中国広東省の貿易額、１〜１１月は１０％増

広東省広州市で開かれた第136回中国輸出入商品交易会（広州交易会）の会場を訪れた人たち。（10月15日撮影、広州＝新華社記者/盧漢欣）

【新華社広州12月15日】中国税関総署広東分署は13日、今年1〜11月の広東省の貿易額は前年同期比10.0％増の8兆2700億元（1元＝約21円）で、中国貿易総額の20.8％を占めたと発表した。

貿易形態別では、一般貿易額が11.2％増の4兆8100億元で全体の58.2％、加工貿易が0.1％増の1兆7700億元で21.4％、保税物流方式が22.6％増の1兆6100億元で19.4％をそれぞれ占めた。

民間企業と外資企業の貿易額はいずれも増加した。うち民間企業は15.8％増の5兆2700億元、外資企業は1.3％増の2兆5800億元だった。

品目別の輸出額は機械電気製品が8.9％増の3兆5200億元で、65.6％を占めた。うち自動データ処理装置・同部品は14.7％、家電製品は14.9％、集積回路（IC）は17.0％それぞれ増加した。コンテナは2.4倍、船舶は42.4％増、電気自動車（EV）は39.8％増となった。労働集約型製品は7361億7千万元で、1〜10月の前年同期比0.2％減から0.6％増に転じ、13.7％を占めた。