¤ä¤Ä¤ì¤¿Â©»Ò¤ò¸«¤Æ·ã¹·¤¹¤ëÉ×¡ÄÊì¤òÈß¤Ã¤¿Â©»Ò¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤¿¿Ï¤Î¹ÔÊý¤Ï!?¡¿¤¢¤Ê¤¿¤Î°¦¤Ê¤ÉÍ×¤ê¤Þ¤»¤ó£
¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Î°¦¤Ê¤ÉÍ×¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ù¡ÊÅßÇÏÎ¼¡§¸¶ºî¡¢¿·¶Ì¤é¤ó¡§Ì¡²è/ ¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ý¥ê¥¹¡ËÂè3²ó¡ÚÁ´4²ó¡Û·Á¤Ð¤«¤ê¤ÎÀµºÊ¤ÈÃÎ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Îø¾Ç¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¿²¦¹ñµ³»ÎÃÄÄ¹¤È·ëº§¤·¤¿¥é¥·¥§¥ë¡£°¦¤Î¤Ê¤¤¿·º§À¸³è¤ò·Ð¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¼ø¤«¤Ã¤¿Â©»Ò¤òÉ¬»à¤Ë°é¤Æ¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤È¤¢¤ë»ö·ï¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÈà½÷¤ÏÌ¿¤òÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢ÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤¹¤È·ëº§¼°ÅöÆü¤ÎÆü¤Ë»þ´Ö¤¬´¬¤Ìá¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ª ¤Ê¤¼ÆóÅÙÌÜ¤Î¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤ä¤êÄ¾¤·¤Î°ÕµÁ¤È¤Ï²¿¤«¡½¡½¡£º£ÅÙ¤³¤½ËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤Ù¤¤â¤Î¡¢°¦¤¹¤ë¤ï¤¬»Ò¤ò¼é¤ë¤Ù¤¯¡¢µÔ¤²¤é¤ì¤¿Îá¾î¤ÎÂçµÕÅ¾·à¤¬Ëë¤ò³«¤±¤ë!!