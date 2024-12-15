ÃæÈªÀ¶»á¡¡µð¿ÍOB²ñÄ¹¤È¤·¤ÆÅÄÃæ¾Âç³ÍÆÀ¤ò¿Ê¸À¡Ö¿µÇ·½õ¡ª¤ª¤Þ¤¨¤¬³Í¤ì¡×¤â¡ÖÌµÀÕÇ¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¸µDeNA´ÆÆÄ¤Çµð¿ÍOB²ñÄ¹¤ÎÃæÈªÀ¶»á¡Ê70¡Ë¤¬15Æü¡¢TBS·Ï¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¡ÊÆüÍËÁ°8¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£³ÚÅ·¤ò¼«Í³·ÀÌó¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡Ê36¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÈª»á¤Ï³ÚÅ·¤ò¼«Í³·ÀÌó¤È¤Ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤òµ¿Ìä»ë¡£ÅÄÃæ¤¬¼«¿È¤Îµî½¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÆÃ¤Ë¸À¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤¿VTR¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö²¿¤Ç¤³¤ì¤À¤±¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬¤³¤¦¤¤¤¦²ñÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¡£ÆüËÜ¤ÎÌîµå¤Ï¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¤ÂÎ¼Á¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤¡£¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÐ±þ¤·¤Æ¤³¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ë³ÚÅ·¤¬¤¢¤ëÄøÅÙÆ»¶Ú¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¢¤²¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦·Á¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤è¤ÈÂÐ±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤³¤¦¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ÇºÑ¤à¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¥Þ¡¼·¯¤È¡Êµð¿Í¤Î¡ËºäËÜÍ¦¿Í¤¬»Ò¶¡¤Î»þ¤«¤éÆ±´ü¤ÇÌîµå¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Ï1Ç¯¾¡Éé¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤¬¼ê¤òµó¤²¤Æ¡×¤ÈOB²ñÄ¹¤È¤·¤Æµð¿Í¤Ë³ÍÆÀ¤ò¿Ê¸À¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡Ö¿µÇ·½õ¡ª¤ª¤Þ¤¨¤¬³Í¤ì¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Í¡×¤È°¤Éô´ÆÆÄ¤Ë³ÍÆÀ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¡ÖºÇ¸å¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÊºäËÜ¤È¡Ë2¿Í¤ÇÌîµå¿ÍÀ¸¤ò½ª¤ï¤ë¤ß¤¿¤¤¤ÊËëÀÚ¤ì¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤éºÇ¹â¤«¤Ê¡£»ä¤Ê¤ê¤Î±é½Ð¤Î»ÅÊý¤Í¡£»ä¤¬´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿¤é³Í¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢µð¿Í¤ÎOB²ñÄ¹¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â¿¶¤é¤ì¤ë¤È¡ÖÌµÀÕÇ¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£