中国の成達万高速鉄道、長さ千メートル超のトンネル貫通 重慶区間初

12日、成達万高速鉄道石坪村トンネルの建設現場で働く作業員。（重慶＝新華社記者/唐奕）

【新華社重慶12月15日】中国四川省成都、達州両市と重慶市万州区の間で建設が進む成達万高速鉄道の重慶区間で12日、石坪村トンネルが貫通した。全長1889メートル、設計速度350キロの単洞複線形式で、同区間初の長さ千メートルを超えるトンネルとなった。

中国の成達万高速鉄道、長さ千メートル超のトンネル貫通 重慶区間初

12日、成達万高速鉄道石坪村トンネルを出る工事車両。（重慶＝新華社記者/唐奕）

成達万高速鉄道は縦横各8ルートから成る高速鉄道網「八縦八横」の中で長江沿いの重要部分を担う。地域間の所要時間を短縮し、大きな利便性をもたらすと期待されており、沿線の経済・社会発展を促進し、「成渝（成都・重慶）地区双城経済圏」の建設や長江経済ベルトの発展など国家戦略を推進する上でも重要な意義を持つ。

中国の成達万高速鉄道、長さ千メートル超のトンネル貫通 重慶区間初

12日、成達万高速鉄道石坪村トンネルの建設現場で作業する重機。（重慶＝新華社記者/唐奕）

中国の成達万高速鉄道、長さ千メートル超のトンネル貫通 重慶区間初

12日、成達万高速鉄道石坪村トンネルの建設現場で働く作業員。（重慶＝新華社記者/唐奕）

中国の成達万高速鉄道、長さ千メートル超のトンネル貫通 重慶区間初

12日、成達万高速鉄道石坪村トンネルの建設現場。（ドローンから、重慶＝新華社記者/唐奕）

中国の成達万高速鉄道、長さ千メートル超のトンネル貫通 重慶区間初

12日、成達万高速鉄道石坪村トンネルの建設現場で作業する重機。（重慶＝新華社記者/唐奕）

中国の成達万高速鉄道、長さ千メートル超のトンネル貫通 重慶区間初

12日、成達万高速鉄道石坪村トンネルの建設現場で働く作業員。（重慶＝新華社記者/唐奕）

中国の成達万高速鉄道、長さ千メートル超のトンネル貫通 重慶区間初

12日、成達万高速鉄道石坪村トンネル内で貫通を祝う作業員。（重慶＝新華社記者/唐奕）

中国の成達万高速鉄道、長さ千メートル超のトンネル貫通 重慶区間初

12日、成達万高速鉄道石坪村トンネルを出る工事車両。（重慶＝新華社記者/唐奕）

中国の成達万高速鉄道、長さ千メートル超のトンネル貫通 重慶区間初

12日、成達万高速鉄道石坪村トンネルの建設現場で働く作業員。（重慶＝新華社記者/唐奕）

中国の成達万高速鉄道、長さ千メートル超のトンネル貫通 重慶区間初

12日、成達万高速鉄道石坪村トンネルの建設現場で働く作業員。（重慶＝新華社記者/唐奕）

中国の成達万高速鉄道、長さ千メートル超のトンネル貫通 重慶区間初

12日、成達万高速鉄道石坪村トンネルの建設現場。（ドローンから、重慶＝新華社記者/唐奕）

中国の成達万高速鉄道、長さ千メートル超のトンネル貫通 重慶区間初

12日、成達万高速鉄道石坪村トンネルの建設現場で作業する重機。（重慶＝新華社記者/唐奕）

中国の成達万高速鉄道、長さ千メートル超のトンネル貫通 重慶区間初

12日、成達万高速鉄道石坪村トンネルの建設現場で働く作業員。（重慶＝新華社記者/唐奕）

中国の成達万高速鉄道、長さ千メートル超のトンネル貫通 重慶区間初

12日、成達万高速鉄道石坪村トンネルの建設現場で働く作業員。（重慶＝新華社記者/唐奕）