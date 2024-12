大みそかの『RIZIN DECADE』(さいたまスーパーアリーナ)の第3部『Yogibo presents RIZIN.49』の追加対戦カードとして、福田龍彌vs.芦澤竜誠が決定した。61キロ級MMAルールで、現DEEP2階級王者の福田とMMAファイターとして進化している芦澤が激突する。きょう15日に行われた合同公開練習に榊原信行CEOが登場し、芦澤の指名によりこのカードが決定したことをファンの前でサプライズ発表。2人も姿を現し、福田は「相手の印象は“喧嘩小僧”。ハデにやり合いましょう。どっちかが倒れてる試合になる」と予告した。ファイターとしての印象について「長いリーチがあって気持ちの強いファイター。自分も普段から長い選手と戦ってきたので、ちょっとでもスキを見せたら狩りに行く。スキルで自分を表現できたら」と語った。

対する芦澤も「いま一番イケてる男だと思います。マジでバチバチの打ち合い。でもMMAなんでMMAで来てください、なんでもやってください。全て出してください」とリスペクトを込めながら真っ向勝負宣言。ともに名前に龍と竜が入っていることから「辰年の最後の日に“ドラゴン対決”でしっかり締める。これは完全に裏メイン。KOしかないから」とブチ上げた。さらに、福田の攻撃は「瀧澤謙太とかには当たるけど、俺には当たらない。当て勘が良くて常に倒すタイミングを狙っているヘビみたいな選手ですね」と分析。警戒はしているが「俺がこの話を榊原さんやRIZINに持っていったので。見えているッスね。楽しみにしててください」と自信を見せた。このカードを含めて、第3部は全13試合が発表された。●『RIZIN DECADE』第3部『Yogibo Presents RIZIN.49』対戦カード【追加カード】・バンタム級福田龍彌 vs. 芦澤竜誠【既報カード】・フェザー級タイトルマッチ(王者)鈴木千裕 vs. (挑戦者)クレベル・コイケ・ライト級タイトルマッチ(王者)ホベルト・サトシ・ソウザ vs. (挑戦者)ヴガール・ケラモフ・フライ級タイトルマッチ(王者)堀口恭司 vs. (挑戦者)エンカジムーロ・ズールー・バンタム級次期挑戦者決定戦元谷友貴 vs. 秋元強真・女子スーパーアトム級伊澤星花 vs. ルシア・アプデルカリム・フェザー級久保優太 vs. ラジャブアリ・シェイドゥラエフ・ヘビー級上田幹雄 vs. キム・テイン・ライト級矢地祐介 vs. 桜庭大世・フェザー級YA-MAN vs. カルシャガ・ダウトベック・フェザー級武田光司 vs. 新居すぐる・バンタム級大雅 vs. 梅野源治・RIZIN甲子園 決勝戦横内三旺 vs. 斉藤健心