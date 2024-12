女優ハン・ソヒ、今度は腕にセーラー・ムーン!! 苦労してタトゥー除去したはずなのに…

女優のハン・ソヒが両腕をタトゥーで埋め尽くした。ハン・ソヒは12月14日、自身のSNSに「腕がキャンバス」というコメントとともに複数の写真を公開した。

【写真】ハン・ソヒ、“タトゥーびっしり”の上半身

公開された写真には、ハン・ソヒの両腕にさまざまな絵柄がぎっしりと描かれている様子が写っていた。腕には花や蝶、ユニコーンなど、多様なタトゥーステッカーが貼られていた。

(写真=ハン・ソヒInstagram)

ハン・ソヒはデビュー前に2000万ウォン(約220万円)をかけて全身のタトゥーを除去した過去を持つ。だが最近、再びタトゥーを刻んだ姿をSNSで公開し、話題となっている。

◇ハン・ソヒ プロフィール

1994年11月18日生まれ。韓国・蔚山(ウルサン)出身。2016年にSHINeeの楽曲『Tell Me What To Do』のミュージックビデオの出演で芸能界入りし、2017年のドラマ『ひと夏の奇跡〜Waiting for you』で本格女優デビュー。ドラマ『夫婦の世界』でブレイクし、以降『わかっていても』『マイネーム:偽りと復讐』『京城クリーチャー』など数々の話題作に出演した。デビュー時から大手食品メーカーや化粧品メーカーなど、様々な企業のCMモデルを務めた。