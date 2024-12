セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場。

今回は2024年12月13日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『ライオン・キング』 Lぬいぐるみ “ナラ(ヤング)”を紹介します☆

セガプライズ ディズニー『ライオン・キング』 Lぬいぐるみ “ナラ(ヤング)”

登場時期:2024年12月13日より順次

サイズ:全長約21×21×34cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

ディズニー作品『ライオン・キング』に登場する「ナラ」は主人公「シンバ」の幼なじみ。

そんな「ナラ」の若かりし頃の姿を再現したぬいぐるみが、セガプライズから登場。

程よいボリューム感あるサイズで、飾ったり、抱っこしたりするのにちょうどいい大きさです。

優しい雰囲気の目元がかわいらしいぬいぐるみ。

お行儀良くおすわりした姿で、飾りやすいポーズをしています☆

「シンバ」の幼なじみ「ナラ」をかわいく再現したぬいぐるみ。

セガプライズの『ライオン・キング』 Lぬいぐるみ “ナラ(ヤング)”は、2024年12月13日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です☆

