このたび、2024年にメジャー・デビュー30周年を迎えるゴスペラーズから、黒沢 薫と酒井雄二が登場。インタビュー第1回では、「永遠(とわ)に」「ひとり」の大ブレイクにまつわるエピソード、第2回は、人気のカバー曲や30年間同じメンバーで活動を続ける秘訣を中心にお話を伺った。最終回となる第3回では、意外な人気曲や’24年にリリースされたデビュー30周年記念EP『Pearl』について語ってもらう。

ゴスペラーズの酒井雄二さん

酒井が手がけたケンカ調の“他己紹介ソング”が人気に。黒沢は「本当にやられた! と思いました」

ゴスペラーズといえば、アカペラでのヒット曲「ひとり」や、男性R&Bの名バラード「ミモザ」や「永遠に」といった’00年代前半の楽曲が非常に有名だが、ストリーミングではここ5、6年の間に発表されたなかで人気が伸びている楽曲もある。

まず、Spotify第7位に、’19年のシングル「VOXers」がランクイン。本作はメジャー・デビュー25周年記念シングルで、メンバーの酒井が作詞、作曲、編曲を手がけ、アップテンポでクールに攻めていくような斬新なアカペラソングだ。

酒井「僕らは2ndアルバム『二枚目』で『侍ゴスペラーズ』という自己紹介ソングを歌ったのですが、今度は、自分が他のメンバーについて伝えるとどうなるか、つまり“他己紹介ソング”をやってみようと思いました。アイドルのみなさんも、よくやっているアレを、みんなに歌わせてみようと。表現としては、今まであまりしてこなかったような複雑なコーラスワークを聴かせようと野心的な雰囲気で、歌いながらケンカをしているような感じに仕上げました。それで歌詞も(バラードのように)感情の流れを入れずに、韻を踏んで遊んでいる部分も取り入れたんです」

5人で2人ずつのケンカだから、5×4÷2=10通りのパターンがあり、歌詞に「五角形のリング 互いのプライドを賭け にらみ合う」や「星の形を作る10種の関係」といった、幾何学的かつ理知的なフレーズが入るのも酒井ならではだ (例えば、’16年のシングル「Recycle Love」では、捨てられる花束や手紙のことを「1日あたりおおよそ16トンの愛が廃棄され続けています」と表現している)。黒沢は、本作をどう思ったのだろうか。

黒沢「『VOXers』を最初に聴いた時は、本当にやられた! と思いました。こういう風にリズムを立体的に組み合わせていって、コーラスでスキャットを聴かせるというのは、酒井にしか書けない楽曲で、これはゴスペラーズとしても新しいものになっていると思いました」

酒井「やはり25年もやっていて、“アー、ウー”や“ドゥーワッ〜”しか歌えないと思われるのは悔しいので、頑張りました(笑)」

黒沢「スローな人気曲が多いなかで、こんなに攻めた楽曲が上位になるのは嬉しいですね! 実は、うちのコアなファンって、そこまでスローバラードが好きじゃないんです」

酒井「ゴスペラーズはバラードだけじゃない! ってファンの方たちも思ってくれているんですよ。人気曲投票などでは、ファンの方々も“ライブで盛り上がるあの曲を、世間にもっと知ってもらいたい”という観点で選んでくれますからね」

また、Spotify第9位には、’05年に黒沢 薫が作曲に参加し、三浦大知に提供したデビュー曲でR&Bテイストの「Keep It Goin’ On」を、 6人組ツイン“リード”ボーカル・バンドのPenthouse とコラボしたセルフカバーがランクイン。Penthouseは、ボーカル&ギターを担当する浪岡真太郎によるシティ・ポップを取り入れた作曲や、キーボードを担当する角野隼斗が海外の音楽賞を受賞したことなどで話題の6人組だ。ゴスペラーズ版は、彼らが他のアーティストに提供したものを集めた’22年のセルフカバーアルバム『The Gospellers Works 2』に収録されている。

黒沢「Penthouseとは数年前にすごく仲良くなり、“ロック寄りで何か一緒にやりたい”と彼らに提案しました。それでアレンジもお任せしたら、想像の何倍もおしゃれでカッコよくしてくれて、それもあってストリーミングでこれだけ人気なんでしょうね。いいぞ、もっと回ってくれ〜!!」

ゴスペラーズはK-POPブームを先取りしすぎた? Little Glee Monsterへの印象も明かす

そして、Spotify第12位に「ヒカリ」、第23位に「In This Room」と、いずれも’18年のアルバム『What The World Needs Now』の先行シングル曲がランクインした。 これらは、海外の複数の作家にメンバーの安岡が作詩で加わって1曲を作り上げていくというスタイルで作られているが、平成後期の作品ながら、令和の今、K-POPグループが歌い踊っていそうな、クールなR&Bとなっているのが興味深い。

黒沢「これは……、自分たちでもよく言っていますが、リリースするのが早すぎた(苦笑)。僕らがこういうメロウな雰囲気を出してやってきたような路線が、ちょうどK−POPのほうでブームになるんですよ。 NewJeansのY2Kブームもそうですよね。この前作アルバム『Soul Renaissance』で’90年代のR&Bにもう一度向き合ったので、じゃあ次は、僕たちがブレイクした’00年あたりを、と思ってやってみたら、めちゃくちゃ今っぽい曲調になりました。だから、むしろ若いリスナーの方がこのアルバムの良さに気づいてくれるかも。この31位にある『Sweetest Angel』を書いてくれたMayu Wakisakaさんなんて、まさに昨今、若手グループへの提供作(SixTONES、ITZY、ME:Iなど)で大活躍ですよ。だから『What The World Needs Now』収録曲を聞き返すたびに、“今リリースしていたら……”なんて思っちゃいます(笑)」

酒井「僕らはR&Bに日本語を乗せるというのを長年やってきたぶん、いくらか洗練されていると思うので、ぜひ聴いてみてください」

ただ、Spotifyを使いこなしている黒沢には、気になることがあるようで、

黒沢「実は、’21年に『アカペラ2』をリリースするにあたって、今、ストリーミングで人気の楽曲のコード進行も勉強して曲を作ってみたんですが、アカペラは音圧が通常の曲と異なるせいか、(自動生成される)プレイリストに選ばれづらいみたいなんですよ」

しかも、アカペラは事前準備も大変……。

黒沢「アカペラは5人で自由にやっているように見えますが、実は即興性がゼロなんです。以前、楽屋で練習しまくっているのを藤井フミヤさんに見かけられた時、“へー、そこは(練習を)はしょれないんだね。しっかり作り込んでるんだ!”って驚かれていました」

ともあれ、流行の先をいったり、はたまた流行に合わせてみたり、そのどちらも自分たちの色で染められるのは、彼らの歌唱力あってのことだろう。なお、流行の先取りといえば、’12年のアルバム『STEP FOR FIVE』内で酒井の一人リード曲として発表した「2080」も、まるで令和のシティ・ポップ・ブームをふまえたような作風で驚かされる。

酒井「これも出すのが早すぎました。例えば、海外のWeekendあたりは最近、’80年代の雰囲気をうまく取り入れて注目されていますからね。どなたか、こちらの記事をお読みの方、この曲取り上げてくれませんか〜?(笑) ’80年代の曲は、どこか未来を想像させるものがあってワクワクしますよね」

彼らと同じくハーモニーやアカペラを持ち味としているボーカル・グループでは、女性6人組のLittle Glee Monsterもいるが、どういった存在なのだろうか。

黒沢「彼女たちは代役も立てられないほど貴重な存在ですよ。ずっと歌い続けてほしい。動画サイトでは、他にも一人で多重コーラスをやったり、何人かで音源を持ち寄ったりする人はいるんですが、継続的にステージで活動できる人たちはなかなか現れませんからね」

酒井「僕らがブレイクするまで時間がかかったように、ボーカル・グループが大変な中で活躍しているのは頼もしい限りで、まさに待望の後輩ですよ」

2024年はアニメ出演に記念のEPやライブと大忙し。新作に込めた想いとは

ここからは、’24年の活動について語ってもらおう。

まずは、『アカペラ侍〜ハモリ隊が江戸を救う〜』で羽守隊(はもりたい)としてアニメ内で5人の侍が江戸の平和を守るためアカペラを披露するという、声優兼歌手に挑戦していることに注目したい。 演劇的な演出でのライブも数多く実施してきたからか、歌声はもちろん、セリフもかなり自然で、初挑戦とは思えないほどだ。

黒沢「これは、われわれがデビューした時からお世話になっているテレビ局のプロデューサーの方からお話をいただいて。まさか、自分たちがアニメになるなんて夢にも思わなかったです」

酒井「実はあれ、アテレコしているんじゃなくて、僕らがアカペラで歌ったり、セリフを喋ったりしているものに合わせてアニメ画を動かしてくださっているので、素晴らしいのは僕たちじゃなく、画の技術の方なんです(笑)」

そして、11月にはメジャー・デビュー30周年記念のEP『Pearl』がリリースされた。収録の5曲は、すべてゴスペラーズのメンバーが歌詞(歌詩)もメロディーも手がけている。新曲は、常に新たな扉を開けて近未来へ進んでいくようなポップスの「F.R.I.」、少し聴いただけでも彼らの真骨頂と分かるラブ・バラード「パール」、フィンガースナップやメロウな歌声と打ち込み音の対比が印象的なミディアム調の「Dear my girl」、そしてライブで歌われる景色が浮かぶ上質なパーティー・ソングの「24/7」と、どれも彼らの確かなキャリアを感じさせる。

酒井「その前に作った5曲入りEPの『HERE & NOW』は全曲提供曲で、その前の『The Gospellers Works 2』も提供曲のセルフカバーだったので、今度こそはすべて自分たちで作ったもので行こうと思いました」

黒沢「例えば、1曲目の『F.R.I.』は、僕がコード進行や全体のトラックを提示したら、酒井と北山が面白がってくれて、歌詞やメロディーを加えていくというスタイルで完成したので、3人の共同名義となっています」

ちなみに、ゴスペラーズの中で「作詞」ではなく「作詩」となっている楽曲(本作の2曲目「パール」と3曲目「Dear my girl」)は安岡 優が手がけたもので、単体でも鑑賞できる歌詞ゆえに「作詩」と表しているそうだ。

続いて、5曲目の「東京スヰ―ト 2024」は、もともとシングル「ひとり」のカップリングに収録されていて、現在Spotifyでも15位と、ヒットシングルと並ぶほどの人気曲の再録音版だ。オリジナルは5分だったのに、今回は、なんと8分を超える大作となっている。

黒沢「8分超えなんてライブさながらですよね。しかも、今回は過去のライブでとても心地よかったビッグバンドのアレンジで歌っています。でも、ずっと同じコード進行だから、演奏するミュージシャンの方々は、途中でどこをやっているのか困惑しがちで大変そうでした」

酒井「この曲はファン投票を実施すると、だいたい1位になる曲で、日本のポップスには珍しく、延々と同じコードで掛け合いしながら盛り上がっていく歌なんですよ。だから、いつまでも終わらず、とってもしつこい(笑)。でも、ずっと愛されてライブのたびに変わってきた曲が、こういった周年のタイミングで、記念撮影のようにパシャっと保存されるのは感慨深いですね」

さらに、12月にはシングル・カップリング・コレクションBOX『G30 -Beautiful Harmony 2-』がリリースに。

酒井「僕らは、メンバー内でシングル曲を募集する際に全員が書くので、惜しくも表題曲に選ばれなかった、でもずっと心に残っている……という曲が多いんですよ。そのなかでも、せっかくシングルを買ってもらうんだからと、表題曲と遜色ないよう気合いを入れて作ったものを全曲収録しました。これまでのアルバムには入ってない楽曲が多いので、これを機にまとめて聴いてください!」

最後に、サブスクで初めて(あるいは久しぶりに)ゴスペラーズを聴いた方へのメッセージをお願いすると、

酒井「僕は、この第33位にある『言葉にすれば』という曲が、合唱曲として歌い続けられていることが嬉しいですね。いろんなきっかけでゴスペラーズの曲を聴いてもらえているのだなと。そのために、僕らも“古いアーティスト”にならないように努めています」

黒沢「僕らって、これまで納得いかずにリリースして後悔したものは1曲もないんですよ。毎回、必ずみんなで合意を取って、これでいこうって、どの曲も手抜きをしていない。だからぜひ、ストリーミングで掘り下げて聴いてもらいたいです。聴いている方の生活を彩るような曲が必ず見つかると思いますし、ヒットしたかどうかに関係なく、お気に入りを見つけてもらえたら嬉しいですね!」

こうしてお話を伺っていると、ゴスペラーズは楽曲制作も、楽曲のレパートリーや歌い方のバリエーションについても非常に考え抜いている。そしてもちろん、ライブ・パフォーマンスにも常に全力投球しており、そのバイタリティに驚かされるばかりだ。しかも、メンバー全員が50代で、すでにアルバムのミリオンヒットも経験しているのに、謙虚に新たな挑戦をし続けているのにも胸を打たれる。近年は、ダンスの振付けや、曲の一部を切り取ったフレーズの面白さでバズって短期的にヒットするものも多いが、細部にまでこだわったゴスペラーズの音楽は、何回聴いても新たな魅力を発見させられる。そういった音楽業界の良心を象徴する存在ゆえに、今後も彼らの更なる活躍を願っている。

(取材・文:人と音楽をつなげたい音楽マーケッター・臼井孝)

***

【INFORMATION】

◎30周年記念EP「Pearl」発売中

■収録曲

1. F.R.I. [作詞・作曲:黒沢 薫、酒井雄二、北山陽一 編曲:Sam is Ohm]

2. パール [作詩・作曲:黒沢 薫、北山陽一、安岡 優 編曲:Joshua Leung]

3. Dear my girl [作詩:安岡 優 作曲:村上てつや、酒井雄二、妹尾 武、K-Muto 編曲:K-Muto]

4. 24/7 [作詞・作曲:村上てつや 編曲:本間将人]

5. 東京スヰート 2024 [作詞・作曲:村上てつや 編曲:笹路正徳]

◎30周年記念カップリングコレクションBOX 12月18日(水)発売

■30th Anniversary Coupling Collection BOX「G30 -Beautiful Harmony 2-」

全シングルのカップリング曲をすべて収録したカップリングコレクション。シングル曲同様に長く愛され続けている名曲達をリマスタリングでコンパイル。全60曲CD5枚組のカップリングコレクションBOX。

◎30周年記念ライブ開催

■ゴスペラーズ30周年記念祭@日本武道館

2024年12月20日(金) OPEN 17:30 / START 18:30

2024年12月21日(土) OPEN 16:00 / START 17:00

■ゴスペラーズ30周年記念祭@大阪城ホール

2025年1月13日(月・祝) OPEN16:30 / START 17:30

どちらも全席指定 \10,000(税込)。詳しい情報は特設サイトにて

【ゴスペラーズ プロフィール】

村上てつや(’71年生まれ)、黒沢 薫(’71年)、酒井雄二(’72年)、北山陽一(’74年)、安岡 優(ゆたか)(’74年)からなる5人組ボーカル・グループで、メンバー自ら作詞、作曲、編曲も手がけることも。

‘91年、早稲田大学のアカペラ・サークル『Street Corner Symphony』内で結成され、メンバーチェンジを経て、現在のメンバーに。’94年12月21日、シングル「Promise」でメジャーデビュー。’00年8月のシングル「永遠(とわ)に」がロングセールスを記録し、’01年3月のシングル「ひとり」でアカペラ作品としては日本音楽史上初のベスト3入りを果たし、初本格的にブレイク。以降、「星屑の街」「ミモザ」などヒット曲多数。他アーティストへの楽曲提供、プロデュース、ソロ活動などでも才能を発揮し、日本のボーカル・グループのパイオニアとして活躍中。

臼井孝(うすい・たかし)

人と音楽をつなげたい音楽マーケッター。1968年、京都市生まれ。京都大学大学院理学研究科卒業。総合化学会社、音楽系の広告代理店を経て、'05年に『T2U音楽研究所』を設立し独立。以来、音楽市場やヒットチャートの分析執筆や、プレイリスト「おとラボ」など配信サイトでの選曲、CDの企画や解説を手がける。著書に『記録と記憶で読み解くJ-POPヒット列伝』(いそっぷ社)、ラジオ番組『渋谷いきいき倶楽部』(渋谷のラジオ)に出演中。データに愛と情熱を注いで音楽を届けるのがライフワーク。



デイリー新潮編集部