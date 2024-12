「制コレ22ヤンジャンTV賞」を受賞したグラビア界期待の19歳・石井優希さんが、DVD『はじめまして、石井ちゃんです』(ラインコミュニケーションズ)の発売記念イベントを14日、ソフマップAKIBAアミューズメント館で開催した。 8月に山形で撮影した本作は、女子高生になった石井優希さんと一緒に学生生活を送っている気分に浸れる内容となっている。「ファーストでしか出せない初々しさ、この年齢でしか出せない

ログインして続きを読む

The post 石井優希、おすすめはピンクの下着を着ているシーン「とにかく顔が可愛いので注目して見て!」 first appeared on GirlsNews.