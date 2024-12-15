¡Ú¶ÌÌî¶¥ÎØ¡¦£Ç·¤Ò¤í¤·¤Þ¥Ô¡¼¥¹¥«¥Ã¥×¡Û¾¾±ºÍª»Î¤¬ÃÏ¸µµÇ°£´²óÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¡ÖÎ©¤ÆÄ¾¤»¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×
¡¡¶ÌÌî¶¥ÎØ¾ì¤ÇÂåÂØ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¹Åç¶¥ÎØ¤ÎÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¶¨»¿£Ç·¡Ö³«Àß£·£²¼þÇ¯µÇ°¡¡¤Ò¤í¤·¤Þ¥Ô¡¼¥¹¥«¥Ã¥×¡×¡ÊÍ¥¾¡¾Þ¶â£µ£²£°Ëü±ß¡Ë¤Ï£±£µÆü¤ÎºÇ½ªÆü¡¢£±£²£Ò¤Ç·è¾¡Àï¤òÁè¤¤¡¢ÂÀÅÄ³¤Ìé¤ÎÀè¹Ô¤Ë¾è¤Ã¤Æ£³³Ñ¤«¤éÆ§¤ß¹þ¤ó¤À¾¾±ºÍª»Î¡Ê£³£´¡á¹Åç¡Ë¤¬ÃÏ¸µµÇ°¤òÀ©ÇÆ¡££¹·î¤Î´ôÉì°ÊÍè¡¢ÄÌ»»£²£²²óÌÜ¤Î£Ç·Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡½Ð¾ìµ¡²ñ¤Î¤¢¤Ã¤¿¹ÅçµÇ°¤Ë¸Â¤ì¤Ð¤³¤ì¤Çà£´Ï¢ÇÆá¡£Æ¨¤²¤¿ÂÀÅÄ¤Ë´¶¼Õ¤·¤Ä¤Ä¡Ö¡Ê£³Ãå¤ÎÃÓÅÄ¡ËÎÉ¤µ¤ó¤ÏËÍ¤¬¼å¤¤»þ¤«¤éÁö¤êÊý¤ä¹Í¤¨Êý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿ÀèÇÚ¡£°ì½ï¤Ë³ÎÄêÈÄ¤ËºÜ¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÃÏ¸µÀª£²¿Í¤Ç¾å°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò´î¤ó¤À¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ò¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤Î£±Ç¯¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Íî¼Ö¤â¤¢¤êËþÂ¤Ê¾õÂÖ¤ÇÁö¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡Öº£Ç¯¤Ï¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ»ÄÇ°¤À¤·²ù¤·¤¤»×¤¤¤À¤Ã¤¿¡×¡£¤¿¤À¡¢£±£±·î¤Î¾®ÁÒ£Çµ¶¥ÎØº×¤ÇÉüÄ´¤ÎÃû¤·¤¬¸«¤¨¡ÖÎ©¤ÆÄ¾¤»¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¦¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÁö¤ê¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡×¡£
¡¡¤¹¤Ç¤ËµÕ½±¤Î½àÈ÷¤ÏÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤¦¤¹¤°Íè¤ë£²£°£²£µÇ¯¤Ë¤Ï¡Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼è¤Ã¤Æ¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ø¹Ô¤¤¿¤¤¡×¡££ÓÈÉ¤ÎºÂ¡¢¤½¤·¤ÆºÆ¤ÓÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ä¤¿¤á¤ÎÆ»¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¸÷¤¬Åö¤¿¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£