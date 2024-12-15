＜個人投資家の予想＞ 12月15日 17時 ＜個人投資家の予想＞ 12月15日 17時

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■ 買い予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場

(215A) タイミー 東証グロース

(5726) 大阪チタ 東証プライム

(8698) マネックスＧ 東証プライム

(285A) キオクシア 東証プライム

(6368) オルガノ 東証プライム



■ 売り予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場

(9769) 学究社 東証プライム

(3925) ダブスタ 東証プライム

(6838) 多摩川ＨＤ 東証スタンダード

(130A) ウェリタス 東証グロース

(4377) ワンキャリア 東証グロース





出所：MINKABU PRESS



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