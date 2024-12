マーケティングに失敗したプーマは名誉挽回を図るようだ。



14日、プーマは公式サイトでチェルシーに所属するスペイン代表DFマルク・ククレジャと共同キャンペーンを開始することを正式発表した。



プレミアリーグ第15節トッテナム・ホットスパー戦で2度のスリップにより、2失点に関与してしまったククレジャ。そんな同試合で契約するプーマの新作スパイクを着用していた同選手は試合中に旧モデルに履き替える形に。試合後には自身のSNSに2度のスリップの原因と思われる同メーカーの新作スパイクをゴミ箱に入れるなどプーマはマーケティングに失敗していた。





It’s not how you slip, it’s how you bounce back. @cucurella3 pic.twitter.com/hUTEAZTVvQ