¡ÖÇîÂ¿¤Î½÷¡×CM¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß31ºÐ¤¦¤É¤ó¥¿¥ì¥ó¥È¤Îà¤É¤ó¤®¤Ä¤Íá¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡ÖÌÜ¤¬¥Ï¡¼¥È¤Ë¡Ä¡×¡ÖÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬ºÇ¶¯!¡×
¡¡Ê¡²¬¤Ç¤¦¤É¤ó¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÈÖÁÈ¤Ç¿Íµ¤¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²¬ß·¥¢¥¥é(31)¤¬¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£à¤É¤ó¤®¤Ä¤Íá¤ËÊ±¤·¤¿»Ñ¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²¬ß·¤Ï¡ÖÀèÆü¤Ï¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÊ¡ÄÅ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆüÀ¶¡Ø¤É¤óÊ¼±Ò¡Ù¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢Âô»³¤ÎÊý¤¬²ñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢7Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¤¦¤É¤ó¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡×¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ÎÁÛ¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎºÝ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤âÅê¹Æ¡£¥¥Ä¥Í¼ª¤Î¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã¤òÉÕ¤±Ë¡Èï¤òÃå¤¿²¬ß·¤¬¡¢²¿½½ÇÜ¤âÂç¤¤¤¥µ¥¤¥º¤Î¡Ö¤É¤óÊ¼±Ò¡×¤òÏÆ¤ËÊú¤¨¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤¦¤É¤óMAP¡Ê¥¢¥¥é¤µ¤ó¡Ë¤È ¤É¤óÊ¼±Ò¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤È¤«ºÇ¶¯¤¹¤®¤ë¡Ä!¡×¡Ö¥¥Ä¥Í¥¢¥¥é¤¯¤ó²Ä°¦¤¹¤®¤ë¤Ã¡×¡Ö»×¤ï¤ºÌÜ¤¬¥Ï¡¼¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¤ÇÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²¬ß·¤Ï¹â¹»1Ç¯À¸¤Î»þ¤ËÊ¡²¬¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë½êÂ°¡£2016Ç¯10·î¤Ë¤Ï¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¡¢Ä«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¤â¤â¤ÁÉÍ¥¹¥È¥¢¡×(¥Æ¥ì¥ÓÀ¾ÆüËÜ)¤Ø¤Î½Ð±é¤¬·è¤Þ¤ë¤È¡¢¡Ö¤¦¤É¤óMAP¡×¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤òÃ´Åö¤·°ìÌö¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£ÆóÄáÆ²¡ÖÇîÂ¿¤Î½÷¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¿ô¤ÎCM¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£