アイドルグループ「HKT48」のメンバー・石橋颯さんが15日、ファースト写真集『曖昧』(双葉社)の発売記念イベントをブックファースト新宿店で開催した。 本作は沖縄で撮影され、10代最後の石橋颯さんの魅力を詰め込んだ一冊となっている。石橋さんは初めての写真集について、「最初は出すことが決まってびっくりしました。ファンの皆さんに直接写真集をお渡しできる機会ができて嬉しい」と笑顔で語った。本作には、初挑

The post HKT48 石橋颯、写真集で水着姿を初披露「恥ずかしかったけど、元気で可愛い私らしさを表現しました」 first appeared on GirlsNews.