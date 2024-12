SGAが32得点を挙げてサンダーがロケッツを撃破…NBAカップ決勝でバックスと激突

12月15日(現地時間14日)、「エミレーツNBAカップ」(旧インシーズン・トーナメント)準決勝がラスベガスのTモバイル・アリーナで行われ、オクラホマシティ・サンダーがヒューストン・ロケッツと対戦した。

18-20で最初の12分間を終えたサンダーは、第2クォーターでエースのシェイ・ギルジャス・アレクサンダーが得点を伸ばす。しかし、試合の主導権を握るには至らず、41-42の接戦でハーフタイムへ。

迎えた第3クォーター、アレクサンダーが12得点を奪取すると、ルーゲンツ・ドートも3本の3ポイントを含む11得点を挙げ、75-69とサンダーがリードする。勝負の第4クォーターではジェイレン・ウィリアムズやアイザイア・ハーテンシュタインも得点を重ねると、最後までリードを守り抜き、サンダーが111-96でロケッツに勝利した。

決勝へ進出したサンダーは、アレクサンダーが32得点8リバウンド6アシスト5スティール、ハーテンシュタインが21得点8リバウンド、ウィリアムズが20得点、ドートが19得点9リバウンドをマークした。

一方、敗れたロケッツは、アメン・トンプソンが19得点7リバウンド、ジャバリ・スミスJr.とディロン・ブルックスが14得点、アルペレン・シェングンが13得点11リバウンドと奮闘した。

バックスとサンダーによる決勝は、日本時間12月18日10時30分から開始だ。

■試合結果



オクラホマシティ・サンダー 111-96 ヒューストン・ロケッツ



OKC|18|23|34|36|=111



HOU|20|22|27|27|=96

SGA, THUNDER PUNCH THEIR TICKET. 🎟️🎰

⛈️ 32 PTS

⛈️ 8 REB

⛈️ 6 AST

⛈️ 5 STL

OKC will face the Bucks in the #EmiratesNBACup Championship Tuesday at 8:30pm/et on ABC 🏆 pic.twitter.com/Z2mrxqueCn

- NBA (@NBA) December 15, 2024