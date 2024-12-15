TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

気象台は、午後3時12分に、波浪警報を金沢市、小松市、輪島市、珠洲市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、内灘町、志賀町、宝達志水町に発表しました。

【警報エリアを確認】【波浪警報】石川県・金沢市、小松市、輪島市、珠洲市、加賀市、羽咋市などに発表

能登では16日未明まで、加賀では15日夜のはじめ頃から16日未明まで、高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■金沢市
□波浪警報【発表】
　15日夜のはじめ頃から16日未明にかけて警戒
　予想最大波高　5m

■小松市
□波浪警報【発表】
　15日夜のはじめ頃から16日未明にかけて警戒
　予想最大波高　5m

■輪島市
□波浪警報【発表】
　16日未明にかけて警戒
　予想最大波高　5m

■珠洲市
□波浪警報【発表】
　16日未明にかけて警戒
　予想最大波高　5m

■加賀市
□波浪警報【発表】
　15日夜のはじめ頃から16日未明にかけて警戒
　予想最大波高　5m

■羽咋市
□波浪警報【発表】
　16日未明にかけて警戒
　予想最大波高　5m

■かほく市
□波浪警報【発表】
　15日夜のはじめ頃から16日未明にかけて警戒
　予想最大波高　5m

■白山市
□波浪警報【発表】
　15日夜のはじめ頃から16日未明にかけて警戒
　予想最大波高　5m

■能美市
□波浪警報【発表】
　15日夜のはじめ頃から16日未明にかけて警戒
　予想最大波高　5m

■内灘町
□波浪警報【発表】
　15日夜のはじめ頃から16日未明にかけて警戒
　予想最大波高　5m

■志賀町
□波浪警報【発表】
　16日未明にかけて警戒
　予想最大波高　5m

■宝達志水町
□波浪警報【発表】
　16日未明にかけて警戒
　予想最大波高　5m