弾劾デモを支援する芸能人たち。NewJeansも参戦。「ペンライト持参で受け取れます」

尹錫悦(ユン・ソクヨル)大統領に対する弾劾訴追案が可決された中、スターたちも集会やデモに参加したり、先払いなどで支援を行っていた。

例えばNewJeansは12月14日、SNSに「Bunnies(ファンの名称)とK-POPファンの皆さんへの小さなプレゼントです」と投稿。「アーティストに関係なく応援棒(ペンラインのこと)をお持ちの方は“Bunnies”の名前で受け取れます」と伝えた。

NewJeansが先払いを済ませていたのは飲食店3軒(キムパプ店、参鶏湯店、冷麺店)とカフェ1軒。

キンパプ店では110人分のキンパプと飲み物100杯(各2000ウォン)、カフェでは五穀ラテ50杯、アメリカーノ50杯、青柚子茶50杯、参鶏湯100杯、冷麺店ではオンバン(温かいご飯)50杯と餃子スープ50杯が提供されたたという。

アーティストたちの支援は、国会前で弾劾反対集会に参加する市民たちを力づけている。

イ・スンファンは13日、汝矣島(ヨイド)の国会議事堂前で開かれた弾劾ロウソク文化祭に参加し、歌を披露した。少女時代のユリや歌手で女優のIU(アイユー)も集会に参加する市民を応援した。

MZ世代たちの「弾劾ソング」としてすっかり定着した少女時代の楽曲『Into The New World』の歌い手でもあるユリは、ファンコミュニケーションプラットフォームを通じて「みんな明日はキムパプを食べてお腹を満たしてね。安全に気をつけて、健康にも気をつけて。『Into The New World』を元気に歌ってね」と投稿した。ユリは、集会に参加するファンのためにキムパプ店への先払いを済ませたと伝えられている。

左からイ・スンファン、IU、ユリ

また、IUの所属事務所は公式ファンカフェを通じて、ロウソク集会に参加したファンへのプレゼントを用意したと発表。国会近くの汝矣島(ヨイド)駅付近のカフェ、餅屋、クッパ屋などで先払いをしておいたことを告知した。所属事務所は「寒い中、応援棒を持って集会に参加し、周囲を明るく照らしているユエナ(IUのファン)の冷たい手が少しでも温まることを願っています」とコメントを添えた。