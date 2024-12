知ったら人にしゃべりたくなる英語クイズを出題! よく使う日本語を英語にしたらなんていう!? これって日本語ではどういう意味? 意外と知らない内容を、今回は「国際ビジネスコミュニケーション協会」協力のもと、3択のクイズ形式にしてお届け。ぜひ、スキマ時間に新しい知識をゲットしてみてください!これを知っていれば、あなたも英語博士に!?■答えはどれでしょう?くしゃみをした人に向かって言う言葉は、次のうちどれでしょう?

To your health!Bless you!To your wish!くしゃみをした人に向かって言う言葉は、次のうちどれでしょう?――正解は次のページで!■正解はこちら!○【答え】2. Bless you!もともとは "God bless you!"なのですが、現在は短縮して "Bless you!"と言うのが一般的なようです。日本語では「神のご加護を!」などと訳されるこのフレーズですが、その由来はくしゃみと一緒に魂が出て行かないようになど、諸説あるようです。ちなみに、ドイツでは"Gesundheit (ゲズントハイト)"と言いますが、これは英語の"To your health!"にあたります。日本語ならば「ご健康を!」といったところでしょうか。やはり、「くしゃみ=風邪」という感覚があるからか、ドイツ以外にもくしゃみをした人に対して健康に関する言葉をかける国が多いそうです。フランスでは、"A tes souhaits(ア・テ・スエ)"とですが、これは英語にすると"To your wish(願いがかないますように)"のような意味になるのだとか。さらに、続けて2回目のくしゃみをした人に言うのが"A tes amours (ア・テザムール)"、つまり「恋がかないますように」という意味です。なんともロマンチック!いかがでしたか? 英語に関する新しい知識をゲットしてみてください。それでは次回をお楽しみに!○【協力】一般財団法人 国際ビジネスコミュニケーション協会(IIBC: The Institute for International Business Communication)「人と企業の国際化の推進」を基本理念とし、1986年に設立。「グローバルビジネスにおける円滑なコミュニケーションの促進」をミッションとし、国内外の関係機関と連携しながらTOEIC(R) Programおよびグローバル人材育成プログラムを展開している。