セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場。

今回は2024年12月13日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『ライオン・キング』 プラチナムザッカ万年カレンダーを紹介します!

セガプライズ ディズニー『ライオン・キング』 プラチナムザッカ万年カレンダー

登場時期:2024年12月13日より順次

サイズ:全長約16×8×9cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

セガプライズから、ディズニー映画『ライオン・キング』デザインのプラチナムザッカ万年カレンダーが登場。

日付のプレートをずらすと毎月・毎年くり返し使い続けられるカレンダーです!

カレンダー部分には青い空と雲をイメージしたデザインが使用されています。

主人公の「シンバ」と、ディズニーヴィランズ「スカー」の姿があるのもポイント。

ふたりでどんな会話をしているのか気になるデザインです。

台座部分はトレイになっており、机の上の小物を入れて使えます!

『ライオン・キング』の世界観が詰まった、くり返し使える便利なプライズです☆

「シンバ」と「スカー」のシーンを表現した、毎月使える万年カレンダー。

セガプライズの『ライオン・キング』 プラチナムザッカ万年カレンダーは、2024年12月20日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です!

