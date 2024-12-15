¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤¬¥¤¡¦¥¸¥§¥½¥ó¤Î¡È¥É¥Ã¥Ú¥ë¥Ñ¥Ã¥¯¡É¤Çº£µ¨ÌµÇÔ¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤ËÅÚ¤Ä¤±¤ë! º´Ìî³¤½®¤Ï¥Õ¥ë½Ð¾ì¤Ç¾¡Íø¤Ë¹×¸¥
[12.14 ¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè14Àá ¥Þ¥¤¥ó¥Ä 2-1 ¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó]
¡¡¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè14Àá¤¬14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢MFº´Ìî³¤½®¤¬½êÂ°¤¹¤ë{{c|¥Þ¥¤¥ó¥Ä}¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤ÈÂÐÀï¤·¡¢2-1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£º´Ìî¤ÏÃæÈ×¤Î°ÌÃÖ¤ÇÊ³Æ®¤·¡¢ÇòÀ±Ã¥¼è¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³«Ëë¤«¤é¤³¤³¤Þ¤Ç5¾¡4Ê¬4ÇÔ¤Î¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ï10¾¡3Ê¬¤ÎÌµÇÔ¡£¥Û¡¼¥à¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢²¦¼Ô¤Ë¹õÀ±¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤°ìÀï¤Ë¡£»î¹ç¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤È¤Ê¤ë¤È¡¢Àè¤Ë¥¹¥³¥¢¤òÆ°¤«¤·¤¿¤Î¤Ï¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°È¾41Ê¬¡¢Å¨¿Ø¥Ï¡¼¥Õ¥¦¥§¡¼¥é¥¤¥óÉÕ¶á¤Ç²ó¼ý¤·¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò±¦¥µ¥¤¥É¤ØÅ¸³«¤¹¤ë¤È¡¢MF¥¢¥ó¥È¥Ë¡¦¥«¥·¤¬Æþ¤ì¤¿¥¯¥í¥¹¤Ë¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤ÎFW¥¢¥ë¥ß¥ó¥É¡¦¥¸¡¼¥×¤¬º¸Â¤ò¿¶¤ë¡£¥·¥å¡¼¥È¤ÏÁê¼ê¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ°ÒÎÏ¤ò¼å¤á¤¿¤¬¡¢MF¥¤¡¦¥¸¥§¥½¥ó¤¬²¡¤·¹þ¤ó¤ÇÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Ï¸åÈ¾16Ê¬¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¹¶·â¤ò»Å³Ý¤±¤ë¤È¡¢¥«¥·¤È¥¸¡¼¥×¤Ç¿¼¤¤°ÌÃÖ¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¼è¤ë¡£¥¸¡¼¥×¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹Êý¸þ¤Ø±Ô¤¤¥¯¥í¥¹¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¥¤¡¦¥¸¥§¥½¥ó¤¬¥È¥é¥Ã¥×¤«¤éÈ¿Å¾¤Çº¸Â¤ò¿¶¤ê¡¢¥´¡¼¥ë¤ËÆÍ¤»É¤·¤¿¡£
¡¡¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ï»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¤Î¸åÈ¾42Ê¬¤ËMF¥ì¥í¥¤¡¦¥µ¥Í¤¬¥´¡¼¥ëÁ°¤Î¤³¤Ü¤ì¤¿µå¤òµÍ¤á¤ë·Á¤Ç1ÅÀ¤òÊÖ¤¹¤â¡¢È¿·â¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¡£¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤¬2-1¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤ê¡¢²¦¼Ô¤ËÅÚ¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡º´Ìî¤Ïº£µ¨12»î¹çÌÜ¡¢11»î¹çÏ¢Â³¤Î¥Õ¥ë½Ð¾ì¡£¥Á¡¼¥àºÇ¹â¤È¤Ê¤ëÁö¹Ôµ÷Î¥11.7Ò¤òµÏ¿¤·¡¢2»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè14Àá¤¬14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢MFº´Ìî³¤½®¤¬½êÂ°¤¹¤ë{{c|¥Þ¥¤¥ó¥Ä}¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤ÈÂÐÀï¤·¡¢2-1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£º´Ìî¤ÏÃæÈ×¤Î°ÌÃÖ¤ÇÊ³Æ®¤·¡¢ÇòÀ±Ã¥¼è¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³«Ëë¤«¤é¤³¤³¤Þ¤Ç5¾¡4Ê¬4ÇÔ¤Î¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ï10¾¡3Ê¬¤ÎÌµÇÔ¡£¥Û¡¼¥à¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢²¦¼Ô¤Ë¹õÀ±¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤°ìÀï¤Ë¡£»î¹ç¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤È¤Ê¤ë¤È¡¢Àè¤Ë¥¹¥³¥¢¤òÆ°¤«¤·¤¿¤Î¤Ï¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Ï¸åÈ¾16Ê¬¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¹¶·â¤ò»Å³Ý¤±¤ë¤È¡¢¥«¥·¤È¥¸¡¼¥×¤Ç¿¼¤¤°ÌÃÖ¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¼è¤ë¡£¥¸¡¼¥×¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹Êý¸þ¤Ø±Ô¤¤¥¯¥í¥¹¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¥¤¡¦¥¸¥§¥½¥ó¤¬¥È¥é¥Ã¥×¤«¤éÈ¿Å¾¤Çº¸Â¤ò¿¶¤ê¡¢¥´¡¼¥ë¤ËÆÍ¤»É¤·¤¿¡£
¡¡¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ï»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¤Î¸åÈ¾42Ê¬¤ËMF¥ì¥í¥¤¡¦¥µ¥Í¤¬¥´¡¼¥ëÁ°¤Î¤³¤Ü¤ì¤¿µå¤òµÍ¤á¤ë·Á¤Ç1ÅÀ¤òÊÖ¤¹¤â¡¢È¿·â¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¡£¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤¬2-1¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤ê¡¢²¦¼Ô¤ËÅÚ¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡º´Ìî¤Ïº£µ¨12»î¹çÌÜ¡¢11»î¹çÏ¢Â³¤Î¥Õ¥ë½Ð¾ì¡£¥Á¡¼¥àºÇ¹â¤È¤Ê¤ëÁö¹Ôµ÷Î¥11.7Ò¤òµÏ¿¤·¡¢2»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£