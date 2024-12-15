『M-1』審査員決定 オードリー若林＆かまいたち山内ら参加で9人体制に【歴代一覧掲載】
第20回目となる漫才日本一決定戦『M-1グランプリ2024』（ABCテレビ・テレビ朝日系 22日 後6：30）の審査員の顔ぶれが、15日放送の事前番組「M-1グランプリ20回記念俺たちだって面白い！1万組のエントリー物語」内で発表された。若林正恭（オードリー）、礼二（中川家）、山内健司（かまいたち）、塙宣之（ナイツ）、博多大吉（博多華丸・大吉）、哲夫（笑い飯）、柴田英嗣（アンタッチャブル）、海原ともこ（海原やすよ・ともこ）、石田明（NON STYLE）という顔ぶれで9人体制となった。若林、山内、柴田は初参加となる。
【動画】『M-1』決勝進出9組が決定！ヤーレンズは2連覇阻止に強気「にっくき令和ロマンを倒す」
昨年の顔ぶれと比較すると、2001年のスタート時から基本的な形となっていた「7人審査員制」から、歴代王者が審査した2015年以来の「9人審査員制」を採用、松本人志（ダウンタウン）、山田邦子、富澤たけし（サンドウィッチマン）が今年は担当しないという点などが挙げられる。人数の増加などに伴い、若林、山内、柴田の初審査員に加えて、石田が2015年以来の参戦を果たす。
審査員の担当回数は、今年を含めると礼二が10回、塙が7回、大吉が5回、石田・ともこ・哲夫が2回、若林・山内・柴田が1回という、ここ数年のレギュラーメンバーからガラリと変わった、フレッシュなラインナップとなった。
史上初の連覇を目指す令和ロマン、昨年『M-1』準優勝のヤーレンズを筆頭に、多彩な顔ぶれに。真空ジェシカは4年連続、令和ロマンとトム・ブラウンとヤーレンズは2度目、初出場はエバース、ダイタク、ママタルト、バッテリィズ、ジョックロックの5組となる。
第20回目となる『M-1グランプリ2024』は、過去最多1万330組がエントリー。“日本一”の称号と賞金1000万円を手にするのは、どの漫才師となるか。決勝戦MCを、今年もお笑い芸人・今田耕司と俳優・上戸彩が務める。
■『M-1グランプリ』歴代審査員一覧（優勝コンビ）
2001年：島田紳助、松本人志、鴻上尚史、ラサール石井、春風亭小朝、青島幸男、西川きよし【中川家】
2002年：島田紳助、松本人志、大竹まこと、ラサール石井、島田洋七、中田カウス、立川談志【ますだおかだ】
2003年：島田紳助、松本人志、南原清隆、島田洋七、ラサール石井、大竹まこと、中田カウス【フットボールアワー】
2004年：西川きよし、南原清隆、大竹まこと、島田洋七、春風亭小朝、ラサール石井、中田カウス【アンタッチャブル】
2005年：島田紳助、松本人志、渡辺正行、大竹まこと、島田洋七、ラサール石井、中田カウス【ブラックマヨネーズ】
2006年：島田紳助、松本人志、南原清隆、渡辺正行、島田洋七、大竹まこと、中田カウス【チュートリアル】
2007年：島田紳助、松本人志、上沼恵美子、ラサール石井、オール巨人、大竹まこと、中田カウス【サンドウィッチマン】
2008年：島田紳助、松本人志、上沼恵美子、渡辺正行、オール巨人、大竹まこと、中田カウス【NON STYLE】
2009年：島田紳助、松本人志、上沼恵美子、東国原英夫、オール巨人、渡辺正行、中田カウス【パンクブーブー】
2010年：島田紳助、松本人志、南原清隆、大竹一樹、渡辺正行、宮迫博之、中田カウス【笑い飯】
2015年：中川家・礼二、増田英彦、岩尾望、吉田敬、徳井義実、富澤たけし、石田明、佐藤哲夫、笑い飯・哲夫【トレンディエンジェル】
2016年：オール巨人、松本人志、上沼恵美子、中川家・礼二、博多大吉【銀シャリ】
2017年：松本人志、オール巨人、上沼恵美子、中川家・礼二、博多大吉、春風亭小朝、渡辺正行【とろサーモン】
2018年：松本人志、オール巨人、上沼恵美子、中川家・礼二、富澤たけし、立川志らく、塙宣之（ナイツ）【霜降り明星】
2019年：松本人志、オール巨人、上沼恵美子、中川家・礼二、富澤たけし、立川志らく、塙宣之（ナイツ）【ミルクボーイ】
2020年：松本人志、オール巨人、上沼恵美子、中川家・礼二、富澤たけし、立川志らく、塙宣之（ナイツ）【マヂカルラブリー】
2021年：松本人志、オール巨人、上沼恵美子、中川家・礼二、富澤たけし、立川志らく、塙宣之（ナイツ）【錦鯉】
2022年：松本人志、博多大吉、山田邦子、中川家・礼二、富澤たけし、立川志らく、塙宣之（ナイツ）【ウエストランド】
2023年：松本人志、博多大吉、山田邦子、中川家・礼二、富澤たけし、塙宣之（ナイツ）、海原ともこ【令和ロマン】
昨年の顔ぶれと比較すると、2001年のスタート時から基本的な形となっていた「7人審査員制」から、歴代王者が審査した2015年以来の「9人審査員制」を採用、松本人志（ダウンタウン）、山田邦子、富澤たけし（サンドウィッチマン）が今年は担当しないという点などが挙げられる。人数の増加などに伴い、若林、山内、柴田の初審査員に加えて、石田が2015年以来の参戦を果たす。
審査員の担当回数は、今年を含めると礼二が10回、塙が7回、大吉が5回、石田・ともこ・哲夫が2回、若林・山内・柴田が1回という、ここ数年のレギュラーメンバーからガラリと変わった、フレッシュなラインナップとなった。
史上初の連覇を目指す令和ロマン、昨年『M-1』準優勝のヤーレンズを筆頭に、多彩な顔ぶれに。真空ジェシカは4年連続、令和ロマンとトム・ブラウンとヤーレンズは2度目、初出場はエバース、ダイタク、ママタルト、バッテリィズ、ジョックロックの5組となる。
第20回目となる『M-1グランプリ2024』は、過去最多1万330組がエントリー。“日本一”の称号と賞金1000万円を手にするのは、どの漫才師となるか。決勝戦MCを、今年もお笑い芸人・今田耕司と俳優・上戸彩が務める。
■『M-1グランプリ』歴代審査員一覧（優勝コンビ）
2001年：島田紳助、松本人志、鴻上尚史、ラサール石井、春風亭小朝、青島幸男、西川きよし【中川家】
2002年：島田紳助、松本人志、大竹まこと、ラサール石井、島田洋七、中田カウス、立川談志【ますだおかだ】
2003年：島田紳助、松本人志、南原清隆、島田洋七、ラサール石井、大竹まこと、中田カウス【フットボールアワー】
2004年：西川きよし、南原清隆、大竹まこと、島田洋七、春風亭小朝、ラサール石井、中田カウス【アンタッチャブル】
2005年：島田紳助、松本人志、渡辺正行、大竹まこと、島田洋七、ラサール石井、中田カウス【ブラックマヨネーズ】
2006年：島田紳助、松本人志、南原清隆、渡辺正行、島田洋七、大竹まこと、中田カウス【チュートリアル】
2007年：島田紳助、松本人志、上沼恵美子、ラサール石井、オール巨人、大竹まこと、中田カウス【サンドウィッチマン】
2008年：島田紳助、松本人志、上沼恵美子、渡辺正行、オール巨人、大竹まこと、中田カウス【NON STYLE】
2009年：島田紳助、松本人志、上沼恵美子、東国原英夫、オール巨人、渡辺正行、中田カウス【パンクブーブー】
2010年：島田紳助、松本人志、南原清隆、大竹一樹、渡辺正行、宮迫博之、中田カウス【笑い飯】
2015年：中川家・礼二、増田英彦、岩尾望、吉田敬、徳井義実、富澤たけし、石田明、佐藤哲夫、笑い飯・哲夫【トレンディエンジェル】
2016年：オール巨人、松本人志、上沼恵美子、中川家・礼二、博多大吉【銀シャリ】
2017年：松本人志、オール巨人、上沼恵美子、中川家・礼二、博多大吉、春風亭小朝、渡辺正行【とろサーモン】
2018年：松本人志、オール巨人、上沼恵美子、中川家・礼二、富澤たけし、立川志らく、塙宣之（ナイツ）【霜降り明星】
2019年：松本人志、オール巨人、上沼恵美子、中川家・礼二、富澤たけし、立川志らく、塙宣之（ナイツ）【ミルクボーイ】
2020年：松本人志、オール巨人、上沼恵美子、中川家・礼二、富澤たけし、立川志らく、塙宣之（ナイツ）【マヂカルラブリー】
2021年：松本人志、オール巨人、上沼恵美子、中川家・礼二、富澤たけし、立川志らく、塙宣之（ナイツ）【錦鯉】
2022年：松本人志、博多大吉、山田邦子、中川家・礼二、富澤たけし、立川志らく、塙宣之（ナイツ）【ウエストランド】
2023年：松本人志、博多大吉、山田邦子、中川家・礼二、富澤たけし、塙宣之（ナイツ）、海原ともこ【令和ロマン】