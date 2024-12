中山美穂(C)TBS/BIG APPLE

中山美穂さんが来年40周年を向えるにあたり準備を行っていたTBSテレビ「ザ・ベストテン」の歌唱シーンを中心にまとめたBlu-ray5枚組をデジタル・レストアとサウンド・マスタリングで永久保存版として、2025年3月19日に発売する。

この作品は、1年前からスタッフと中山美穂さんが発売に向けて進めていたデビュー40周年記念プロジェクトだった。タイトルは、〜Miho Nakayama 40th Anniversary〜

中山美穂「ザ・ベストテン」永久保存版。

ザ・ベストテン出演映像を全て収録し、ボーナス映像は手に取った方のみ視聴できる貴重な映像となっている。【作品情報】〜Miho Nakayama 40th Anniversary〜

中山美穂「ザ・ベストテン」永久保存版発売日:2025年3月19日(水)品番:KIXM-611〜5価格:税込28,600円/26,000円(税抜)内容:5枚組ブルーレイボックス曲目:TBSザ・ベストテンに出演した楽曲+ボーナス映像ボックス仕様>●三方背豪華ビニールケース入りBOX●特製デジパック仕様●解説本:豪華ブックレット仕様DISC1. 「中山美穂

TBSシングルヒストリー+ボーナストラック」1.「C」2.BE-BOP-HIGHSCHOOL3.色・ホワイトブレンド4.クローズ・アップ5.JINGI・愛してもらいます6.ツイてるね ノッてるね7.WAKU WAKUさせて8.「派手!!!」9.50/5010.CATCH ME11.You're My Only Shinin' Star12.人魚姫 mermaid13.Witches ウィッチズ14.ROSECOLOR(Eはアキュート・アクセント付き)15.VIRGIN EYES 16.Rosa17.遠い街のどこかで…18.女神たちの冒険19.これからのI Love You20.Mellow21.世界中の誰よりきっと22.未来へのプレゼント23.マーチ カラー<ボーナストラック>24.キャンディーズメドレー25.恋人がサンタクロース26.ハートのスイッチを押して27.世界中の誰よりきっと28.未来へのプレゼント29.マーチ カラーDISC2. 「C」〜JINGI・愛してもらいます1〜5.「C」6〜13.BE-BOP-HIGHSCHOOL14〜21.色・ホワイトブレンド22〜25.クローズ・アップ26〜28.JINGI・愛してもらいます

DISC3. ツイてるね ノッてるね〜「派手!!!」 1〜11.ツイてるね ノッてるね12〜19.WAKU WAKUさせて20〜24.「派手!!!」DISC4. 50/50〜You’re My Only Shinin’ Star1〜12.50/5013・14.CATCH ME15〜24.You're My Only Shinin' StarDISC5. 人魚姫 mermaid〜VIRGIN EYES1〜10.人魚姫 mermaid11〜16.Witches ウィッチズ17〜21.ROSECOLOR(Eはアキュート・アクセント付き)22〜29.VIRGIN EYES※「C」と「派手!!!」は、「」付きが正式タイトル。※DISC1の「中山美穂TBSシングルヒストリー」M1〜M15はDISK2〜DISK5からの選択映像。協力

:株式会社BIG APPLE / バーニングパブリッシャーズ発売元

:TBS/TBSグロウディア販売元

:キングレコード株式会社