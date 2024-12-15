10·î¤ËÂè1»Ò½Ð»º¤Î¤¤ã¤ê¡¼¤Ñ¤ß¤å¤Ñ¤ß¤å¡¡½Ð»º»þ¤Ï¡ÖÆæ¤Î¥Ð¡¼¥Ù¥ë¾å¤²¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×µã¤À¼¤òÊ¹¤¤¤¿½Ö´Ö¤Ï¡Ä
¡¡º£Ç¯10·î¤ËÂè1»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿²Î¼ê¤Î¤¤ã¤ê¡¼¤Ñ¤ß¤å¤Ñ¤ß¤å¡Ê31¡Ë¤¬15ÆüÊüÁ÷¤ÎTOKYO¡¡FM¡Ö¤¤ã¤ê¡¼¤Ñ¤ß¤å¤Ñ¤ß¤åChapter#0¡ÁTouch¡¡Your¡¡Heart¡Á¡×¡ÊÆüÍË¸å0¡¦30¡Ë¤ËÉüµ¢¡£»º¸å½é¤Î¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é¤Ç¡¢½Ð»º»þ¤ÎÍÍ»Ò¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¤¤ã¤ê¡¼¤Î»ºµÙÃæ¤ËÈÖÁÈ¤ÇÂåÌò¤òÌ³¤á¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ï¥ê¥»¥ó¥Ü¥ó¡×¶áÆ£½ÕºÚ¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤Æ¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£¶áÆ£¤Ï¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤ª¤®¤ã¤¢¤Ã¤ÆÊ¹¤¯¤ï¤±¤¸¤ã¤ó¡£¤½¤ó»þ¤Î¤µ¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤Î´¶¾ð¤Ã¤Æ¸À¤¦¤«¤µ¤¢¡£¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¡©½é¤á¤Æ¤Î¤ª¤®¤ã¤¢Ê¹¤¤¤¿»þ¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¡£
¡¡¤¤ã¤ê¡¼¤Ï¡Ö»ä¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¸µ¡¹ÎÞ¤â¤í¤¤¤Î¤Ç¡¢ÀäÂÐ¤Ëµã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤·¤«¤â¤³¤ÎÇ¥ÉØ´ü´Ö¤â¤¤¤í¤ó¤Ê¥É¥é¥Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢ÀäÂÐ¤Ëµã¤¯¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö½Ð»ºÊýË¡¤¬¤Ò¡¼¡¢¤Ò¡¼¡¢¤Õ¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£»äÆæ¤Î¥Ð¡¼¥Ù¥ë¾å¤²¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¾å¤Î¥Ð¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤ò¤Ä¤«¤Þ¤µ¤ì¤Æ¡×¤È²ó¸Ü¡£
¡¡¡Ö»×¤¤¤Ã¤¤ê¤½¤ì¤ò¾å¤Ë¥Ð¡¼¥Ù¥ë¾å¤²¤ß¤¿¤¤¤Ë¤¦¤¦¡¼¤Ã¤Æ¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¤¤¤¤ß¤¬¤¦¤Þ¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¥Ð¡¼¥Ù¥ë¾å¤²¤ò¤Þ¤¸200²ó¤°¤é¤¤¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¡Ö¤½¤·¤¿¤é¤ä¤Ã¤ÑºÇ¸å¤ÎÊý¤È¤«¤â³ÐÀÃ¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢°Õ¼±¤â¤¦¤í¤¦¡¢¥Ò¡½¡¢¥Õ¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿½Ö´Ö¤È¤«¤ª¤®¤ã¤¢¤Î»þ¤È¤«¤Ï¡¢¤Ï¤¢¡¢¤ä¤Ã¤ÈÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¡ÖÂç´¶Æ°¤ÇÎÞÎÞ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï´À¤ò¿¡¤¯¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Õ¡¼¤Ã¡¢¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤¹¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¤È¡¢¶áÆ£¤â¡ÖÂç²ñ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£¤¤ã¤ê¡¼¤Ï¡Ö»ä¤Ï¤³¤¦¥Ð¡¼¥Ù¥ë¾å¤²¤Ê¤é¤Ð¡¢½½·î½½Æü¥Ð¡¼¥Ù¥ë¾å¤²¤ÎÎý½¬¤â¤Ã¤È¤ä¤Ã¤È¤±¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤Í¡×¤È¾éÃÌ¤á¤«¤·¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È½é¤á¤Æ»Ò¶¡¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿»þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÊú¤Ã¤³¤Î»ÅÊý¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡×¤È¤¤ã¤ê¡¼¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¾®¤µ¤¤ÀÖ¤Á¤ã¤ó½é¤á¤ÆÊú¤Ã¤³¤¹¤ë¤«¤é¡¢¤¨¤Ã¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£Êú¤Ã¤³¤·¤Æ¡£¤ä¤Ã¤ÈÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¤Ê¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¤ã¤ê¡¼¤Ï23Ç¯3·î21Æü¡¢3ºÐ²¼¤ÎÇÐÍ¥¡¦ÍÕ»³¤È·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£º£Ç¯4·î23Æü¤ËSNS¤òÄÌ¤¸¡¢Âè1»Ò¤òÇ¥¿±¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¡¢Æ±10·î8Æü¤Ë½Ð»º¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£