ブライトンは主力選手を安売りする気はないようだ。



『TBR Football』によると、ブライトンはビッグクラブから関心を寄せられる23歳FWジョアン・ペドロの売却には1億ポンドを要求するという。



ブラジルのフルミネンセの下部組織出身であるジョアン・ペドロは2020年1月にワトフォードに加入すると、2023年7月には約3000万ポンドの移籍金でブライトンに完全移籍。デビューシーズンとなった昨季はプレミアリーグ19試合に先発出場し、9ゴール3アシストと二桁得点まで後一歩に迫るなど活躍。今季もここまでプレミアリーグは7試合に先発出場しており、4ゴール3アシストと結果を残している。





Last minute limbs. Joao's winner is our @MonsterEnergy Moment of the Match! pic.twitter.com/ClLTUdK0lj