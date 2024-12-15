【松井大輔 引退試合-Le dernier dribble-〜STARSEEDS SPECIAL MATCH〜】MATSUI FRIENDS vs JAPAN DREAMS（12月15日／ニッパツ三ツ沢球技場）

【映像】松井大輔の「豪華すぎる引退試合」（生放送中）

2023年限りでスパイクを脱いだ元日本代表MFの松井大輔の引退試合が12月15日、ニッパツ三ツ沢球技場で開催される。

試合に先立って発表されたスタメンとベンチメンバーは以下の通りだ。

「MATSUI FRIENDS」

▼スタメン

監督：岩政大樹

GK：山本海人

DF：酒井高徳、伊野波雅彦、中田浩二、太田宏介、

MF：福西崇史、橋本英郎、中山克広、松井大輔

FW：柿谷曜一朗、三浦知良

▼ベンチメンバー

GK：南雄太

DF：田中隼磨、茂庭照幸、川粼裕大

MF：佐藤勇人、森崎和幸、内田智也、岩本輝雄、中里崇宏、山瀬功治

FW：西岡剛、城彰二、矢部浩之、瀬沼優司、皇治、土井レミイ杏利、吉田沙保里、白濱亜嵐、内川聖一、EXITりんたろー。、パンサー尾形貴弘、GAKU-MC、HAN-KUN、ナオト・インティライミ

ALA：礒貝飛那大、浅野蓮



「JAPAN DREAMS」

▼スタメン

監督：山本昌邦

GK：西川周作

DF：内田篤人、中澤佑二、吉田麻也、今野泰幸

MF：香川真司、遠藤保仁、小野伸二

FW：大久保嘉人、乾貴士、本田圭佑

▼ベンチメンバー

GK：林彰洋

DF：坪井慶介、駒野友一、那須大亮

MF：森粼浩司、鈴木啓太、中村憲剛、石川直宏

FW：佐藤寿人、玉田圭司、田中達也、前田遼一

豪華すぎるメンバーが出場する注目ゲームは、14時にキックオフ予定だ。

（ABEMA／松井大輔 引退試合 -Le dernier dribble-〜STARSEEDS SPECIAL MATCH〜）

