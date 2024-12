【画像】未聴ならば驚くかも…?多様なカバーもグループの魅力のひとつ「ゴスペラーズSpotify再生回数ランキング」 ほか

記録と記憶で読み解く 未来へつなぐ平成・昭和ポップス ゴスペラーズ(全3回の第2回)

この連載では、昭和から平成にかけて、たくさんの名曲を生み出してきたアーティストにインタビューを敢行。令和の今、Spotifyなどの音楽ストリーミングサービス(サブスク)で注目されている人気曲をランキング化し、各曲にまつわるエピソードを深掘りすることで、より幅広いリスナーにアーティストの魅力を伝えていく。

今回は、2024年にメジャー・デビュー30周年を迎えるゴスペラーズの黒沢 薫、酒井雄二へのインタビュー第2弾。前回の記事では、「永遠(とわ)に」「ひとり」で大ブレイクを迎える前後のエピソードを多数語ってもらったが、今回は、彼らの人気の要素でもあるカバー曲について伺っていこう。

ゴスペラーズの黒沢 薫さん

カバー曲人気第1位の「ウイスキーが、お好きでしょ」はハイボールの人気上昇にも貢献

Spotifyの再生回数ランキングを見てみると、カバー曲はTOP10内に4作もランクインするほどの人気ぶりだ。

第5位に「ウイスキーが、お好きでしょ」(オリジナル:石川さゆり)、第6位「やさしさに包まれたなら」(荒井由実)、第8位「ロビンソン」(スピッツ)、そして第9位に黒沢 薫が作曲を手がけ三浦大知が歌った「Keep It Goin' On」のセルフカバーが続く。

まずは、第5位の「ウイスキーが、お好きでしょ」を歌うことになった経緯を尋ねてみた。

酒井「’00年代後半、サントリーさんから、“ハイボールを復興したい”というお話がありまして、その新たなキャンペーンとして、’90年代に石川さゆりさんが歌われた『ウイスキーが、お好きでしょ』を、われわれが新たにアカペラでカバーすることになりました。アカペラだと、雰囲気がガラリと変わったことや、そのCMの女性店主役として小雪さんが出ていらっしゃったことで、ハイボールのさらなる快進撃が始まったそうなんです」

確かに、同シリーズのCMは、その後も竹内まりや、田島貴男と「ウイスキーが、お好きでしょ」のカバーが続き、話題となった。’00年代前半のアカペラ・ブームにとどまらず、ハイボールの火付け役にもなっていたとは!

酒井「この曲はアカペラだと全く違う聴こえ方をするので、アカペラの持つパワーを感じつつも、とても注意深く歌っています」

黒沢「上位4曲『ひとり』『ミモザ』『永遠に』『星屑の街』のヒットがなかったら、この『ウイスキーが、お好きでしょ』が1位というのがすごいですね。オリジナルを歌われている石川さゆりさんのパワーもあってこその人気なんでしょうね」

そして、第6位「やさしさに包まれたなら」と第8位「ロビンソン」は、いずれも’13年のカバー・アルバム 『ハモ騒動』の収録曲。本作は、’30年代の猫のケンカを描写した、日本最古のアカペラと言われる「猫騒動」から、’10年代のブルーノ・マーズ「Just The Way You Are」まで収録されており、洋邦の区分も時代も飛び越えた意欲のカタマリのような作品となっている。

酒井「この作品を出すまでに、オリジナルアルバムを13枚も作ってきたので、そろそろカバー・アルバムを出してみようかと。でも、選曲にかなり手こずってしまい、結局、オリジナルと同じくらい長時間をかけることに(笑)」

黒沢「メンバーとスタッフで何度も話し合った上で選曲したのに、いざプリプロダクションをして、自分たちで声を出してみたら、全然ダメでボツになった曲も結構あるんですよ。確かな名曲を選んだのに、われわれの声で歌っても、必ずしも名曲にはならなくて」

酒井「“歌い継がれるべき作品を”という観点で選曲しました。この『やさしさに包まれたなら』や『ロビンソン』の何がすばらしいかというと、僕たちがアカペラで歌っても、オルゴールになっても、スーパーで流れるインストになっても良い曲なんですよ。そういう点で、勝ち上がって採用になりました」

黒沢「僕らはハーモニー・グループなので、コード進行にうま味のある楽曲を選んでいて、『やさしさに包まれたなら』は、声を重ねてみると、オリジナルとは異なる輝きが生まれて、それがまた良いんですよね」

なお、同アルバムでは、美空ひばりの「真赤な太陽」(Spotify38位)をカバーしているのも印象的。パワフルなアカペラに加え、かなり大胆なメロディーの改変もあって迫力満点な仕上がりに。明らかに、“ちょっと歌ってみた”というようなカバーとは段違いなのだ。

酒井「『真赤な太陽』は、われわれが学生時代に所属していたアカペラ・サークル"Street Corner Symphony”にて、うちのリーダーの村上がアレンジしたバージョンを歌っているんですよ。彼が若かりし頃のものですから、ソウル歌謡のようで、洋楽テイストもあるという、かなり思い切ったカバーで、アマチュアの良さも加わったガッツのある感じになっています。

その『真赤な太陽』が、アマチュア時代にライブの盛り上げ曲として重要な役割を果たし、その後、“誰のアレンジだか知らないけれど……”と、詠み人知らずのような形で、日本中のアカペラ・サークルに伝播していったんですよ!」

黒沢「あの頃、村上は口伝いでこの曲を教えていたので、譜面も作っていないんですよ(笑)。それを誰かが譜面に起こして、知らない街の知らない大学サークルで、このアレンジで歌っているという状況になっていたので、このタイミングで、“オリジナルは、われらゴスペラーズなんだ”ということを示すために録音しました。でも今、同じアレンジでやれと言われても頷かないでしょうね」

酒井「これだけオリジナルを大幅に変えていたら、CDに収録できるのかな……と不安だったのですが、その後、美空ひばりさんの公式トリビュートライブに呼んでいただいて、この『真赤な太陽』を披露する機会があり、喜んでもらえました」

さらに、同アルバムでは、第20位にランクインしているスターダスト☆レビューの「夢伝説」で本家と共演しているのも興味深い。

黒沢「スターダスト☆レビューさんは、バンドでありつつ、アカペラのアルバム『CHARMING』も出されていて、日本語アカペラの先駆者としてずっとリスペクトしつつ、サークル時代からカバーしていたんです。デビューしてから、スタレビさんのイベントにも呼んでいただける関係になったので、晴れてここで録音した次第です」

スターダスト☆レビューといえば、ライブのトークがとても長いことで有名だが、イベントではどうだったのだろう。

黒沢「トークの長さと言ったら、さだまさしさんか、スタレビさんかってくらいですよね。共演した際には、僕らを必ずいじってくれます。僕らも、デビュー間もない頃は、5人とも会場でウケるまで喋ろうと必死だったから、その頃は長かったかも。その後、一人ずつ爆笑なんて取れないということが分かって、最近ではウケなかったらサラっといくし、話の入口と出口をしっかり決めて話しています。そうしないと、お客さんが帰れなくなっちゃう(笑)。MCのバランス感覚というのも、30年間で身につきましたね」

30年間、同じメンバーで活動し続けられる秘訣は「子どもっぽさ」!?

ゴスペラーズは、5人のボーカルが矢継ぎ早に替わる場合でも、リレーションが完璧で、聴き手に違和感を持たせない。そのクオリティの高さも、大きな持ち味となっている。

黒沢「僕らの場合は、例えば『ひとり』は村上がずっとメインで歌っているし、『永遠に』も、僕が一人で歌っています。このように、一人で歌った方が伝わるなら一人で、ツインボーカルが良ければツインで、時にはもう一人増やして、さらに5人で割って……とバリエーションはかなり豊富ですね」

酒井「歌割りの部分は、周りのスタッフも僕らをすごく信頼してくれていて。でも、30年もやっていると、誰も取らないボールが転がっていくかのごとく、“誰も歌わないパートが出ちゃう”というアクシデントもありましたよ。何回か伝説になっていますが(苦笑)、各メンバーがどうやってごまかして、元のパートに復帰するのか、その時の表情を見るのが好きですね〜。ごまかし方にも個性が出るんですよ。村上なんかは、咄嗟に客席にマイクを向けて、何食わぬ顔で過ごすのがうまい」

黒沢「あと、ふてくされてしばらくうつむいているメンバーもいる(笑)。歌割りのミスは、絶対にバレますからね。でも、ファンの方からすると、そこもライブならではのリアリティがあって面白いみたいですよ」

そんなゴスペラーズだが、メジャー・デビュー以降、全く同じメンバーで30年間活動を継続中だ(’15年末から翌’16年にかけて、北山陽一が脳腫瘍により約4か月間休業した時期は4人で活動)。継続する秘訣があるのだろうか。

黒沢「周りからも、そろそろギネス記録? と言われるんですが、僕ら自身は一生懸命やっているだけです」

酒井「北山の病気は早期に見つかって、本当に幸運だったと思います。でも、それで絆が深まるなんて美談はありませんから(笑)」

黒沢「絆というか……もはや、いつも一緒にいるものだと思っていますね」

酒井「一緒に歌っていたら意見が違うこともありますし、時には“もうやってられない!”と思うくらいのこともありますよ。でも、誰かと一緒にハーモニーを作れるというのは、とても貴重なことで、たぶん他のグループに行ったとしても、同じような仲間はそう簡単には見つからない。後続のグループが出てきてくれると嬉しいけれど、僕らのようなスタイルはなかなか続かないようですね」

黒沢「僕らは今でも学生時代からの悪ノリみたいな延長で、気楽にやっているのがいいんでしょうね。僕たちは外部から集められてグループを組んだのではなく、学生の頃から空気を共有しているじゃないですか。だから、子どもっぽさがあるというのが、30年続いた秘訣かな?(笑)」

メンバー同士で持ち味を生かし合い、絶妙なバランスのグループに成長

‘05年ごろ、グループの活動を休んで、個々のメンバーが活動したこともプラスに働いたのだろうか。

黒沢「僕はソロ活動、安岡も’10年からソロを始めたかな。北山はユニット(Kitago-yama)を組んだりソロも始めてみたり、それが刺激にもなりましたが、何より“違うところに行っても、ホームグラウンドはやっぱりゴスペラーズだ”という安心感があって、そのうえで自由にやっています。あの時期、村上と酒井がゴスペラッツ(ラッツ&スターの3人と、ゴスペラーズの2人による期間限定ユニット)に参加したのも、きっと同じ心境でしょうね」

酒井「ゴスペラッツは、他の3人がお休みしている時期に、ちょうど鈴木雅之さんからお誘いがあり、喜んでお受けしました。いろんなところでゴスペラッツとして活動するなかで、ラッツ&スターの往年のヒット曲の爆発力を目の当たりにしました。当時の振り付けやステージングをしたり、僕らが参加して新たなハーモニーを作ったりしたら、お客さんに大変喜んでいただいて、本当に勉強になりました」

5人のメンバーのボーカル担当のみならず、そのキャラクターや、楽曲制作時の役割まで見事に分散しているのも絶妙だが、そもそも最初のメンバー選抜時にバランスを考えていたのだろうか。

黒沢「僕と村上はもともと高校3年の時にアカペラをやっていただけで、バランスなんて考えてなかったですよ(笑)。その後も、自分たちと仲が良くて、ちゃんと歌えるメンバーを集めていった感じで、酒井が打ち込みで音楽を作れて、安岡が作詩もできる、という理由では選んでいませんね。北山も、いわゆるベースの部分を歌えるからありがたかったのだけれど、緻密なアレンジができるとはまったく思っていなかったし」

酒井「それぞれ今に至るまで伸びた結果ですね。このグループでナンバーワンの詩を書くのは俺だ、いや、俺だって争うんじゃなくて、“そこは安岡が書いてよ”、“その分、和音のことは誰より細かい北山に担当してもらおう”と協力体制がしかれていくなかで、一人ひとりが得意分野で力をつけていきました。それで、カレーのことは、黒沢さんに任せたと」

黒沢「だから、俺もカレーの仕事をするようになった……と。いやいや、大好きだけど、そこは違うでしょ!(笑) とにかく、自分たちでも被らないように努力しているというのはありますね」

今回、ゴスペラーズから二人のメンバーに登場してもらったが、質問への答え方をとっても、大筋となる部分は年上の黒沢が切り出しつつ、細かな説明が必要な部分は酒井が担当するなど、会話のリレーションが抜群だった。同時に、そこから醸し出される二人の雰囲気からも、30年の歴史が感じられた。 長く続く秘訣が、結局のところ、童心に返って互いに足りない部分を補い合うということだが、それは例えば、小学生のころに周囲と協力して学級新聞を作ったり、お楽しみ会の出し物を考えたりという体験と共通していているはずだ。二人への取材を通し、原点に立ち返ることの大切さを改めて学んだ気がした。

最終回となる【インタビュー第3回】では、更なる隠れ名曲やデビュー30周年記念作について語ってもらおう。

【INFORMATION】

◎30周年記念EP「Pearl」発売中

■収録曲

1. F.R.I. [作詞・作曲:黒沢 薫、酒井雄二、北山陽一 編曲:Sam is Ohm]

2. パール [作詩・作曲:黒沢 薫、北山陽一、安岡 優 編曲:Joshua Leung]

3. Dear my girl [作詩:安岡 優 作曲:村上てつや、酒井雄二、妹尾 武、K-Muto 編曲:K-Muto]

4. 24/7 [作詞・作曲:村上てつや 編曲:本間将人]

5. 東京スヰート 2024 [作詞・作曲:村上てつや 編曲:笹路正徳]

◎30周年記念カップリングコレクションBOX 12月18日(水)発売

■30th Anniversary Coupling Collection BOX「G30 -Beautiful Harmony 2-」

全シングルのカップリング曲をすべて収録したカップリングコレクション。シングル曲同様に長く愛され続けている名曲達をリマスタリングでコンパイル。全60曲CD5枚組のカップリングコレクションBOX。

◎30周年記念ライブ開催

■ゴスペラーズ30周年記念祭@日本武道館

2024年12月20日(金) OPEN 17:30 / START 18:30

2024年12月21日(土) OPEN 16:00 / START 17:00

■ゴスペラーズ30周年記念祭@大阪城ホール

2025年1月13日(月・祝) OPEN16:30 / START 17:30

どちらも全席指定 \10,000(税込)。詳しい情報は特設サイトにて

【ゴスペラーズ プロフィール】

村上てつや(’71年生まれ)、黒沢 薫(’71年)、酒井雄二(’72年)、北山陽一(’74年)、安岡 優(ゆたか)(’74年)からなる5人組ボーカル・グループで、メンバー自ら作詞、作曲、編曲も手がけることも。

‘91年、早稲田大学のアカペラ・サークル『Street Corner Symphony』内で結成され、メンバーチェンジを経て、現在のメンバーに。’94年12月21日、シングル「Promise」でメジャーデビュー。’00年8月のシングル「永遠(とわ)に」がロングセールスを記録し、’01年3月のシングル「ひとり」でアカペラ作品としては日本音楽史上初のベスト3入りを果たし、初本格的にブレイク。以降、「星屑の街」「ミモザ」などヒット曲多数。他アーティストへの楽曲提供、プロデュース、ソロ活動などでも才能を発揮し、日本のボーカル・グループのパイオニアとして活躍中。

臼井孝(うすい・たかし)

人と音楽をつなげたい音楽マーケッター。1968年、京都市生まれ。京都大学大学院理学研究科卒業。総合化学会社、音楽系の広告代理店を経て、'05年に『T2U音楽研究所』を設立し独立。以来、音楽市場やヒットチャートの分析執筆や、プレイリスト「おとラボ」など配信サイトでの選曲、CDの企画や解説を手がける。著書に『記録と記憶で読み解くJ-POPヒット列伝』(いそっぷ社)、ラジオ番組『渋谷いきいき倶楽部』(渋谷のラジオ)に出演中。データに愛と情熱を注いで音楽を届けるのがライフワーク。



