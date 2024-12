マブスのルカ・ドンチッチがジョーダン以来最速で通算1万2000得点を突破

ダラス・マーベリックスは、12月11日(現地時間10日)に敵地ペイコム・センターで行われたオクラホマシティ・サンダーとの「エミレーツNBAカップ」準々決勝を104-118で落としたことで、トーナメント敗退が決まった。

その試合で、ルカ・ドンチッチはフィールドゴール成功率33.3パーセント(5/15)の計16得点とサンダーの堅守にスローダウンされて勝利を手にすることができなかったものの、11リバウンド5アシスト4スティールと奮戦。

そしてスロベニア出身の25歳は、レギュラーシーズン通算得点を1万2003とした。NBAキャリア7年目、通算419試合で1万2000得点をクリアしたのはNBA史上5番目の速さで、試合数で見ても歴代6番目の少なさだった。

