS HEADLINER SHOW IN KOREA

2025年2月15日(土)、16日(日)に韓国での初単独公演「MGA LIVE in SEOUL, KOREA 2025」を「TIGER DOME(タイガードーム)」にて開催することが決定



▼MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM

初のドキュメンタリー映画の製作が決定







関連リンク

◆Mrs. GREEN APPLE 10YEARS 特設サイト

◆Mrs. GREEN APPLE オフィシャルサイト

◆Mrs. GREEN APPLE オフィシャルYouTubeチャンネル

◆Mrs. GREEN APPLE オフィシャルX

◆Mrs. GREEN APPLE オフィシャルInstagram

◆Mrs. GREEN APPLE オフィシャルTikTok

◆Mrs. GREEN APPLE オフィシャルFacebook

◆Mrs. GREEN APPLE STORE オフィシャルONLINE SHOP

◆大森元貴 オフィシャルInstagram

◆若井滉斗 オフィシャルInstagram

◆藤澤涼架 オフィシャルInstagram

◆映像作品『The White Lounge ㏌ CINEMA』特設サイト

◆『ゼンジン未到とヴェルトラウム〜銘銘編〜』特設サイト

ライブツアー<Mrs. GREEN APPLE 2023-2024 FC TOUR “The White Lounge”>は、「ケセラセラ」「ダンスホール」といったヒットナンバーをはじめとする全演奏曲がアレンジし直され、9つの物語とともに展開されるミセス初の音楽劇だ。それを映画化した『Mrs. GREEN APPLE // The White Lounge ㏌ CINEMA』は、2024年9月13日から日本公開がスタート、全国106館にて初日を迎え、全国週末興行収入ランキング(9月13日〜15日 / 興行通信社)で興行収入第1位を獲得。その後も本作の勢いは止まることを知らず、興行収入18.9億円、動員数54万人を突破した。日本国内での大ヒットを受けるかたちで、12月11日より韓国でも劇場公開がスタート。 この韓国公開を記念して、12月13日(金)、韓国・ソウルを代表する映画館であるCGV龍山アイパークモールに大森元貴(Vo/G)、若井滉斗(G)、藤澤涼架(Key.が登壇、現地ファンと交流した。当日12月13日のGV(=Guest Visit:トークイベント)と翌日14日の舞台挨拶は販売開始わずか1分で完売。さらに2025年2月15日(土)および16日(日)に<MGA LIVE in SEOUL, KOREA 2025>と題してTIGER DOMEで開催される韓国での初単独公演も、2日間計約12,000枚のチケットが販売開始からわずか5分で完売するなど、韓国での大きな期待感を証明した。そんな状況の中で開催されたトークイベントでは現地のファンに向けて3人が本作の舞台裏や現在の想いをたっぷり語った。◆ ◆ ◆韓国ファンにも人気曲「ダンスホール」が流れ、CGV龍山アイパークモールのスクリーン前に登場したMrs. GREEN APPLEの大森元貴、若井滉斗、藤澤涼架。満員の観客の大歓声に包まれながら、現地のファンと交流を深める時間の開幕だ。「こんにちは! 昨日も今日も明日も大森元貴です。会えてうれしいです」と大森は韓国語で嬉しさを語りつつ挨拶した。若井さん「今回劇場に遊びに来てくれて有難うございます。今日は僕たちと一緒に楽しんでください」と語り、藤澤は「今日は来てくれて本当に有難うございます」と続けるなど、3人とも韓国語で挨拶を披露してGVがスタートした。始まったクロストークではMCのユン・ジヒャンから、まず韓国訪問の感想を聞かれた大森が「寒いね!」とひとこと発して、会場を笑いに包んだ。続いて若井が韓国語で、「本当に寒いよね。日本より寒いです。僕はとても寒がりなんです。でも、ご飯もおいしいし、韓国の皆さんもとても暖かくて、僕の心も温かくなりました」と韓国との親密な距離感をアピールした。映画の韓国公開の感想を聞かれた大森はメンバーを代表して、「本当にありがたいですね。日本で行ったツアーがまず日本で映画化されて、そして韓国のこの地で公開されるというのは、凄く光栄です」と語った。続けて、本作を制作したきっかけについて「我々の曲は凄くポップで明るい作品に思われることが多いのですが、歌っていることは、実は凄く孤独について歌っていたりもするので、それをまた違った形でエンターテインメントに落とし込むには?と考えた時に、こういった音楽劇をお届けするのが面白いのかなと思って制作しました」と作品に対する想いを伝えた。さらに、ライブ公演を映画に再構築するにあたって「表情とかが映画だと細かいところまで見えるので、そういう繊細な部分に気を遣いました」と映画化へのポイントを話した。また、すべてを白に彩った『ホワイトラウンジ』の世界観の設定に関してやライブ時に設けたドレスコードについては、「やはりドレスコードがあると没入感が出て、イマーシブな体験ができますし、白は何も染まっていない無地だと思うので、観る人によって感じ方が変わるようにしたいなと考えました」と大森が裏話を披露し、観客を魅了した。特に愛情のこもった出演シーンについて若井は、「映画の中で演技をするパートがあるんですけど、僕たちは演技が初めてだったので大変でしたが楽しめました」と韓国語で答え、大森はそれを受けて「若井はひどい男を演じていましたね。人たらしでした」と笑いを誘った。続けて藤澤が、「僕も“劇場!”と演技するところが、普段の自分と違う感じがして楽しかったです」と語るなど、それぞれ演技の初体験と喜びを伝えた。その後、大森の楽曲制作についても言及。曲や歌詞のインスピレーションについて、「子供の頃も大人になっても寂しさを感じる瞬間というのは全年齢を通して同じ感覚だと思うのですが、そういう寂しさの部分や人の温かさや人を大事にする気持ちから着想が来ていると思います」と心の内を話した。そして、今後の韓国での活動について「2025年2月にライブでお邪魔しますね」と大森が2025年2月15日および16日に韓国公演<MGA LIVE in SEOUL, KOREA 2025>を開催することに触れると、観客から「行きます!」という大きな歓声が上がり、大森は「チンチャ?(本当?)」と聞くと、そこにいる観客すべてが「はい!」と声を上げた。続いて、韓国で食べたい料理、または、すでに来韓したときに食べた料理について聞かれると若井は、「冷麺が食べてみたいです。昨日はサンナクチ(生ダコの踊り食い)と、辛いラーメンを食べました」と答え、「タッカンマリも食べたいなと思ってて、楽しみにしています!」と藤澤。韓国料理についてクロストークが和気藹々と展開された。この後は、観客から事前に募集した質問にMrs. GREEN APPLEメンバーが答えていくコーナーへ。まず、「メンバーの皆さんにとってMrs. GREEN APPLEとはどんな存在?」という質問に対して若井は「私にとってMrs. GREEN APPLEは大きい愛で家族以上の存在です」と韓国語で愛を語り、「僕にとってはお家のような存在です。最近それぞれいろいろな活動をしているのですが、その各々の活動がMrs. GREEN APPLEというお家にまた帰ってくるという感覚があります」と藤澤。それを受けて大森も「確かに。地元のような、実家みたいな感じですね」とそれぞれの絆を感じた一幕となった。「“新年に初めて聴く曲がその年を決める”という話がありますが、韓国ファンに2025年最初の曲として聴いてもらいたいMrs. GREEN APPLEの曲は?」という質問に対して、「「StaRt」です」と若井が話し、他のメンバーもこれに納得。「デビュー曲だね、僕らの」と大森が続け、「始まりの曲なので、1年の初めにぜひ聴いてほしい1曲だと思います」と藤澤も賛同した。「本映画は感情に問いかける物語だと思いますが、生きていく中で憂鬱のような感情が上がってくる時の克服方法は?」という質問に対して大森は、「僕はたくさんのJAM’S(ミセスのファンダムネーム)がいてくれることがとても嬉しいので、そういうことを考えて乗り越えられます。韓国にもたくさんいていただけるので、そういう方々の存在を感じると、一人じゃないと思います」と愛のある回答を。若井は「私はお風呂に入ることです。リラックス効果があります」と話して会場が爆笑に包まれた。「自分自身に希望を与えることができたMrs. GREEN APPLEの曲は?」という質問に対して藤澤は、「「ビターバカンス」という最新曲で、肩の力を抜いていいということを歌ってることがほっとするなと感じます」と語り、「「ケセラセラ」です。聴いたら心から力がでます」と答えたのは若井。大森は「「ダンスホール」がやはり気持ちが上がります。前向きなだけの歌詞じゃないので奮い立たせられます」とそれぞれ異なるナンバーを挙げた。「韓国で行ってみたいところは?」という質問に対して、「ハンガンに行ってみたいです。夜景を見に行きたいです。」と若井。「凄く寒いからこそ、雪景色をみたいです」と大森。「素敵な街がいっぱいなので、街をゆっくり回ってみたいです」と藤澤が答えると、観客はそれぞれに大きく頷いた。「好きな韓国語や自信がある韓国語はありますか?」という質問に対して若井は、「りょうちゃんが言った“ファジャンシレ ポゴシッポヨ (トイレが見たいです)”という言葉ですかね。正しくは“ファジャンシレ カゴシポヨ(トイレに行きたいです)”なのに、“トイレが見たいです”って、りょうちゃんがずっと繰り返していました(笑)」と答え、藤澤は韓国語の「トイレに行きたいです」を改めて学んだようで、会場は笑顔に包まれた。大森は“キデヘチュセヨ(楽しんでください)”という言葉を挙げ、「ずっと昨日から使っていました。響きがとても好きです」と伝えた。その後、MCのユンから「観客が聞きたい韓国語があると思いますが…?」と振られると、若井が「サランヘヨー(愛している)」と答えて大きな歓声が上がった。「本映画は、今までに見られなかった新しい感じのコンサートでしたが、楽曲の順番を先に決めたのか、コンサートの構想を先に決めたのか、どちらですか?」いう質問に対して、「コンセプトを先に決めて、それに沿うように曲とストーリーを組み立てていきました」と大森が答えるなど、一つ一つの質問に丁寧に答え、観客と深い交流を持った。トークイベントの最後は観客の方々にひとりずつメッセージ。「今日はありがとうございます。韓国の方にたくさん楽しんでいただけたらと思います。今日は楽しかったです」と藤澤。イベント通してすべて韓国語を話をした若井は「今日は楽しい時間をありがとうございます。The White Loungeを楽しんでいただけたら幸いです。2月にまた会いましょう」とライブでの再会の約束。大森は「こうして韓国に初めてMrs. GREEN APPLEとして来られて、とてもとても嬉しかったです。有難うございました。次は2月に遊びに来るので、ぜひ楽しみにしていてください!」と、韓国でのGVへの感謝を込めて想いを伝えた。最後のフォトセッションでは、手でハートポーズを作り、観客と一緒に撮影を実施してGVが終了。異例中の異例の音楽劇となったライブツアー、その映画の大ヒット、そして海を飛びこえての韓国での上映が実現した『Mrs. GREEN APPLE // The White Lounge in CINEMA』GV。ミセスの魅力が改めて伝わった終始笑顔の絶えない素敵なイベントとなった。Ⓒ2024 “Mrs. GREEN APPLE // The White Lounge in CINEMA” Film Partners