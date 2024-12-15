»Ð¤¬¥ª¡¼¥Ð¡¼¥É¡¼¥º¤Ç°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Ë¡ª Æþ±¡Ãæ¤ÎºÊ¤òÃÖ¤¤¤Æ½ÐÄ¥¤Ë¹Ô¤¯»Ð¤ÎÉ×¤ËÉÔ¿®´¶¡Ä¡¿3É¤¤ÎÂç¿Í¤Ö¤¿£
¡Ø3É¤¤ÎÂç¿Í¤Ö¤¿¡Ù¡ÊÅÔ²ñ/KADOKAWA¡ËÂè3²ó¡ÚÁ´6²ó¡Û¤¢¤ëÆü¡¢Êì¤«¤é²È¤òÇä¤ë¤ÈÀë¸À¤µ¤ì¡¢¼Â²È¤ò½Ð¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆ»¤òÊâ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿3É¤¤Î¤Ö¤¿¤Î»ÐËå¡£¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Ë½»¤àÄ¹½÷¡¦¥Ý¥ËÈþ¡¢Çä¤ì¤Ê¤¤Ì¡²è²È¤Î¼¡½÷¡¦¥Ù¥ì»Ò¡¢Èà»á¤ÈÆ±À³Ãæ¤Î»°½÷¡¦¤ª¤µ¤²¡£Í¥¤·¤¤É×¤Ë·Ã¤Þ¤ì¡¢¹¬¤»¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¥Ý¥ËÈþ¤¬¤¢¤ëÆü¥ª¡¼¥Ð¡¼¥É¡¼¥º¤ÇÅÝ¤ì¤ë¡£¤¢¤Ã¤±¤é¤«¤ó¤È¥Ý¥ËÈþ¤òÃÖ¤¤¤Æ½ÐÄ¥¤¹¤ëÉ×¤Ë¡¢¥Ð¥ì¤Æ¤¤¤¯ÉÔÎÑ¡¢°¤Ó¤ì¤Ê¤¤ÉÔÎÑÁê¼ê¡Ä¡£¿¿¼Â¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ã¤Æ²¿¤À¤í¤¦¡©¡¡¡Ø¥Ü¥Ã¥Á¤À¤Ã¤¿6¥ö·î´Ö (¤È¤½¤Î¸å)¡Ù¤ÎÃø¼Ô¡¦ÅÔ²ñ¤µ¤ó¤ÎºÇ¿·ºî¡Ø3É¤¤ÎÂç¿Í¤Ö¤¿¡Ù¤Ï¡¢¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë³ëÆ£¤¹¤ëÂç¿Í¤Î½÷À¤òÉÁ¤¯Êª¸ì¤Ç¤¹¡£