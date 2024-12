【モデルプレス=2024/12/15】アーティストのきゃりーぱみゅぱみゅが12月15日、自身がパーソナリティを務めるラジオ番組「CHINTAI presents きゃりーぱみゅぱみゅ Chapter #0 〜Touch Your Heart〜」(TOKYO FM/毎週日曜12時30分〜12時55分)に出演。産休明け初めてメディア登場となった。番組冒頭、「ついに、ついに帰ってきましたー!ただいま!9月からお休みをさせていただいたのですが、無事に出産し『Chapter #0』に戻ってこれました。皆さんお元気でしたでしょうか。私は声の通り超元気です」と元気よく挨拶したきゃりー。「産休期間は2〜3ヶ月だったんですけどファンの方も『待ってるよ〜』というのと『早くない?大丈夫?』と心配の声もたくさんいただいているのですが、本当に至って私は元気です」と現在の体調を伝え「子育てしながら工夫しつつ現場に来させていただいています」と語った。

Welcome to the new world????

I’ve been looking forward to meeting you!



産まれてきてくれてありがとう pic.twitter.com/QZ57GQSeVX