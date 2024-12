今年の外食シーンを賑わしたのは？ 2024年トレンドグルメ総ざらい！

今年も残すところあとわずか。2024年に流行ったグルメをまとめてご紹介!

円安、物価高により何かと値上げ・高騰の話が多かった2024。外食においてもその影響は強く、チェーン店のコーヒーや日々のランチの価格にも驚く毎日です。また、ショート動画の浸透により、SNSの影響がより強まっているように感じます。9月から食べログマガジンでも取材したお店などをショート動画で配信しています。食べログの各SNSアカウントで投稿しているので、フォローしてみてくださいね。

さて、毎年恒例のトレンドグルメ企画。2024年、グルメ界隈で生まれたヒットの数々を、記事本数や店舗数などを参考に、独断と偏見でランキング形式にてご紹介します!例年、TOP10を発表していますが、今年はトピックが多く、倍のTOP20でお届けします。

2024年トレンドグルメ

20位:グルメが集まる「Wヒルズ」

「フロリレージュ」 撮影:大谷次郎

昨年の1位で紹介したWヒルズ(麻布台ヒルズ・虎ノ門ヒルズ)。2024年3月には「麻布台ヒルズ マーケット」がオープンしました。「麻布台 やま幸鮮魚店」「根津松本 麻布台」などが入るグルメ感度日本一のショッピングスペースは本当に楽しい!

「鮨 さいとう 麻布台」 撮影:溝口智彦

麻布台ヒルズはレストランもレベルが高く、今年に入って紹介した店舗が18店も!「LIAISON AZABUDAI」「ふかひれ家」「PULSARE」「MATTE Bottega del Cioccolato」「リストピッツァ バイ ナポリスタカ」「パーラー矢澤」「Comme’N TOKYO」「富麗華 キッチン」「カム バイ スタンドバインミー」「鮨 さいとう 麻布台」「Balcony by 6th」「麻布台 鳥しき」「鳥おか」「CAFÉ & BAR B」「食堂aca」「フロリレージュ」「ルノートル 麻布台ヒルズ店」「麻布台 中むら」を紹介しました。

「北京ダックマニア」 撮影:溝口智彦

虎ノ門ヒルズでは「中華バル サワダ」「Uké」「ソムタムダー 虎ノ門店」「CRAZY PIZZA TORANOMON」「RITUEL Brasserie & Cafe 虎ノ門」「鮨 すがひさ」「falò+」「北京ダックマニア」「ル・プリスティン レストラン 東京」などを紹介しています。

19位:価格高騰「インバウンド」

築地うに虎 出典:SS IA 148 461さん

円安の影響もあり日本は海外旅行先として大人気。2月にオープンし、メディアで話題になったのが「豊洲 千客万来」の「インバウン丼」。高価格帯の海鮮丼の俗称としてキャッチーなネーミングと価格のインパクトに驚きました。

「神戸牛ダイア」 写真:お店から

店舗数を急激に伸ばしている「神戸牛ダイア」では一番高価な9万6,800円(税込)のエンペラーブリアンステーキが人気。日本の高級美食は、わざわざ来日してせっかく食べるなら一番良いものを食べたいという富裕層の心を掴んでいるのかもしれません。

先日取材で訪れた日本料理店の店主も「通常は3万円程度のコースだけど、海外のお客様は“金額はいくらでも良いからもっと高価な食材を使ったコースにしてほしい”というリクエストをもらうことが多い」と話していました。

日本の消費者的には高価な食べ物が増えるのはウエルカムな現象ではありませんが、飲食業界の売り上げには多大な影響があることは間違いないので、ちょっぴり複雑な心境です。

18位:復活の「食べ放題」

「かにざんまい 新宿店」 写真:お店から

ここ数年、勢いがなかった食べ放題界隈ですが、ショート動画映えすることからインフルエンサーがこぞって投稿し、その流れに乗って食べ放題の店舗を新規出店する外食企業も多く、令和の食べ放題ブームがきています。

定番で人気なのは「お寿司」「パン」「焼肉」などの食べ放題。今のシーズンは「すき焼き」「蟹」「おでん」などの投稿が多く見られます。

「食べ放題 すき焼き十二天」 写真:お店から

食べログマガジンでも「食べ放題 すき焼き十二天」「かにざんまい 新宿店」などを紹介しました。特別感があってコスパの良いホテルのランチビュッフェも、予約がすぐ埋まるほどの人気です。

17位:衣が旨い「チキンバーガー」

「Hangry Joe’s Tokyo」 写真:お店から

今年はチキンバーガーの魅力にハマりました。4月にオープンした「MOM’S TOUCH 渋谷店」は韓国最大のハンバーガー&チキンブランドの国内1号店。渋谷のマクドナルドが韓国のバーガーチェーンに替わるのは時代を感じさせる出来事でした。

とはいえアメリカも負けてはいません。8月にアメリカから日本初上陸したチキンバーガー専門店「Hangry Joe’s Tokyo」の記事は多くの方に読まれました。どちらも口の中を怪我するのではと心配になるほどザクザクの衣がクセになるおいしさです。

「Baby Jʼs」 写真:お店から

ザクザクの衣と言えば「バターミルクフライドチキン」もよく聞くワードになりました。バターミルクは、バターを作った後に残る液体です。アメリカの南部ではこのバターミルクに鶏肉を漬け込み、フライドチキンにするのが一般的。4月に都立明治公園内に誕生した「Baby Jʼs」はバターミルクフライドチキン専門店。こちらでも名物のバターミルクフライドチキンを使ったクラシックバーガーをいただくことができます。

16位:専門店&どこでも「ビリヤニ」

「ジョニーのビリヤニ」 出典:tomomin826さん

ここ数年じわじわ人気だったビリヤニですが、今年は専門店の出店が目立ちました。以前より人気だった「ビリヤニ大澤」のある神田には石川県から「ジョニーのビリヤニ」が神田店を出店し話題になりました。「ジョニーのビリヤニ」は7月に「Zabardast 富山」も出店と勢いが止まりません。

「コメジルシ」 出典:らっころさん

8月に大阪の天満にオープンした「コメジルシ」はお昼はビリヤニ専門店、夜はナチュラルワインが飲める酒場。小伝馬町の「流しのビリヤニ STAND」は「ビリヤニすいさんしつ」に店名を変え、ハイデラバードスタイルのビリヤニを提供しています。

「ビリヤニ 狢」 出典:モービーさん

計算されたバランスと味わいが評判なのが南阿佐ヶ谷の「ビリヤニ 狢(むじな)」。独学で学んだというご主人の作るビリヤニは毎週食べたくなるほどの完成度。

インド料理店でビリヤニがあるのは定番になりつつあり、ネパール料理、バングラデシュ料理、パキスタン料理、スリランカ料理、ミャンマー料理など他ジャンルのお店でもビリヤニを提供するところが増えています。

15位:ふんわり焼きたて「だし巻き卵」

「家和らぎ」 出典:Nipponグルメさん

SNSのショート動画の影響で「だし巻き卵」を提供するお店が空前の大ブームに。どのお店も大行列で、数時間待ちというお店も。玉子焼き器で焼くタイプと鉄板で焼くタイプがあり、どちらも動画映えします。

大阪の心斎橋にある「家和らぎ」は朝の5時から食べられる「出汁巻定食」が大人気で早朝から行列が絶えません。オプションのイクラをトッピングしたビジュアルが食欲をそそります。

「月盗」 出典:大阪ごはん0117さん

同じく大阪の「月盗」はだし巻きの中に卵黄を閉じ込めた独自のスタイル。中からトロッとこぼれる卵黄は動画映えバッチリ。

「京都離宮 おだしとだしまき」 写真:お店から

京都の「京都離宮 おだしとだしまき」は車でしか行けないような場所ながら、予約はなかなか取れない超人気店。だし巻きに使用する出汁は4種類の中から選ぶことができます。

「BY THE WAY」 出典:リュウスケ/東京グルメ/新宿グルメさん

自由が丘「BY THE WAY」や福岡「鉄板焼酒場いくら」などは鉄板で焼き上げるだし巻き。鉄板の上でくるくるとだし巻きが巻かれていく動画は思わず見ちゃいますよね。

14位:あの味を受け継いで「老舗の復活・継承」

「うずら」 撮影:片桐 圭

どんな名店であれ時代の移り変わりとともに、後継者の不在や、店舗の老朽化、再開発、景気の影響などさまざまな理由で店の灯火が消えることがあります。最近も大好きな築地の名店「季節料理 魚竹」の閉店ニュースに胸を痛めています。

そんな中「あの味を守ろう」という、うれしい動きも。1973年から続いたくじら専門店「うずら」が昨年8月に復活しました。唯一無二のおいしさを誇る「はりはり鍋」はその時代から通うファンだけではなく、若い世代からも支持されています。

「コルシカ」 撮影:溝口智彦

50年以上にわたり愛されてきた恵比寿「コルシカ」は2021年に閉店してから2年半の時を経て、今年の2月に同じ場所で復活しました。味を引き継いだのは「コルシカ」で働いていた北村 新氏。懐かしの味がまた食べられるとあって、連日満席の大盛況です。3月にオープンした麻布十番「trattoria GALLIANO」も「コルシカ」で10年修業した川端 京太氏が「ボンゴレ」などを提供します。

「すき焼き あさい」 写真:お店から

3月虎ノ門にオープンした「すき焼き あさい」は復活店ではありませんが、卵の形状において、女将が以前勤めていた星つきすき焼き店、赤坂「よしはし」のスタイルを継承したお店。客の目の前で箸だけで卵白をメレンゲ状に泡立て、軽い口当たりに仕上げるのは熟練の技です。

13位:焼きたて「焼き菓子」&お家でも「スコーン」

「ポアール・ル・ボン・ブール 北新地本通」 撮影:竹田俊吾

昨年のトレンド記事で3位にランクインした「焼き菓子」ですが、今年もその勢いは止まりません。中でもやはり「フィナンシェ」人気は根強く、「ポアール・ル・ボン・ブール 北新地本通」「LENOTRE 東京」などを取材しました。

『バターじゅわっと最高の手土産♡ スイーツ専門家が選ぶ、焼きたてフィナンシェのおいしい店』

「Brick bake bakers by Pâtisserie ease」 写真:お店から

「ちひろ菓子店 自由が丘」、東京駅「Brick bake bakers by Pâtisserie ease」、「ルノートル 麻布台ヒルズ店」など話題の新店もありました。

「Preference」 出典:ねぎログさん

ちなみに、私が今年食べて感動したのは新中野「Preference」の「フィナンシェスペシャル」。外はカリッと、中はモッチリ、バターの香りがリッチでまさに“スペシャル”な味わいでした。焼きたてをおすすめします。

「Cha tea」 出典:あゆみ2011さん

さらに今年は「スコーン」も勢いがありました。6月に掲載した『スコーンマニアのおすすめ! 東京で食べられるスコーン9選』の記事が大ヒットしたことでスコーン人気を確信しました。今まではアフタヌーンティーで食べる程度だったスコーンですが、専門店も多く出店し、クロテッドクリームと共に自宅で楽しむスコーンマニアが急増中。

桜新町「fammy by Miho Sato」、「ベイカーズ ゴナ ベイク Echika表参道」などの新店も注目です。

12位:10年ぶりの「アサイーボウル」

「WOODBERRY COFFEE ROASTERS 渋谷店」 出典:いちご☆大好きさん

SNSで映えて、ヘルシーという理由で約10年ぶりに「アサイーボウル」がリバイバルヒット。韓国のカフェでのヒットから日本でも専門店やカフェで提供するお店が急増しました。「アサイーボウル」はワードとしても、日経トレンディ「2024年ヒット商品ベスト30」で23位にランクインしたり、「2024ユーキャン新語・流行語大賞」にノミネートされたりと大ブレイク。

「TOKYO JUICE 広尾」 写真:お店から

食べログマガジンでも『東京近郊で食べられる本当においしい「アサイーボウル」6選』やスーパーフードのスペシャリストWOONINさんおすすめのお店で「TOKYO JUICE 広尾」を紹介しました。

11位:人気は加速「デセールコース専門店」

「Haruka Murooka」 撮影:八木竜馬

2023年のトレンド予想でランクインしていた「アシェットデセール専門店」。コースで提供するお店が増え、2024年になってもデセールブーム継続中です。食べログマガジンでも3店舗を取材しました。

4月オープンの南青山「Haruka Murooka」は「長谷川稔」出身のパティシエ、室岡春香氏のお店。「長谷川稔」時代からファンも多く、オープン時から予約が殺到しました。

「蒼菓」 撮影:松園多聞

西麻布「蒼菓」は5月オープン。「The Tabelog Award」で2年連続Goldを受賞した「蒼」がプロデュースしたお店です。今まで華やかなパフェなどを提供するお店が多い中、ソリッドなお皿が印象的でした。

撮影:大谷次郎

9月にオープンの恵比寿「Germei」は長谷川稔グループ。1997年生まれの横石芽映氏がパティシエで、熊のぬいぐるみや置物など、かわいらしい演出が至る所に施されています。

どのお店も1万円台後半から2万円台と決して安くはないですが、予約は好調の模様です。

10位:ちょうどいい、がうれしい「ハーフコース」

「太いち」 撮影:佐藤潮

人気店になればなるほど、どんなジャンルでもおまかせコース1本のお店が多くなります。そして、人気とともにお値段も上がり、その値段に見合うよう、お料理の量も増えていく、という循環がここ数年の流れでした。

悲しいことに、歳とともに食べられる量が減っていくのが最近の悩みだったのですが、今年に入って少なめのコースの後、食べたい人はアラカルトから追加するお店が増えてきました!

6月に「いち太」から店名を新たにスタートした日本料理の外苑前「太いち」。以前は10品ほど出していたコースの料理を5品に絞り、代わりにアラカルトが増えました。アラカルトの一番人気は隠し味に豆腐を入れてふんわりとした「ハンバーグ」。

「白金 芯」 写真:お店から

同じく6月には「創和堂」の料理長が独立して話題になった「白金 芯」が白金高輪にオープン。「季節のお任せ5品」をいただいた後はアラカルトタイム。5品でも十分満足できるボリュームですが、お腹に余裕があれば、、好きに選べるアラカルトメニューも400円から用意されています。

「P-MATTO」 写真:お店から

7月にはあの「ダルマット」が、「P-MATTO(プリマット)」と名前も新たにリニューアルオープンしました。リニューアルに際し、シェフおまかせのおつまみ(フィンガーフード等6品程度)で構成される「フレキシーコース」6,600円の後に別途アラカルトで前菜、パスタ、メインの中からオーダーするスタイルに変わりました。アラカルトでは「ダルマット」のスペシャリテだった「桃の冷製パスタ」も1,650円でオーダー可能です。

ちなみに、ハーフコース+アラカルトのお店が増えるのは本当にありがたいのですが、どのお店もアラカルトが魅力的過ぎて、結果、コースより食べ過ぎてしまう悩みが加わりました。

9位:予約争奪戦「ちいかわグルメ」

「ちいかわラーメン 豚」 出典:withupdesignworxさん

昨年から池袋の「ちいかわレストラン」は人気でしたが、今年になってちいかわグルメが加速。

8月オープンの渋谷「ちいかわラーメン 豚」は3月オープンの名古屋店に続く2店舗目。抽選になかなか当たらないという声がSNSに溢れる人気っぷり。

「ちいかわベーカリー」 ©nagano / chiikawa committee

10月に原宿にオープンした「ちいかわベーカリー」は食べログマガジンでも取材しましたが、とにかくかわいい! それぞれのキャラクターのパンがかわいいのはもちろん、併設のショップで売っているさまざまな限定グッズがたまらなく愛おしくって、課金が止まりません! こちらも予約は争奪戦です。

「ちいかわレストラン」 ©nagano / chiikawa committee

11月には名古屋、大阪で「ちいかわレストラン」が期間限定オープン。しばらくちいかわグルメに翻弄される日々は続きそうです。

8位:異ジャンル参入「グルメ系とんかつ」

「とんかつ ここまでやるか。」 撮影:佐藤潮

店舗数はそこまで多くありませんが、これから増えてきそうな注目ジャンルとして「グルメ系とんかつ」をランクイン。訪日外国人の好きな料理ジャンルで「とんかつ」が人気になっているのもあり、今後も高級とんかつは増えそうな勢いです。

3月には予約困難イタリアンの「malca」シェフの北野司氏プロデュース「とんかつ ここまでやるか。」が外苑前にオープン。食べログマガジンでも取材しましたが、ソースを温かくするなど、独自のこだわりが光ります。

写真:お店から

高級日本料理の「くろぎ」黒木純氏が監修したのはランチ限定営業のとんかつ専門店「とんかつ じゅんちゃん」。9月に外苑前にオープンすると、フーディの間でたちまち話題に。卵黄が入ったカレーで味変できるのも好評です。

「Fry家」 撮影:佐藤潮

昨年11月に紹介した高田馬場「Fry家」もユニークです。プロデュースしたのは伝説の料理人・斎藤元志郎氏。「旬香亭」「ポンチ軒」「フリッツ」など洋食や揚げ物の名店を世に送り出してきた名人による揚げ物愛にあふれたとんかつは必食です!

7位:「イタリアン」はやっぱりアラカルトで

「TACUBO 白金台」 撮影:八木竜馬

イタリアン界のトピックと言えば「TACUBO 白金台」のオープン。代官山店はコースですが、こちらはアラカルト! 好きなものを好きに食べられるとあって、11月のオープン以来グルメな大人たちから大絶賛。海外のようなドラマティックな店内は、デートの成功率を高める事間違いなしです。

「tens.」 撮影:松園多聞

同じく11月にTACUBO出身の「malca」北野シェフがオープンした「tens. 」もアラカルトのお店。深夜2時までの営業なので、残業の後に「malca」の名物パスタ「キャビアの冷製カッペリーニ」と泡で英気を養うのもおすすめ。外苑前の駅からすぐという立地も使い勝手が抜群です。どちらも既に年内の予約は埋まり気味で、オープン早々大ブレイク!

「impronte」 撮影:外山温子

今年掲載したイタリアンでは阿佐谷「impronte」、恵比寿「Uno Staio」、神楽坂「scaglia」、外苑前「Rossi」、代々木上原「Mokita」、渋谷「ess.」などもアラカルトOK。極上の肉料理が楽しめる日本橋「ムレーナ」も遅い時間はアラカルトでの提供を検討しているとか。

コースのお店が増えたからこそ、自由に食べられるアラカルトは、年を重ねて少食になった世代にも、モリモリ食べたい世代にもウケています。

6位:巨匠が輝く「高級中国料理」

脇屋友詞氏 撮影:大谷次郎

中国料理界のトピックはレジェンドシェフたちの活躍ではないでしょうか。「Ginza 脇屋」はあのアイアンシェフ、脇屋友詞氏が昨年12月に料理人歴50年を迎えて新たに始動したお店。8席全てがカウンターのシェフズテーブルで、脇屋シェフの料理を目の前で見ることができるとあって「料理の鉄人」を見ていた世代としては感激です。

「KOBAYASHI」 撮影:松園多聞

8月に六本木にオープンした「KOBAYASHI」は「御田町 桃の木」の小林武志氏が独立から約20年の時を経て、とうとう自身の名を冠した店。シグネチャーディッシュの一つである「干し貝柱の炒飯」は熟練の料理人にしか作れない、シンプルでありながら深い味わいで悶絶しました。

「虎景軒」 撮影:佐藤潮

「ジャヌ東京」直営のコンテンポラリーチャイニーズ「虎景軒」は中国料理「JASMINEグループ」の総料理長を務めた山口祐介氏が中国から帰国してシェフに就任したとあって、中国料理ラバーから熱視線を集めたお店。各地方の料理がずらりと並び、食べ慣れた食通でも「こんな料理があったのか!」と驚かされます。

5位:素材が命の「シンプルクレープ」

「繁邦」 出典:お肉モンスターさん

バターとお砂糖やシロップだけのシンプルなクレープが今年の「It Sweets」。2月にオープンした恵比寿の「繁邦」はオープン早々「クレープがおいしい!」と行列店に。10月オープンの「BLOOM.by SWELL COFFEE ROASTERS」でも「繁邦」プロデュースのクレープがいただけます。

「moderato on the green」 撮影:大谷次郎

6月に用賀にオープンした「moderato on the green」は料理研究家の植松良枝さんプロデュースとあってセンス抜群! 生地を焼く時には無塩バター、焼き上げてからのせるのは有塩バター、とバターを使い分けていたり、随所にこだわりが光ります。

「ØC tokyo」 出典:さきぷれっそさん

笹塚に4月にオープンした「ØC tokyo」はコペンハーゲン仕込みのクレープを提供するクレープカフェ。12月20日には2号店が吉祥寺にオープンします。

『じつは流行中! 生地を味わう、シンプルなクレープ10選』の記事も大ヒット!

4位:「ドーナツ」人気衰えず

「we♡donut 自由が丘」 写真:お店から

2023の10位、2022の1位で取り上げた「ドーナツ」の勢いがまだまだ止まりません。今年は「生ドーナツ」と呼ばれる中にクリームが入ったドーナツがSNSで大人気。

手で割ると中からクリームが出てくるドーナツ、何個も重なったドーナツ、油で揚げているドーナツなど、生ドーナツ関連の動画をSNSでよく見かけました。

「POTERI BAKERY -TOKYO-」 写真:お店から

10月にはパティシエが本気で作る生ドーナツ専門店「POTERI BAKERY TOKYO」が三軒茶屋にオープンしました。

「STANDARD DONUTS」 写真:お店から

関西の生ドーナツ熱も高く、神戸「.donut factory」、大阪「STANDARD DONUTS」などがオープン。「we♡donut 自由が丘」や中目黒「BONTEMPS」も大阪が先でした。

また、今年も「AMAM DACOTAN」系列の快進撃が止まりません。都内では「dacō お茶の水」「dacō 中目黒」「dacō? 駒沢」「dacō? 神楽坂」の4店舗がオープン。

「LOCO」 撮影:ジェイムス・オザワ

一方で素朴で昔ながらのシンプル系やグレーズをかけたアメリカンドーナツもジワジワきています。食べログマガジンではハワイがルーツのケーキドーナツ「LOCO」をドーナツ探求家の溝呂木一美さんにご紹介いただきました。横須賀の「TOPOFF DONUTS」、田原町の「ドーナツ もり 蔵前店」なども今年オープンです。

『2024年もこのお菓子が熱い! 注目の「ドーナツ」5選』『ドーナツ探求家が厳選! 大阪で注目のドーナツ店8選』『ドーナツ探求家が厳選! 東京で行きたい最新ドーナツ店アドレス10選』などまとめ記事でも多くのドーナツ店を紹介しました。

3位:ヘルシーで映える「韓国グリークヨーグルト」

「Bowls #」 写真:お店から

出店の多さを感じたのが「韓国グリークヨーグルト」。甘い系だけではなく、生ハムやアボカドをトッピングした食事系もあるため、ダイエッターにも人気。

「Greek day Omotesando」 出典:manamin_1234さん

食べログマガジンでも「Bowls #」「Greek day Omotesando」などを紹介しました。今年食べログに登録された店舗だけでもなんと50店舗以上も。12位の「アサイーボウル」と「グリークヨーグルト」の両方を提供するお店が多いようです。

2位:「寿司」東京へ

「あら輝 」 出典:カフェモカ男さん

地方でそのエリアならではのお寿司を食べに行くのも楽しいのですが、「東京で勝負をしたい!」という寿司職人は多いようです。2014年に人気絶頂の中、イギリス・ロンドンに渡ったレジェンド寿司職人、荒木水都弘氏が今年4月に帰国。赤坂に「あら輝」をオープンし、寿司好きを喜ばせました。

「鮨 一幸」 出典:hiro0827さん

寿司界隈での話題をさらったのが8月に札幌から銀座に移転した「鮨 一幸」。銀座のど真ん中ながらウエイティングルームもあり、豪華な造りも話題です。人気は鰻上りで、12月時点で食べログの点数は4.21をマークしています。

「鮨 陸」 撮影:八木竜馬

「日本橋蛎殻町 すぎた」の弟子の独立で注目を集めた広尾の「鮨 陸」はタイのバンコクから凱旋帰国。修業先の技を取り入れながらも独自の進化をした寿司は、今後ますます評判になりそう。食べログマガジンでもオープンに合わせ記事を掲載し、寿司好きから反響がありました。

「鮨 ゆうき」 撮影:溝口智彦

横浜にあった「常盤鮨」の林ノ内勇樹氏が広尾に出店した「鮨 ゆうき」は、寿司を食べ込んだ寿司通からの評価が高いお店。キリッとお酢の利いた江戸前のお寿司が好きな人にはたまりません。外苑前「たけもと」は北九州の小倉から東京へ。紹介制のためややハードルは高いですが、数貫提供後はお好みで追加できるスタイルが魅力です。

1位:「PIZZA」は日本で進化する

「CRAZY PIZZA TORANOMON」 撮影:片桐圭

とにかく今年はピザをよく食べました。麻布台ヒルズの「リストピッツァ バイ ナポリスタカ」「Pizza 4P’s」、虎ノ門ヒルズの「CRAZY PIZZA TORANOMON」などWヒルズでもピザが元気。ベトナムから逆輸入の「Pizza 4P’s」は瞬く間に予約困難店になりました。「CRAZY PIZZA」は通販もスタートして、家でもあの味が食べられると好評です。

「400℃ PIZZA TOKYO」 出典:祐天寺マンさん

一番の話題は、食べログのピザ部門で全国1位の岡山「400℃ PIZZA」が神楽坂に「400℃ PIZZA TOKYO」をオープンしたことではないでしょうか。他にも二人の世界チャンピオンが手がける赤坂「PIZZERIA MANCINI TOKYO」、食通から評判の参宮橋「SAM wood fired」、「ラチュレ」が手がけた渋谷「Ciel Pizza」などピザの話題が続きました。

「SAM wood fired」 撮影:柿崎真子

ホテルピザの存在感も増した今年。3月には「マンダリン オリエンタル 東京」内にある8席限定の「ザ ピッツァバー ON 38TH」が2年連続で『50 Top Pizza Asia - Pacific 2024』でランキング1位に選ばれました。秋葉原「NOHGA HOTEL AKIHABARA TOKYO」の「PIZZERIA & BAR NOHGA」もインバウンド客からの人気が高く連日賑わっています。

「PIGNETO」 写真:お店から

9月には「フォーシーズンズホテル東京大手町」の「PIGNETO」がカジュアルなピザコースをスタート。イタリア・ナポリ出身のシェフ、アレッサンドロ・ ルカ・デ・レオ氏のこだわりがつまったピザはコルニチョーネ(縁)に空気がたっぷり含まれ絶品でした。ラグジュアリーな空間でお腹いっぱい食べられるディナーが12,000円(税・サービス料込)とあって大人気です。

「尾山台 山田」 撮影:溝口智彦

また、個人的に衝撃を受けたのは「尾山台 山田」のコーススタイルのピザ。塩味の利いた生地は驚きのおいしさで、少人数でも焼きたてを多種類食べられるのがありがたいです。同じくコーススタイルの北千住「TOMMY PIZZA」も近々行ってみたいリストに入りました。

Hottest spot 2024

こんな店が近所に欲しい「阿佐谷」&世界で最もクールな街の一つに選ばれた「学芸大学」

阿佐谷

「炭火焼肉 三宝苑 阿佐ヶ谷店」 写真:お店から

今年も1エリアに絞れず、2エリアです。おいしくてちょうど良い価格帯のお店が多かった印象なのが「阿佐谷」。6月にオープンしたのはとにかくコスパが良くて「こんなお店が近所に欲しい!」と心から思ったイタリアン「impronte」、人気町焼肉の2号店「炭火焼肉 三宝苑 阿佐ヶ谷店」。

「anocado restaurante+」 撮影:長尾真志

7月オープンで既に食べログ3.6を超えているラーメン「無冠 阿佐ヶ谷」、国際大会で絶賛された“優勝パエリア”が食べられる「anocado」、最新ジェラートの記事で登場した「ジェラテリア シンチェリータ」など良いお店が揃い踏み。

学芸大学

「SiESOL」

グローバルメディア「タイムアウト」で2024年「世界で最もクールな街」ランキングに日本で唯一選出された「学芸大学」。1月にオープンしたのは自然派ワイン連載で紹介した地中海料理の「SiESOL」。4月にはカレーマニアのカレーおじさん \(^o^)/が薦めるカレー店「表面張力」、5月には北イタリア料理の郷土料理にフォーカスしたトラットリア「Grolla」がオープン。

「gastronomia」 撮影:片桐 圭

7月には国内外のコンクールでさまざまな賞を受賞した遠藤泰介氏のパティスリー「Taisuke Endo」、「チニャーレ」系列の気軽な呑み処「gastronomia」、10月には5位の「シンプルクレープ」でも紹介した「BLOOM.by SWELL COFFEE ROASTERS」、焼肉連載で紹介した町焼肉「だいごろう」がオープンしました。

2025は“おいしい年”になりますように!

1月1日の令和6年能登半島地震という大きな衝撃でスタートした2024年。食べログマガジンでは被災地のシェフにお話を伺い、チャリティイベントを取材するなどしてきましたが、1年が経とうとしている今でも能登半島の状況はかなり大変だと聞きます。私たちにできることはごくわずかですが、寄付をしたり、北陸を訪れたり、食品やお酒を購入したり、引き続き心を寄せていければと思います。

そして2025年は、日本列島でたくさんのおいしい笑顔が溢れる年になることを祈っています。



※価格は全て税込

文:山本麻里絵(食べログマガジン編集長)

食べログマガジンで紹介したお店を動画で配信中!

https://www.instagram.com/tabelog/

The post 今年の外食シーンを賑わしたのは? 2024年トレンドグルメ総ざらい! first appeared on 食べログマガジン.