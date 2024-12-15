ÍÇÏµÇ°¤Ë¸þ¤±¤Æ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¥¢¥Ó¥¹¥Ñ¤ÎÁª¼ê¤¬¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¡¡20Æü¡¢Ê¡²¬»Ô¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥È¡¼¥¯¥é¥¤¥Ö
¡¡Ãæ±û¶¥ÇÏ¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¡Ö¶¥ÇÏ¤Îº×Åµ¡×¤ò¹µ¤¨¡¢¡ÖÍÇÏµÇ°¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥È¡¼¥¯¥é¥¤¥Ö¡×¤¬20Æü¡¢Ê¡²¬»Ô¤ÎÊ¡²¬ÂçÌ¾¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥Æ¥£¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¥È¡¼¥¯¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ï¡¢Ê¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Çº£µ¨88»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿ÀîÂ¼Í§ÅÍ³°Ìî¼ê¡¢¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Î¾®ÅÄ°ïµ©Áª¼ê¤¬ÅÐ¾ì¡£¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥²¡¼¥È¥Ñ¡¼¥¯inÊ¡²¬ÂçÌ¾¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥Æ¥£¡×¤ËÍè¾ì¤·¡¢¾®ÁÒ¶¥ÇÏ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤ÎÀÐÀîºÌ²Æ¤È¶¥ÇÏ¡õ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£¥È¡¼¥¯¥é¥¤¥Ö¤Ï¸á¸å5»þ¤ÈÆ±7»þ³«±é¤Î2²ó¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¥ª¥ÕÂçÉý¾ºµë¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿ÀîÂ¼¤ÈºÇ½ªÈ×¤Ë¥±¥¬¤ÇÀïÎó¤òÎ¥¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ËÉÙ¤Ê¥¹¥¿¥ß¥Ê¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¾®ÅÄ¡£¶¥ÇÏ¤Ë¤Ï¡©¤Ç¤â¡¢Áö¤ê¤Ë¤Ï¼«¿®¤ò»ý¤Ä2¿Í¤Î¥È¡¼¥¯¤ÈÍ½ÁÛ¤ËÃíÌÜ¤À¡ª