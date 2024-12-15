£Ä£Ï£Ú£Á£Î£±£±¤¬¥ì¥²¥¨Ç®¾§¡Ö¿ÍÎà¤ÎÌ¤Íè¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ëÆüËÜ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡¡¥ì¥²¥¨¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Î£Ä£Ï£Ú£Á£Î£±£±¡¡£á£ë£á¡¡»°ÌÚÆ»»°¤¬£±£µÆü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö£Ã£Ð£Á£Ã¡¡£Ê£Á£Ð£Á£Î¡¡£²£°£²£´¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÍ×¿Í¤¬ÊÝ¼é¥È¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤¹¤ëÆüËÜºÇÂçµé¤Î¹ñºÝÀ¯¼£¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤À¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤ä½°µÄ±¡µÄ°÷¤ÎÀÄÌø¿Î»Î»á¡¢³ÊÆ®µ»¥×¥í¥â¡¼¥¿¡¼¤ÎÁ°ÅÄÆüÌÀ»á¤é¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡£Ä£Ï£Ú£Á£Î£±£±¤ÏÆüËÜ¤Ç¤Î¥ì¥²¥¨¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÉáµÚ¤Î¤¿¤á¡¢¿À¼ÒÊ©³Õ¤Ë¥ì¥²¥¨¤òÊôÇ¼¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë£Ã£Ð£Á£Ã¼çºÅ´Ø·¸¼Ô¤¬´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¡¢º£²ó¤Î½Ð±é¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Î©¤Á¾å¤²¤¿¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö£Ï£Î£Ú£Å¡¡£É£Î£É£Ô£Ù¡×¡Ê¥ª¥ó¥¼¥¢¥¤¥Ë¥Æ¥£¡Ë¤Ç¼«¤é¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤Ë¿È¤òÊñ¤ßÅÐÃÅ¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤«¤·¤³¤ß¤«¤·¤³¤ß¡×¡¢¡Ö¿·¤·¤¤Ì¤Íè¡×¤ò²Î¾§¡£¥ì¥²¥¨¤ÇÇ®¤¤»×¤¤¤òÆÏ¤±²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡Ö£Ï£Î£Ú£Å¡¡£É£Î£É£Ô£Ù¡×¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¸ÅÍè¤ÎÈþ¤·¤µ¡¢¤«¤Ã¤³¤è¤µ¤òÁÉ¤é¤»¤¿¤¤¤È¤Î£Ä£Ï£Ú£Á£Î£±£±¤Î»×¤¤¤«¤éÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÌÏÍÍ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡££Í£Ã¤Ç¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¿¨¤ì¤ë¤È¡Ö¤«¤Ä¤Æ¤ÎÁõÂ«¤Ï²Ú¤ä¤«¤ÇÈþ¤·¤«¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤ÎÊÝ¼é¤È¤¤¤Ã¤¿¤é²¿¤ò¼é¤ë¤Î¤«¡£À¯¼£¤âËÉ±Ò¤âÂç»ö¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²æ¡¹¤Îº¬ËÜ¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÊ¸²½¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼çÄ¥¡£¡ÖÀÎ¤«¤é¤ÎÅÁÅý¤ò°ú¤·Ñ¤®¤Ä¤Ä¡¢¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤âÀÚ¤ê³«¤¿ÍÎà¤ÎÌ¤Íè¤Ë´óÍ¿¤Ç¤¤ë¡¢¹×¸¥¤Ç¤¤ëÆüËÜ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥¹¥Ô¡¼¥Á¤·¤¿¡£