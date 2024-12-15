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¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡ÖTrump regularly calls Mrs. Abe to check in on her, a source close to the president-elect confirmed,¡ÊÊÔÌõ¡§¥È¥é¥ó¥×¼¡´üÂçÅýÎÎ¤Ë¶á¤·¤¤´Ø·¸¼Ô¤¬³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏÄê´üÅª¤Ë¾¼·ÃÉ×¿Í¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤ÆÍÍ»Ò¤ò»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡Ë¡×¡£
¡Öand the dinner was scheduled through direct conversations between the two, not government channels, as is often the case with diplomatic figures.¡ÊÊÔÌõ¡§¤³¤ÎÍ¼¿©²ñ¤Ï¡¢³°¸ò´Ø·¸¼Ô¤Ë¤¢¤ê¤¬¤Á¤ÊÀ¯ÉÜ¥ë¡¼¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢2¿Í¤ÎÄ¾ÀÜ¤Î²ñÏÃ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍ½Äê¤µ¤ì¤¿¡Ë¡×¤È¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
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