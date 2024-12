いま飛ぶ鳥を落とす勢いの7人組女性アイドルグループFRUITS ZIPPERが、12月16日に全国ツアー『FRUITS ZIPPER JAPAN TOUR 2024 - AUTUMN - THE STORY OF SEVEN COLORS』のファイナル公演を東京ガーデンシアターにて行う。

【画像】FRUITS ZIPPERのインタビューカットを全部見る(全18枚)

結成2周年を記念して行われた日本武道館、数々の野外フェス出演を経て、満を持して行われた12都市15公演。その集大成を、「ABEMA PPV」にて独占生配信することが決定した。毎年増えていくこれまで見たことのない景色や、新しいファンの顔……ツアー終盤にさしかかったカルッツ川崎 大ホールでのライブ前に、“いまの声”を聞くことができた。

鎮西「ツアー集大成の一発ギャグに期待していてください」

ーー9月からスタートしたFRUITS ZIPPER史上最長のツアーもまもなく終わりを迎えます。振り返ってみてどんな感想を持っていますか?

真中まな(以下、真中)「本当に各地で『はじめまして』という顔が多くて、東京だけじゃなく全国にFRUITS ZIPPERを応援してくれる方が増えたんだなあと実感しています。今回はホールツアーで、お客さんとの距離も近かったんですが、ライブの中でコミュニケーションを取る機会がたくさんあって、パワーをもらえました」

ーーファイナルでは配信が行われるということで、自分たちのツアーが全国で見られるっていうのは新鮮な気持ちなのでは。

真中「今回のツアーはチケットが当たらなかったっていう声が届いていたので、配信されるっていうのを知ったときはめっちゃ嬉しかったですね。普段会場にはお仕事を休んで来てくれている方もいるので、どんな場所でも一緒に楽しめるよう、多めにカメラに向かってアピールしたいと思います」

ーー鎮西さんの恒例の一発ギャグも期待したくなります。

鎮西寿々歌(以下、鎮西)「ギャグは毎回公演ごとに変えてるんですけど、ファイナルどうしようかなって……いままさに困り中です(笑)。最近はネタが枯渇気味で、メンバーを巻き込んだり、メイクさんに相談したりすることもあるんですけど、ツアーの集大成を見せられるよう頑張ります」

SSA公演のあとに目指すは「ドームツアー」

ーー今年を振り返ると、本当にいろんなライブやメディアに出たなという印象なんですが、ちょっと早いですがどんな一年だったという感想ですか?

仲川瑠夏(以下、仲川)「去年の目標が、『夏フェスにいっぱい出る』だったんですけど、実際『ROCK IN JAPAN FESTIVAL』とか『LuckyFes』とか『JOIN ALIVE』とか、大きなフェスにいっぱい出させてもらえて、『目標が叶えられた一年』だったなと思ってます」

早瀬ノエル(以下、早瀬)「去年レコ大で最優秀新人賞をいただいて、今年は“脱・新人”っていう気持ちで、一人前のアーティストとして認められるようになりたいっていう話をしていたんですけど、また今年レコ大で最優秀……じゃない」

真中「優秀作品賞ね」

早瀬「優秀作品賞に選んでいただいて(笑)、私も脱・新人の目標は叶えられたんじゃないかなって思っています。来年はお茶の間の人たちが当たり前のように知っているぐらいのレベルになりたいです」

ーー松本さんはどうですか?

松本かれん(以下、松本)「来年の目標は、さいたまスーパーアリーナをいっぱいにすることです!」

ーー9月にグループ結成3周年公演をさいたまスーパーアリーナで行うことが発表されていましたね。

櫻井優衣(以下、櫻井)「私も一緒で、本当にたくさんの方が来てくださらないと埋まらない会場なので、プレッシャーをいまから感じています。テレビで見てちょっと気になってくれてる人とか、名前だけしか知らないよっていう人たちが好きになってくれるような2025年にできたらいいのかなって思います」

早瀬「デビュー当初から『無謀なんじゃないか』と思うような大きさのライブ会場が提案されて、その都度みんなで決断して頑張って乗り越えられているので、もはやハードルが高くないと物足りない気持ちになっちゃってるかもしれない(笑)」

仲川「次はドームツアーだね」

真中「あと国立競技場とか」

早瀬「日産スタジアムも……」

「旅行に行ってゆっくりしたい」人気グループのリアルな願望

ーー加速度的にスケールアップしているなと感心してしまいます。ちなみに年末年始やりたいことはそれぞれありますか?

松本「私はアラームをかけないでいっぱい寝たいです。毎日アラームかママに起こされるっていうのが続いているので、勝手目が覚めるまでおうちのベッドで温かくして寝てたいです」

早瀬「旅行は行きたいですね。都会から離れてハイジみたいな生活がしたい(笑)」

月足天音「実家に帰りたいです。福岡が実家なんですけど、前は毎月帰れていたのに、最近いそがしくて全然帰れなくなっちゃったので、さすがに年末年始ぐらいは帰りたいなって。おばあちゃんが寂しがってるんです」

櫻井「家族旅行にはずっと誘われていて、そのたびに仕事で行けないって断ってきちゃったので、年末年始は家族旅行に行きたいです。自然に囲まれてのんびり過ごしたい」

仲川「私も実家の犬と遊べたい!トイプードルで、いま15歳のおばあちゃん犬なんですよ。だから遊べるときに、どこか一緒に遊びに行けたらいいな」

ーー……みなさん一年の多忙さがよほどだったんだなという回答が続いていますが(笑)、真中さんは?

真中「断捨離したいです。今まで大事にしていたものを手放すタイミングが欲しくて、それが年末年始かなって思ってます。私ミニマリストに憧れているんです」

ーーもうベッドと家電だけ!みたいな感じですか。

松本「でも家電ないじゃん」

真中「だから無の部屋になっちゃう(笑)。とりあえず極限まで物を減らすことを1回やってみたいです」

鎮西「私もちょっと似てるんですけど、領収書の束がすごいことになっているので整理したいです。お部屋の可愛いディスプレイ用ゾーンに侵食しちゃっていて、やばいお札みたいに見えてくるんですよ(笑)。母にも早くどうにかしなさいって言われ続けているので、年始までには綺麗にしないといけないなって。いろいろ整えて来年スタートさせたいです!」

取材・文:東出俊介

写真:You Ishii