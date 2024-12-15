¾×·âÅª¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¡ª ¤Ä¤¤¤Ë¥Ù¡¼¥ë¤òÃ¦¤¤¤À¥¸¥ã¥¬¡¼¤Î¥Ô¥å¥¢EV¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ó¥¸¥ç¥ó¡×¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤È¤³¤í

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MIAMI, FLORIDA - DECEMBER 02: A view of the Type 00 London Blue during the Reimagined Jaguar Brand Debut At Miami Art Week on December 02, 2024 in Miami, Florida. (Photo by Jason Koerner/Getty Images for Jaguar)
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