食通たちが、2024年に惚れ込んだ名店や極上の一皿をご紹介。お菓子の歴史研究家・猫井登さんのベストは、人気ホテルのアフタヌーンティー!

〈2024 食通が惚れた店〉

みんなが再び日常的に外食を楽しめるようになった2024年。インバウンドの盛り上がりもあり、飲食業界も新しいチャレンジに目を向けた一年だったのではないでしょうか。

そんな2024年に、グルメ情報を熟知した有識者が惚れ込んだお店や料理についてアンケートを実施。「最も印象に残った店」「3,000円以下のお手軽グルメ」をうかがいました。

今回は、お菓子の歴史研究家・猫井登さんにお答えいただきます。

教えてくれる人

猫井登

1960年京都生まれ。 早稲田大学法学部卒業後、大手銀行に勤務。 退職後、服部栄養専門学校調理科で学び、調理免許取得。ル・コルドン・ブルー代官山校にて、菓子ディプロム取得。フランスエコール・リッツ・エスコフィエ等で製菓を学ぶ。著書に「お菓子の由来物語」(幻冬舎ルネッサンス刊)、「おいしさの秘密がわかる スイーツ断面図鑑」(朝日新聞出版刊)がある。

2024年のベストスイーツ

Q. 2024年、最も印象に残った店とイチ押しのメニューを教えてください

A. シャングリ・ラ 東京「ザ・ロビーラウンジ」の「アフタヌーンティー」です

写真は2024年12月26日〜2025年1月31日限定の「ストロベリー アフタヌーンティー」 写真:お店から

猫井さん

洗練されたラウンジ&バーで、エレガントでゆったりとした雰囲気が印象的。季節感を取り入れたスイーツが数多く、四季折々に訪れたくなります。

アンダー3,000円のお手軽グルメ

Q. 2024年に食べた〈3,000円以内の感動の味〉を教えてください

A. 「バスキュール」の「ヴァシュラン」670円(2024年8月時点)です

「ヴァシュラン」 出典:mmmm150129さん

<店舗情報>◆ザ・ロビーラウンジ住所 : 東京都千代田区丸の内1-8-3 丸の内トラストタワー本館 シャングリ・ラ 東京 28FTEL : 050-5868-6583

猫井さん

こちらのヴァシュランは、季節で使用する食材や味わいが変化するのが楽しいです。特に今年の夏に食べたバージョンは、ココナッツのメレンゲに、パッションフルーツとマンゴーのマリネ、ヨーグルトクリームの組み合わせが食感のコントラストも良く、爽やかながらしっかりとうまみが感じられる逸品でした!

<店舗情報>◆BASCULE住所 : 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央22-15 ルーナレガーロ 1FTEL : 045-482-4830

※価格は税込です。

※アンケート内容と「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額を掲載しています。最新の情報はお店にご確認ください。

文:猫井登、食べログマガジン編集部

The post お菓子の歴史研究家の今年No.1スイーツは、季節ごとに通いたくなるアフタヌーンティー! first appeared on 食べログマガジン.